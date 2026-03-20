Hà Nội cho phép xe lưu thông vào làn khẩn cấp đại lộ Thăng Long

Anh Trọng
TPO - Ngày 20/3, Sở Xây dựng Hà Nội thực hiện phân luồng, tổ chức giao thông trên đại lộ Thăng Long, trong đó cho phép ô tô được đi vào làn khẩn cấp đoạn đi qua phường Mễ Trì, Trung Văn. Việc phân luồng này là để phục vụ thi công dự án đường sắt đô thị Văn Cao - Hòa Lạc (Tuyến số 5).

Để phục vụ thi công đoạn đường sắt nối liền giữa hai nhà ga S6 và S6 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường sắt đô thị thành phố Hà Nội, tuyến số 5 đoạn Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc, Sở Xây dựng Hà Nội thực hiện điều chỉnh tổ chức giao thông trên đại lộ Thăng Long đoạn từ Km3+009 đến Km3+704 (thuộc phường Mễ Trì, Trung Văn - PV).

Tại đoạn này, các đơn vị thi công tại dự án dựng rào chắn khiến bề rộng mặt đường đường Đại Lộ Thăng Long (phần cao tốc dành cho ô tô) còn lại trung bình từ 9,25m đến 10,5m. Theo đó, Sở Xây dựng thực hiện điều chỉnh tốc độ lưu thông của ô tô từ 100 km/h giảm xuống 60 km/h. Cùng với đó, để tăng diện tích mặt đường tại đoạn có hàng rào, Sở cho phép các phương tiện ô tô được lưu thông trên làn dừng khẩn cấp.

Từ hôm nay Sở Xây dựng cho phép xe đi vào làn khẩn cấp đại lộ Thăng Long đoạn qua phường Mễ Trì, Trung Văn.

Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (chủ đầu tư) bố trí đầy đủ hệ thống biển báo hiệu, biển chỉ dẫn phân luồng từ xa, phân luồng tại chỗ; hệ thống đèn chiếu sáng toàn bộ khu vực công trường đặc biệt là khu vực cổng ra vào, đèn cảnh báo ban đêm; hệ thống đảm bảo an toàn giao thông.

Tại cổng công trường phải bố trí nhân lực hướng dẫn, điều tiết khi đủ điều kiện an toàn mới cho xe ra khỏi công trường; đảm bảo khoảng cách tối thiểu đoạn chuyển làn cho các phương tiện ra vào công trường.

Đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) phối hợp hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông; Tổ chức xử lý các phương tiện tham gia giao thông vi phạm quy định của Luật giao thông đường bộ.

