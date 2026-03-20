Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Hà Nội sẽ khánh thành Bệnh viện Tim cơ sở 2 ở xã Xuân Đỉnh trong tháng 6

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bệnh viện Tim Hà Nội - cơ sở 2 có quy mô 300 giường bệnh với 12 tầng nổi. Hiện công trình đang thi công đến tầng 11, dự kiến sẽ hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng trong 6/2026.

Chiều qua 19/3, Đoàn công tác của UBND thành phố đã kiểm tra tiến độ Dự án xây dựng Bệnh viện Tim Hà Nội - cơ sở 2 (ở phường Xuân Đỉnh) và Dự án cải tạo, sửa chữa các khối nhà thuộc Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội (phường Bạch Mai).

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố (Ban QLDA), Dự án xây dựng Bệnh viện Tim Hà Nội - cơ sở 2 có quy mô 300 giường bệnh, tổng diện tích sàn hơn 41.800m2. Công trình gồm khối nhà chính 12 tầng nổi, 2 tầng hầm cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà kiểm tra tại hiện trường

Đến thời điểm kiểm tra, công trình đã thi công đến tầng 11. Các hạng mục như xây tường, trát tường, lắp đặt hệ thống cơ điện, PCCC cũng được thi công song song. Các gói thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị y tế đang được xác định vị trí lắp đặt. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành thi công, nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng trong 6/2026.

Dự án cải tạo, sửa chữa các khối nhà thuộc Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội hiện đã triển khai các hạng mục nền móng, hệ thống thoát nước, xử lý nước thải, ép cọc thử nghiệm và chuẩn bị thi công đại trà. Dự kiến, cuối năm 2026 công trình sẽ hoàn thành phần thô và bàn giao công trình vào quý II/2027.

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà yêu cầu không chạy theo tiến độ đơn thuần mà phải đặt chất lượng và hiệu quả sử dụng lên hàng đầu.

Đối với Dự án Bệnh viện Tim Hà Nội - cơ sở 2, Phó Chủ tịch Vũ Thu Hà yêu cầu Ban QLDA chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và bệnh viện để kiểm tra trực tiếp tại hiện trường; Các phương án kỹ thuật sau khi thống nhất phải được chốt và ký xác nhận, tránh điều chỉnh nhiều lần. Bên cạnh đó, các hệ thống kỹ thuật như khí y tế, xét nghiệm, chiếu sáng, điều hòa… phải được tính toán đồng bộ với mặt bằng và thiết bị.

Phó Chủ tịch Vũ Thu Hà cũng yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công tập trung nguồn lực để hoàn thiện các hạng mục, bàn giao để công trình đi vào hoạt động chậm nhất ngày 15/6/2026.

Đối với Dự án cải tạo, sửa chữa các khối nhà thuộc Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ theo kế hoạch đề ra.

#Bệnh viện #Hà Nội #Bệnh viện Tim Hà Nội #Khánh thành

Xem thêm

Cùng chuyên mục