Cá nhân hóa lộ trình khám và điều trị cho trẻ rối loạn phát triển cùng Tâm lý nhi 315

Tại TP.HCM, Phòng khám Tâm Thần – Tâm Lý Nhi khoa 315 đã và đang đồng hành cùng trẻ em gặp rối loạn phát triển, giúp các em và gia đình tìm thấy lộ trình điều trị phù hợp nhất.

Chị L.T.H (TP.HCM) cùng con trai 4 tuổi đến phòng khám Tâm Thần – Tâm Lý Nhi khoa 315 (số 44 Nguyễn Văn Trỗi, phường Cầu Kiệu) vì bé không thể đi học được. Cứ mỗi lần chuẩn bị đến lớp học bé lại lo lắng, kích động, làm gia đình rất hoang mang.

Tại Phòng khám Tâm Thần – Tâm Lý Nhi khoa 315, đội ngũ bác sĩ và chuyên gia đều có chuyên môn sâu và nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhi khoa, tâm thần nhi và tâm lý lâm sàng. Với kiến thức y khoa kết hợp cùng sự am hiểu về đặc điểm phát triển của trẻ, các bác sĩ trực tiếp thăm khám, đưa ra chẩn đoán chính xác và xây dựng lộ trình điều trị phù hợp nhất cho từng trường hợp.

Theo các thống kê gần đây, tỷ lệ trẻ em và vị thành niên gặp rối loạn phát triển và rối loạn tâm lý - tâm thần đang có xu hướng gia tăng. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh vẫn gặp khó khăn trong việc nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường do thiếu thông tin và chuyên môn, dẫn đến tình trạng can thiệp chậm trễ hoặc áp dụng sai phương pháp.

Nếu được thăm khám và chẩn đoán lâm sàng chính xác bởi bác sĩ và chuyên gia, trẻ rối loạn ngôn ngữ chỉ cần một lộ trình trị liệu đúng phương pháp, ví dụ như âm ngữ trị liệu kết hợp sự hỗ trợ từ phụ huynh, đã có thể cải thiện rõ rệt trong một thời gian ngắn. Đây chính là lý do vì sao “chẩn đoán đúng - điều trị đúng” là chìa khóa giúp trẻ vượt qua rào cản phát triển và tìm lại cơ hội phát triển toàn diện.

Vượt qua hoang mang, hỗ trợ trẻ toàn diện và cá nhân hóa

Khi nhận thấy con mình có những biểu hiện khác biệt, khó khăn lớn nhất mà hầu hết các gia đình phải đối mặt chính là cơn bão tâm lý mang tên hoang mang. Đó là cảm giác bất lực, lo lắng xen lẫn tự trách, với hàng ngàn câu hỏi không lời đáp: “Tại sao lại là con mình?”, “Mình đã làm sai ở đâu?”, “Tương lai của con sẽ ra sao?”.

Giữa một mê cung thông tin trên mạng và những lời khuyên thiếu cơ sở từ xung quanh, cha mẹ dễ dàng cảm thấy lạc lối và đơn độc. Đây là giai đoạn gia đình cần rất nhiều sự giải thích và tư vấn cặn kẽ từ những người có chuyên môn. Quan trọng hơn, quá trình can thiệp hiệu quả không thể chỉ diễn ra vài giờ mỗi tuần tại phòng khám, mà phụ huynh cần được hướng dẫn để đồng hành cùng con tại nhà, trong các lĩnh vực như: Cách chơi với con trẻ, Cách dạy dỗ và sinh hoạt, Cách chăm sóc dinh dưỡng...

Thấu hiểu nhu cầu của trẻ và gia đình, Phòng khám Tâm Thần – Tâm Lý Nhi khoa 315 được thành lập với mục tiêu trở thành một điểm tựa vững chắc cho các gia đình, mang đến một mô hình chăm sóc toàn diện và cá nhân hóa.

Bác sĩ phụ huynh cùng đồng lòng hỗ trợ trẻ

Không có một công thức chung nào áp dụng cho tất cả trẻ em. Một kế hoạch can thiệp hiệu quả phải được “may đo” dựa trên sự đánh giá toàn diện về điểm mạnh, điểm yếu, môi trường sống và nhu cầu riêng biệt của từng trẻ. Áp dụng sai phương pháp không chỉ không mang lại kết quả mà còn có thể gây ra những tác động tiêu cực đến tâm lý và hành vi của trẻ.

Những điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của trẻ, có nguy cơ để lại nhiều chấn thương tâm lý sau này. Trong khi đó, nếu chẩn đoán đúng là trẻ bị rối loạn ngôn ngữ thì chỉ cần một thời gian làm việc với chuyên viên âm ngữ trị liệu, trẻ có thể cải thiện nhanh chóng.

Đối với các vấn đề về phát triển và tâm lý-tâm thần ở trẻ em, hai yếu tố then chốt quyết định sự thành công của quá trình can thiệp chính là kịp thời và phù hợp. Can thiệp kịp thời có nghĩa là hành động ngay khi nhận thấy những dấu hiệu bất thường đầu tiên.

Những năm đầu đời được xem là “giai đoạn vàng” cho sự phát triển não bộ của trẻ. Việc phát hiện sớm và can thiệp trong giai đoạn này sẽ giúp trẻ tối đa hóa tiềm năng phát triển, ngăn ngừa các khó khăn thứ phát như tự ti, lo âu xã hội, đồng thời giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Chờ đợi với hy vọng trẻ “tự lớn sẽ hết” có thể làm bỏ lỡ cơ hội can thiệp tốt nhất.