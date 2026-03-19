Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

‘108 sứ mệnh và niềm tin’ của những thầy thuốc áo lính

Nguyễn Minh

TPO - Giữa guồng quay nhiệm vụ khám chữa bệnh căng thẳng, hàng trăm cán bộ, y bác sĩ và nhân viên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vẫn miệt mài tập luyện, mang đến 92 tiết mục giàu cảm xúc tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng năm 2026.

Chiều 19/3, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức công diễn và trao giải Liên hoan Nghệ thuật quần chúng năm 2026, với chủ đề “108 sứ mệnh và niềm tin”. Liên hoan là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Bệnh viện (1/4/1951 - 1/4/2026).

Quang cảnh lễ trao giải.

Thượng tá, PGS.TS Lê Xuân Dương - Chủ nhiệm Chính trị Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết quá trình chuẩn bị cho Liên hoan, Ban tổ chức đã thông qua chương trình của 30 đội nghệ thuật quần chúng với tổng số 92 tiết mục.

Nội dung chương trình của các đội thi đảm bảo đúng định hướng chính trị, sát chủ đề “108 sứ mệnh và niềm tin”, tập trung ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương đất nước, truyền thống Quân đội, truyền thống Bệnh viện anh hùng và phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”.

Các tiết mục được chuẩn bị khá đa dạng, phong phú, vừa phản ánh được hơi thở của thực tiễn công tác của cán bộ, nhân viên trong Bệnh viện, vừa có những nét tươi trẻ, hiện đại bắt kịp với những xu thế nghệ thuật đương đại.

Đặc biệt, các đội nghệ thuật quần chúng đã khắc phục khó khăn về điều kiện quân số phân tán do thực hiện nhiều nhiệm vụ đan xen, tận dụng giờ nghỉ, ngày nghỉ để luyện tập; diễn viên tham gia rất đa dạng với nhiều độ tuổi khác nhau, nhiều chỉ huy cơ quan, đơn vị cũng trực tiếp tham gia các đội thi.

Trung tướng, GS.TS Lê Hữu Song - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, trao Cờ tặng 5 chương trình xuất sắc.
Trung tướng, PGS.TS Nguyễn Hoàng Ngọc - Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, trao Bằng khen tặng các chương trình đoạt giải Nhất.

Chủ đề mà các đơn vị lựa chọn khá phù hợp, cân đối về thể loại, hài hòa về nội dung, có tính nghệ thuật cao, nhiều tiết mục có tính độc đáo, đầu tư công phu. Chất lượng nghệ thuật trong từng chương trình, tiết mục đã được nâng lên một bước; trình độ dàn dựng, biểu diễn của nhiều chương trình, tiết mục đã đạt đến độ chuyên nghiệp.

“Chương trình của các đội đã thể hiện tinh thần đổi mới sáng tạo trong hoạt động văn hóa - văn nghệ của Bệnh viện; các cơ quan, đơn vị đã huy động, động viên đông đảo lực lượng tham gia Liên hoan, thể hiện tinh thần nhiệt huyết với tập thể vì sự phát triển của phong trào văn hóa - văn nghệ và đời sống tinh thần của cán bộ, nhân viên của Bệnh viện”, Thượng tá Lê Xuân Dương chia sẻ.

Tổng kết Liên hoan, Ban tổ chức đã tặng Cờ xuất sắc cho 5 chương trình; tặng Bằng khen và Giấy khen cho các chương trình đoạt giải Nhất, Nhì, Ba; tặng Bằng khen và Giấy khen cho tiết mục đoạt giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích; đồng thời trao thưởng 6 tập thể và 11 cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ tổ chức và phục vụ Liên hoan.

Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trao thưởng các tiết mục đoạt giải tại Liên hoan.
Công diễn các chương trình, tiết mục xuất sắc tại lễ trao giải.
Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chung vui với các đội thi tại lễ trao giải.
Nguyễn Minh
#Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 #Liên hoan Nghệ thuật quần chúng năm 2026 #108 sứ mệnh và niềm tin #y bác sĩ #diễn viên #văn hóa văn nghệ #đời sống tinh thần #thầy thuốc áo lính

