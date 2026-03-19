Lâm Quang Nhật: Dù thoát vị đĩa đệm vẫn 3 lần phá Kỷ lục quốc gia Triathlon

Lâm Quang Nhật không phải cái tên xa lạ với thể thao sức bền Việt Nam. Từ một tuyển thủ bơi lội quốc gia giành HCV SEA Games, Nhật rẽ hướng sang Triathlon và nhanh chóng 3 lần liên tiếp vô địch quốc gia (từ 2023 đến 2025).

Nhưng có một điều ít người biết: hơn 6 năm qua, Nhật thi đấu đỉnh cao với chẩn đoán thoát vị đĩa đệm, trượt và lệch đốt sống L4, L5.

“Phim MRI của mình đến giờ vẫn tệ,” Nhật cười. “Nhiều bác sĩ nhìn phim xong rồi gặp mình ngoài đời đều bất ngờ.”

10 ngày và 1 quyết định táo bạo

Giữa giai đoạn cao điểm chuẩn bị cho đại hội Đông Nam Á, sau nhiều tháng tập huấn liên tục tại Phuket và chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là thi đấu, cơn đau bất ngờ ập đến.

Dù đã điều trị nhiều buổi với chuyên gia tại Thái Lan, tiêu tốn hàng chục triệu đồng nhưng tình trạng vẫn không cải thiện, Nhật đưa ra một quyết định táo bạo: bay về Việt Nam.

Nhật chỉ còn đúng 10 ngày trước khi thi đấu.

Nhớ lại 6 năm trước, chính tại phòng khám ACC[1] , Nhật từng điều trị tình trạng trượt - lệch đốt L4, L5. Lần này, khi cơn đau tái phát ngay trước thềm giải đấu quan trọng, anh đến ACC với một niềm tin: “ACC có thể giúp mình”.

Nhật dốc toàn bộ sự tập trung cho điều trị, tuân thủ tuyệt đối từng chỉ định, kiên trì với từng bài tập. Phía sau anh là đội ngũ bác sĩ và chuyên viên ACC theo dõi sát từng tiến triển, điều chỉnh phác đồ kịp thời và hỗ trợ tối đa để cơ thể đáp ứng tốt nhất trong thời gian ngắn ngủi.

Nhật hoàn thành đủ 10 buổi điều trị tích cực liên tiếp với nỗ lực cao nhất. Đội ngũ phòng khám gọi vui anh là bệnh nhân “lì” nhất, vì chưa buổi nào đến trễ, chưa bài tập khó nào bỏ qua.

Với vận động viên chuyên nghiệp, hết đau là chưa đủ. Cơ thể phải chịu được cường độ cao khi thi đấu, hệ cơ- xương- khớp phải vận hành nhịp nhàng như một cỗ máy chính xác.

Ngày thứ 11, Nhật quay lại Phuket.

Tháng 12/2025 - Thời khắc quyết định đã đến

Tích tắc… tích tắc. Đồng hồ bấm giờ trôi qua từng giây. Trong không khí nghẹt thở của cuộc thi, mọi ánh mắt dồn về vạch đích. Tiếng reo hò vang lên.

Nhật cán đích với thành tích nhanh hơn Kỷ lục Quốc gia của chính mình 3 phút 41 giây.

Trong thể thao sức bền, đó không phải là một con số nhỏ. Đó là khoảng cách giữa giới hạn cũ và một phiên bản mạnh mẽ hơn.

Hai bài học từ chấn thương

Tình trạng thoát vị đĩa đệm của Nhật không biến mất trên phim MRI. Nhưng cách cơ thể được điều trị và phục hồi đúng phương pháp có thể thay đổi hoàn toàn khả năng vận động.

Sau 6 năm sống chung với thoát vị đĩa đệm, Nhật rút ra hai bài học:

1. Có vấn đề, phải điều trị ngay. Chứ đừng chịu đau và bỏ qua.

2. Mọi sự hấp tấp trong khối lượng tập luyện đều phải trả giá, dù sớm hay muộn.

Bước sang năm 2026, Nhật tiếp tục chuẩn bị chinh phục những cự ly mới.

Được Bộ Y tế cấp phép từ năm 2006, Phòng khám ACC là đơn vị y tế tiên phong ứng dụng Trị liệu thần kinh cột sống Chiropractic tại Việt Nam.

ACC chuyên điều trị các bệnh lý cơ xương khớp và chấn thương thể thao bằng phương pháp không dùng thuốc, không phẫu thuật, an toàn và hiệu quả. Phòng khám cũng là đối tác y tế tin cậy của nhiều vận động viên chuyên nghiệp và đồng hành cùng các sự kiện thể thao lớn.

