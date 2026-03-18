Xuyên đêm cứu bệnh nhân nguy kịch vì chấn thương sọ não

TPO - Bệnh nhân hôn mê sâu sau tai nạn giao thông do chấn thương sọ não nặng đã được ê-kip bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu và Bệnh viện Nhân dân Gia Định phẫu thuật thành công, qua cơn nguy kịch.

Ngày 18/3, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu cho biết đã phẫu thuật thành công, cứu sống bệnh nhân bị chấn thương sọ não rất nặng sau tai nạn giao thông.

Ê- kip bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật

Trước đó vào tối 14/3, Bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân V.Q.C. (30 tuổi, ngụ phường Vũng Tàu) nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau tai nạn giao thông.

Bệnh nhân được đưa vào cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu với thang điểm Glasgow (GCS) chỉ còn 5 điểm, cho thấy mức độ chấn thương sọ não rất nặng, nguy cơ tử vong cao nếu không được xử trí kịp thời. Kết quả chụp CT Scan sọ não ghi nhận khối máu tụ ngoài màng cứng vùng trán, kèm nứt sọ trán – đỉnh – thái dương trái và sưng nề mô mềm vùng trán.

Trước tình trạng nguy kịch của bệnh nhân, các bác sĩ đã nhanh chóng hội chẩn với các đồng nghiệp tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định và quyết định phẫu thuật cấp cứu để giải phóng khối máu tụ, giảm áp lực nội sọ nhằm bảo vệ tính mạng người bệnh.

Đến 0 giờ 15 phút ngày 15/3, ca phẫu thuật được tiến hành. Ca mổ do BS.CK1 Nguyễn Thành Đồng – Khoa Ngoại Thần kinh Bệnh viện Nhân Dân Gia Định. BS.CK1 Hà Ngọc Phúc - Khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu trực tiếp thực hiện, cùng với sự hỗ trợ của ê- kíp Khoa Gây mê Hồi sức Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, Khoa Ngoại Tổng hợp và Khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu.

Theo BS.CK1 Nguyễn Thành Đồng, khối máu tụ ngoài màng cứng nếu không được xử trí kịp thời có thể gây chèn ép não, dẫn đến tử vong hoặc để lại di chứng nặng nề. Việc phẫu thuật khẩn cấp nhằm lấy khối máu tụ, giải phóng chèn ép não là yếu tố quyết định để giành lại cơ hội sống cho người bệnh.

Nhờ sự phối hợp khẩn trương và nhịp nhàng giữa 2 bệnh viện và các chuyên khoa, ca phẫu thuật đã được thực hiện an toàn. Hiện tại, bệnh nhân đang được theo dõi sát, chăm sóc và điều trị tích cực hậu phẫu.

Sự nỗ lực xuyên đêm của đội ngũ y bác sĩ đã góp phần giành lại cơ hội sống cho người bệnh. Đồng thời cho thấy hiệu quả của việc hợp tác hỗ trợ chuyên môn giữa các cơ sở y tế trong xử trí những ca chấn thương nặng, nguy kịch.