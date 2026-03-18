Sức khỏe

Nữ điều dưỡng trẻ hiến máu khẩn cấp, cứu bệnh nhân nguy kịch trong đêm

Hoài Nam
TPO - Nữ điều dưỡng 26 tuổi ở Hà Tĩnh đã kịp thời hiến máu trong ca trực đêm, góp phần cứu sống một bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 18/3, Trung tâm Y tế Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa biểu dương hành động đầy trách nhiệm của điều dưỡng Nguyễn Thị Diệu Thúy (SN 2000, trú tại xã Tùng Lộc).

Trước đó, vào tối 17/3, trong lúc làm nhiệm vụ tại khoa Nhi, chị Thúy nhận được thông tin về một bệnh nhân nam 42 tuổi cần truyền gấp nhóm máu O Rh+ để cấp cứu.

Trong tình huống khẩn cấp, khi người thân bệnh nhân chưa kịp có mặt, chị Thúy đã nhanh chóng xung phong hiến máu. Nhờ nguồn máu kịp thời này, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và hiện đang được tiếp tục theo dõi, điều trị.

Nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Diệu Thúy hiến máu phục vụ cấp cứu bệnh nhân.

Chia sẻ về hành động của mình, chị Nguyễn Thị Diệu Thúy cho biết, việc hiến máu cứu người là điều cần thiết và không có gì đặc biệt. Nữ điều dưỡng cũng từng nhiều lần tham gia hiến máu từ khi còn là sinh viên và mong muốn góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng.

Lãnh đạo Trung tâm Y tế Can Lộc đánh giá cao nghĩa cử của chị Thúy, xem đây là hình ảnh tiêu biểu về y đức, tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của đội ngũ nhân viên y tế, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong xã hội.

#Hà Tĩnh #cứu bệnh nhân nguy kịch trong đêm #cứu bệnh nhân #điều dưỡng #nữ điều dưỡng trẻ #Nguyễn Thị Diệu Thúy #Trung tâm Y tế Can Lộc

