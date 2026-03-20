Sống giữa 'vùng an toàn sức khỏe': Đặc quyền của cư dân Ocean City khi 'sở hữu' bệnh viện quốc tế bên nhà

Với các cư dân Ocean City, chọn “thành phố biển” phía Đông làm bến đỗ an cư đồng nghĩa với lựa chọn cuộc sống an toàn, khỏe mạnh trọn đời với Vinhomes Ocean Park 2 chuẩn quốc tế ngay kế bên nhà. Sở hữu những thiết bị hiện đại hàng đầu thế giới, tiện ích hàng hiệu này giúp Ocean City giữ vững vị thế dẫn đầu về chất lượng sống, đồng thời thúc đẩy gia tăng giá trị tài sản cho cư dân và nhà đầu tư.

Sức mạnh của tiện ích y tế 5 sao kế bên nhà

Chuyển về Ocean City từ cuối năm 2025, anh Hoàng (cư dân Vinhomes Ocean Park 2) từng mang theo nhiều trăn trở khi gia đình có cha mẹ già và con nhỏ dưới 2 tuổi, đều cần theo dõi sức khỏe thường xuyên.

“Chỉ cần ông bà trở bệnh hay các con ốm sốt là cả nhà lại phải vào nội đô, rồi phải lo chuyện ăn ngủ nghỉ để chăm sóc người nhà”, anh kể.

Nay, nỗi lo ấy được giải tỏa khi Vinmec Ocean Park 2 đi vào vận hành, chỉ cách nhà anh Hoàng vài phút đi bộ. Khoảng cách ngắn hơn đồng nghĩa với việc giảm áp lực thời gian, gia tăng cơ hội xử lý kịp thời trong các tình huống khẩn cấp.

“Cả nhà cảm thấy yên tâm hơn hẳn, nhất là khi bệnh viện được đầu tư bài bản, thiết bị hiện đại, bác sĩ có chuyên môn cao”, anh Hoàng nói.

Có Vinmec Ocean Park 2, “an ninh y tế” của cư dân Ocean City được đảm bảo ngay tại chỗ

Trên thực tế, bên cạnh “gần trường học” thì “gần bệnh viện” cũng luôn là một tiêu chí quan trọng trong lựa chọn nơi ở của cư dân hiện đại. Yếu tố sức khỏe ngày càng được đặt lên hàng đầu, khả năng tiếp cận dịch vụ y tế nhanh chóng trở thành nền tảng của một cuộc sống an toàn.

Tại Ocean City, Vinmec Ocean Park 2 được xây dựng với quy mô hơn 31.000 m², 114 giường nội trú, công suất dự kiến khoảng 135.000 lượt khám mỗi năm. Với 14 chuyên khoa, bệnh viện có khả năng xử lý đa dạng nhu cầu khám, chữa bệnh ngay tại chỗ.

Bệnh viện được trang bị cơ sở vật chất hiện đại. Đáng chú ý nhất là hệ thống MRI 3.0 Tesla MAGNETOMVida XT lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Với công nghệ tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), thiết bị cho phép tái tạo hình ảnh sắc nét đến từng milimet, giúp phát hiện sớm các tổn thương thần kinh, ung thư ngay từ giai đoạn đầu. Đồng thời, máy được cải tiến với thời gian chụp được rút ngắn, vận hành êm ái hơn, nâng cao trải nghiệm cho người bệnh.

Bệnh viện còn sở hữu hệ thống CT 512 lát cắt của GE Healthcare (Mỹ) với tốc độ quét siêu nhanh, có thể chụp toàn thân chỉ trong 3 giây, giúp giảm thiểu tối đa liều tia xạ nhưng vẫn đảm bảo độ phân giải cao, đặc biệt hiệu quả trong chẩn đoán các bệnh lý tim mạch và mạch máu phức tạp…

Cùng với đó là hệ thống nhũ ảnh MAMMOMAT Revelation kết hợp với máy siêu âm Invenia ABUS Prime, được ví như “cặp mắt vàng” trong tầm soát ung thư vú, đặc biệt hữu ích với phụ nữ mọi lứa tuổi.

Hệ thống trang thiết bị hiện đại bậc nhất thế giới này được vận hành bởi đội ngũ bác sĩ có chuyên môn sâu, kinh nghiệm lâm sàng vững vàng. Từ đây, mô hình chăm sóc toàn diện được thiết lập, hướng đến mục tiêu đồng hành lâu dài với cư dân, từ phòng ngừa đến điều trị và phục hồi.

Tiện ích y tế cao cấp: Đòn bẩy gia tăng giá trị bất động sản

Từ góc độ trải nghiệm sống, sự hiện diện của Vinmec Ocaean Park 2 mang lại những lợi ích rõ rệt cho mọi nhóm cư dân tại Ocean City.

Các gia đình đa thế hệ tiết kiệm đáng kể thời gian cho những nhu cầu y tế thường nhật, như khám định kỳ hay theo dõi bệnh lý. Song song, mô hình bác sĩ gia đình mở ra hướng tiếp cận mới, chú trọng chăm sóc sức khỏe chủ động. Việc tầm soát định kỳ, quản lý bệnh mạn tính và theo dõi sau điều trị được thực hiện bài bản, giúp cư dân kiểm soát tốt hơn tình trạng sức khỏe của mình.

Với cộng đồng yêu vận động, chuyên khoa chấn thương chỉnh hình, cơ xương khớp trở thành điểm tựa quan trọng. Ứng dụng công nghệ 3D trong cá thể hóa điều trị, đặc biệt trong thay khớp, xử lý chấn thương thể thao và phục hồi vận động, chuyên khoa mũi nhọn này đặc biệt phù hợp với cộng đồng cư dân năng động tại Ocean City - siêu đô thị sở hữu tới 100 sân thể thao.

Ở một cấp độ cao hơn, mô hình “health resort” mang lại trải nghiệm chăm sóc sức khỏe kết hợp nghỉ dưỡng. Toàn bộ chuỗi dịch vụ từ khám, điều trị đến phục hồi chức năng và an dưỡng được tích hợp trong cùng một không gian. Điểm nhấn là 18 biệt thự đơn lập phục vụ chăm sóc cá thể hóa 24/7, hướng tới nhóm cư dân đề cao chất lượng sống và sự riêng tư.

Từ góc nhìn thị trường, hạ tầng y tế chất lượng cao luôn là một trong những yếu tố thúc đẩy giá trị bất động sản. Tại nhiều quốc gia, các khu nhà ở nằm trong bán kính tiếp cận nhanh với bệnh viện thường ghi nhận mức giá cao hơn so với mặt bằng chung. Minh chứng tại Ấn Độ, giá nhà đất trong phạm vi 3 km từ bệnh viện có thể tăng 15-25%, trong khi giá cao hơn mặt bằng chung từ 6-16%.

Tại Ocean City, hệ sinh thái tiện ích đã được hoàn thiện với đầy đủ các cấu phần từ giáo dục, thương mại, giải trí đến y tế. Cộng đồng hơn 90.000 cư dân hình thành trong thời gian ngắn tạo nên lực cầu ổn định. Khi chuẩn sống tiếp tục được nâng cấp, làn sóng chuyển cư được dự báo gia tăng, kéo theo thanh khoản cải thiện và mặt bằng giá bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.