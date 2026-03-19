Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Nước tiểu màu đỏ sẫm, coi chừng mắc sỏi 'sát thủ'

Vân Sơn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dù đã điều trị nội khoa nhiều nơi nhưng tình trạng tiểu ra máu ngày càng nghiêm trọng, một cụ ông buộc phải nhập viện cấp cứu. Qua thăm khám chuyên sâu, các bác sĩ phát hiện cụ mắc sỏi lớn ở bàng quang kèm sỏi thận, gây tổn thương niêm mạc và dẫn đến xuất huyết nguy hiểm tính mạng.

Ngày 19/3, BS-CKII Mai Hoàng Khoa, Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (TPHCM) cho biết, tại đây vừa thực hiện thành công phương pháp nội soi tán sỏi bàng quang bằng laser cho một bệnh nhân cao tuổi, chấm dứt tình trạng tiểu máu kéo dài và cải thiện đáng kể chất lượng sống. Bệnh nhân là cụ ông N.V.B. (87 tuổi, ngụ Đồng Tháp), nhập viện trong tình trạng tiểu ra máu kéo dài, kèm theo các triệu chứng như tiểu buốt, tiểu gắt và tiểu khó.

Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật nội soi tán sỏi bàng quang bằng laser cho người bệnh

Theo bệnh sử, khoảng một tháng trước, cụ ông bắt đầu có dấu hiệu tiểu khó rải rác, nước tiểu chuyển từ màu hồng nhạt sang đỏ sẫm. Dù đã điều trị nội khoa ở nhiều nơi, tình trạng chẳng những không cải thiện mà còn trở nặng. Thời điểm trước khi nhập viện, bệnh nhân rơi vào bí tiểu cấp khiến gia đình phải đưa đi cấp cứu.

Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm, bác sĩ xác định bệnh nhân có viên sỏi lớn ở bàng quang, gây tổn thương niêm mạc dẫn đến tiểu máu và rối loạn tiểu tiện. Kết quả kiểm tra hình ảnh còn phát hiện bệnh nhân có thêm nhiều sỏi nhỏ tại thận.

Bác sĩ Khoa cho biết, sỏi bàng quang không chỉ gây khó chịu khi tiểu tiện mà còn tiềm ẩn nhiều biến chứng nghiêm trọng. Ngoài gây tổn thương niêm mạc, sỏi có thể làm tắc nghẽn đường tiểu gây tiểu khó, tiểu ngắt quãng hoặc bí tiểu cấp, nhiễm trùng đường tiết niệu. Nếu tình trạng bí tiểu kéo dài, áp lực nước tiểu tăng có thể ảnh hưởng ngược lên thận gây suy thận.

Trước tình trạng này, ê kíp bác sĩ khoa Ngoại Tiết niệu đã hội chẩn và chỉ định phẫu thuật nội soi tán sỏi bằng laser cho người bệnh. BS Hoàng Khoa cho biết, phương pháp này sử dụng năng lượng laser để phá vỡ sỏi thành nhiều mảnh nhỏ, sau đó lấy ra ngoài qua đường nội soi, hạn chế xâm lấn, giảm đau và rút ngắn thời gian hồi phục cho người bệnh.

Sau khoảng 30 phút khẩn trương, ê kíp đã tiếp cận chính xác vị trí sỏi, tán nhuyễn hoàn toàn và loại bỏ sạch các mảnh sỏi. Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân đã bình phục tốt, chức năng tiểu tiện được cải thiện rõ rệt. Người bệnh đang được theo dõi, điều trị dự phòng để hạn chế nguy cơ tái phát.

Bác sĩ Khoa cho biết, tán sỏi bàng quang bằng laser nội soi hiện là giải pháp tối ưu trong điều trị sỏi tiết niệu. Phương pháp không chỉ mang lại hiệu quả cao mà còn giúp người bệnh, đặc biệt là người lớn tuổi hoặc có nhiều bệnh nền, giảm sang chấn, phục hồi nhanh và sớm trở lại sinh hoạt bình thường.

Xem thêm

Cùng chuyên mục