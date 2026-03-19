Tự đi lại sau 3 giờ mổ thoát vị đĩa đệm: Kỹ thuật mới giúp bệnh nhân hồi phục ‘thần tốc’

TPO - Những cơn đau thắt lưng “như điện giật” từng khiến một bệnh nhân 62 tuổi phải gắn liền với xe lăn, mất khả năng tự vận động trong thời gian dài. Tuy nhiên, nhờ sự kết hợp giữa kỹ thuật phẫu thuật nội soi cột sống hiện đại và chiến lược gây mê tối ưu, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược - ĐH Quốc gia Hà Nội, cơ sở Linh Đàm đã giúp người bệnh phục hồi nhanh chóng chỉ sau vài giờ hậu phẫu.

Bệnh nhân P.V.X (62 tuổi, Hưng Yên) nhập viện trong tình trạng đau dữ dội vùng thắt lưng, lan xuống chân trái, gần như không thể đi lại. Những cơn đau kéo dài khiến bệnh nhân mất ngủ triền miên, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tinh thần. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định đây là trường hợp thoát vị đĩa đệm L4-L5 di trú, khi khối nhân đĩa đệm thoát ra khỏi vị trí ban đầu, chèn ép trực tiếp vào rễ thần kinh. Nếu không can thiệp kịp thời, nguy cơ tổn thương thần kinh không hồi phục, teo cơ, yếu liệt và mất khả năng vận động là rất lớn.

Các bác sĩ nội soi điều trị thoát vị đĩa đệm.

Sau hội chẩn, ê-kíp quyết định lựa chọn phương pháp phẫu thuật nội soi một cổng qua đường liên bản sống – kỹ thuật ít xâm lấn tiên tiến. Theo bác sĩ nội trú, ThS.Võ Văn Thanh, nếu áp dụng mổ hở truyền thống, người bệnh sẽ phải chịu tổn thương cơ lớn, đặc biệt bất lợi với người cao tuổi. Trong khi đó, với nội soi, đường rạch da chỉ chưa đến 1 cm, cho phép tiếp cận chính xác vị trí tổn thương và loại bỏ hoàn toàn khối nhân đệm chèn ép dưới hệ thống hình ảnh phóng đại, hạn chế tối đa xâm lấn và bảo tồn cấu trúc xung quanh.

Bên cạnh kỹ thuật ngoại khoa, yếu tố then chốt góp phần vào thành công của ca mổ là chiến lược gây mê khoa học do ThS.BS Trịnh Kế Điệp, Trưởng khoa Gây mê Hồi sức tích cực ngoại khoa & Quản lý đau, trực tiếp triển khai. Thay vì sử dụng giãn cơ kéo dài như thông thường, ê-kíp áp dụng chiến lược “giãn cơ tối thiểu” với các thuốc tác dụng ngắn hoặc trung bình, được tính toán liều lượng chính xác. Nhờ đó, khi phẫu thuật viên tiếp cận gần rễ thần kinh, tác dụng giãn cơ vừa đủ giảm, cho phép duy trì phản xạ vận động nhẹ ở chi dưới. Bất kỳ kích thích nào vào rễ thần kinh đều có thể được nhận biết qua phản ứng co cơ, giúp bác sĩ kịp thời điều chỉnh thao tác, hạn chế tối đa nguy cơ tổn thương thần kinh vĩnh viễn.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa hai ê-kíp đã mang lại kết quả ấn tượng. Chỉ sau 15 phút kết thúc phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn và có thể giao tiếp bình thường. Ba giờ sau, bệnh nhân đã tự đứng dậy, bước đi quanh phòng bệnh với sự hỗ trợ tối thiểu. Theo các bác sĩ, đây không chỉ là dấu mốc về thời gian hồi phục mà còn phản ánh hiệu quả của một quy trình điều trị toàn diện, tối ưu hóa trạng thái người bệnh từ trước, trong và sau mổ.

Niềm vui của người bệnh khi thoát khỏi chiếc xe lăn cũng chính là động lực lớn đối với đội ngũ y bác sĩ. “Nhìn thấy bệnh nhân có thể tự tin bước đi chỉ sau một ngày phẫu thuật là phần thưởng lớn nhất của chúng tôi”, bác sĩ Võ Văn Thanh chia sẻ.

Để đảm bảo kết quả lâu dài sau phẫu thuật, các bác sĩ khuyến cáo người bệnh cần vận động sớm với cường độ phù hợp, sử dụng đai lưng trong giai đoạn đầu, tránh các động tác cúi gập hoặc xoay vặn cột sống đột ngột trong 4–6 tuần. Đồng thời, chế độ dinh dưỡng đầy đủ, bổ sung vi chất và khoáng chất hợp lý cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình hồi phục.

Thành công của ca phẫu thuật không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn và sự cập nhật kỹ thuật của đội ngũ y bác sĩ mà còn mở ra hy vọng cho nhiều bệnh nhân mắc bệnh lý cột sống, rằng việc điều trị hiệu quả và phục hồi nhanh chóng hoàn toàn có thể đạt được khi áp dụng đúng phương pháp.