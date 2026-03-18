Nửa đêm đau âm ỉ vùng kín, nam sinh suýt mất tinh hoàn vì chủ quan

TPO - Từ cơn đau âm ỉ giữa đêm nhưng chủ quan không đi khám, nam sinh viên đã suýt phải cắt bỏ tinh hoàn vì nguy cơ hoại tử. Các bác sĩ đã thực hiện cuộc phẫu thuật khẩn nguy giúp giữ lại chức năng sinh sản cho chàng trai trẻ.

Ngày 18/3, Đại úy - ThS.BS Vũ Thái Hoàng - Đơn vị Nam Khoa Bệnh viện Quân y 175 cho biết, tại đây vừa phẫu thuật thành công, bảo tồn tinh hoàn cho bệnh nhân N.T.P. (21 tuổi), sinh viên một trường cao đẳng trên địa bàn TP.HCM.

Các bác sĩ đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cấp cứu tháo xoắn tinh hoàn cho bệnh nhân

Theo bệnh sử, vào đêm trước khi nhập viện cấp cứu, bệnh nhân xuất hiện cảm giác đau âm ỉ ở vùng kín nhưng nghĩ là triệu chứng thông thường nên không đi khám. Đến gần sáng, cơn đau khu trú tại vùng tinh hoàn bên trái ngày càng dữ dội khiến bệnh nhân không thể chịu đựng và vội đến bệnh viện cấp cứu.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ nhanh chóng thăm khám, hội chẩn và xác định bệnh nhân bị xoắn tinh hoàn bên trái ở khoảng giờ thứ 6 – 7. Đây là thời điểm “vàng” quyết định khả năng bảo tồn trong cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm, cần can thiệp ngay lập tức.

Bệnh viện lập tức kích hoạt quy trình mổ cấp cứu, đưa bệnh nhân vào phòng mổ trong cuộc chạy đua với thời gian. Trong quá trình phẫu thuật, kíp mổ ghi nhận tinh hoàn trái bị xoắn hai vòng, chuyển màu tím đen do thiếu máu nuôi.

Các bác sĩ đã tiến hành tháo xoắn và theo dõi điều trị. Sau khoảng 30 phút, tinh hoàn dần hồng trở lại, cho thấy dòng máu đã được tái lập. Nhờ đó, kíp mổ quyết định bảo tồn tinh hoàn, đồng thời cố định hai bên để phòng ngừa tái phát.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được điều trị và theo dõi, hiện sức khỏe đang hồi phục tốt. BS Thái Hoàng cho biết, xoắn tinh hoàn là bệnh lý nguy hiểm, thường gặp ở nam giới trẻ. Triệu chứng điển hình là đau đột ngột vùng bìu, có thể kèm sưng, buồn nôn hoặc đau lan xuống bụng dưới. Đặc biệt, thời gian xử trí đóng vai trò quyết định. Nếu không được can thiệp trong khoảng 6 giờ đầu, tinh hoàn có nguy cơ hoại tử cao và buộc phải cắt bỏ.