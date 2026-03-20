Hà Nội sẽ khánh thành Bệnh viện Tim cơ sở 2 trong tháng 6

TPO - Bệnh viện Tim Hà Nội - cơ sở 2 có quy mô 300 giường bệnh với 12 tầng nổi. Hiện công trình đang thi công đến tầng 11, dự kiến sẽ hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng trong 6/2026.

Chiều qua 19/3, Đoàn công tác của UBND thành phố đã kiểm tra tiến độ Dự án xây dựng Bệnh viện Tim Hà Nội - cơ sở 2 (ở phường Xuân Đỉnh) và Dự án cải tạo, sửa chữa các khối nhà thuộc Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội (phường Bạch Mai).

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố (Ban QLDA), Dự án xây dựng Bệnh viện Tim Hà Nội - cơ sở 2 có quy mô 300 giường bệnh, tổng diện tích sàn hơn 41.800m2. Công trình gồm khối nhà chính 12 tầng nổi, 2 tầng hầm cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà kiểm tra tại hiện trường

Đến thời điểm kiểm tra, công trình đã thi công đến tầng 11. Các hạng mục như xây tường, trát tường, lắp đặt hệ thống cơ điện, PCCC cũng được thi công song song. Các gói thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị y tế đang được xác định vị trí lắp đặt. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành thi công, nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng trong 6/2026.

Dự án cải tạo, sửa chữa các khối nhà thuộc Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội hiện đã triển khai các hạng mục nền móng, hệ thống thoát nước, xử lý nước thải, ép cọc thử nghiệm và chuẩn bị thi công đại trà. Dự kiến, cuối năm 2026 công trình sẽ hoàn thành phần thô và bàn giao công trình vào quý II/2027.

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà yêu cầu không chạy theo tiến độ đơn thuần mà phải đặt chất lượng và hiệu quả sử dụng lên hàng đầu.

Đối với Dự án Bệnh viện Tim Hà Nội - cơ sở 2, Phó Chủ tịch Vũ Thu Hà yêu cầu Ban QLDA chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và bệnh viện để kiểm tra trực tiếp tại hiện trường; Các phương án kỹ thuật sau khi thống nhất phải được chốt và ký xác nhận, tránh điều chỉnh nhiều lần. Bên cạnh đó, các hệ thống kỹ thuật như khí y tế, xét nghiệm, chiếu sáng, điều hòa… phải được tính toán đồng bộ với mặt bằng và thiết bị.

Phó Chủ tịch Vũ Thu Hà cũng yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công tập trung nguồn lực để hoàn thiện các hạng mục, bàn giao để công trình đi vào hoạt động chậm nhất ngày 15/6/2026.

Đối với Dự án cải tạo, sửa chữa các khối nhà thuộc Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ theo kế hoạch đề ra.