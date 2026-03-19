Nước tiểu màu đỏ sẫm, coi chừng mắc sỏi 'sát thủ'

TPO - Dù đã điều trị nội khoa nhiều nơi nhưng tình trạng tiểu ra máu ngày càng nghiêm trọng, một cụ ông buộc phải nhập viện cấp cứu. Qua thăm khám chuyên sâu, các bác sĩ phát hiện cụ mắc sỏi lớn ở bàng quang kèm sỏi thận, gây tổn thương niêm mạc và dẫn đến xuất huyết nguy hiểm tính mạng.

Ngày 19/3, BS-CKII Mai Hoàng Khoa, Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (TPHCM) cho biết, tại đây vừa thực hiện thành công phương pháp nội soi tán sỏi bàng quang bằng laser cho một bệnh nhân cao tuổi, chấm dứt tình trạng tiểu máu kéo dài và cải thiện đáng kể chất lượng sống. Bệnh nhân là cụ ông N.V.B. (87 tuổi, ngụ Đồng Tháp), nhập viện trong tình trạng tiểu ra máu kéo dài, kèm theo các triệu chứng như tiểu buốt, tiểu gắt và tiểu khó.

Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật nội soi tán sỏi bàng quang bằng laser cho người bệnh

Theo bệnh sử, khoảng một tháng trước, cụ ông bắt đầu có dấu hiệu tiểu khó rải rác, nước tiểu chuyển từ màu hồng nhạt sang đỏ sẫm. Dù đã điều trị nội khoa ở nhiều nơi, tình trạng chẳng những không cải thiện mà còn trở nặng. Thời điểm trước khi nhập viện, bệnh nhân rơi vào bí tiểu cấp khiến gia đình phải đưa đi cấp cứu.

Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm, bác sĩ xác định bệnh nhân có viên sỏi lớn ở bàng quang, gây tổn thương niêm mạc dẫn đến tiểu máu và rối loạn tiểu tiện. Kết quả kiểm tra hình ảnh còn phát hiện bệnh nhân có thêm nhiều sỏi nhỏ tại thận.

Bác sĩ Khoa cho biết, sỏi bàng quang không chỉ gây khó chịu khi tiểu tiện mà còn tiềm ẩn nhiều biến chứng nghiêm trọng. Ngoài gây tổn thương niêm mạc, sỏi có thể làm tắc nghẽn đường tiểu gây tiểu khó, tiểu ngắt quãng hoặc bí tiểu cấp, nhiễm trùng đường tiết niệu. Nếu tình trạng bí tiểu kéo dài, áp lực nước tiểu tăng có thể ảnh hưởng ngược lên thận gây suy thận.

Trước tình trạng này, ê kíp bác sĩ khoa Ngoại Tiết niệu đã hội chẩn và chỉ định phẫu thuật nội soi tán sỏi bằng laser cho người bệnh. BS Hoàng Khoa cho biết, phương pháp này sử dụng năng lượng laser để phá vỡ sỏi thành nhiều mảnh nhỏ, sau đó lấy ra ngoài qua đường nội soi, hạn chế xâm lấn, giảm đau và rút ngắn thời gian hồi phục cho người bệnh.

Sau khoảng 30 phút khẩn trương, ê kíp đã tiếp cận chính xác vị trí sỏi, tán nhuyễn hoàn toàn và loại bỏ sạch các mảnh sỏi. Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân đã bình phục tốt, chức năng tiểu tiện được cải thiện rõ rệt. Người bệnh đang được theo dõi, điều trị dự phòng để hạn chế nguy cơ tái phát.

Bác sĩ Khoa cho biết, tán sỏi bàng quang bằng laser nội soi hiện là giải pháp tối ưu trong điều trị sỏi tiết niệu. Phương pháp không chỉ mang lại hiệu quả cao mà còn giúp người bệnh, đặc biệt là người lớn tuổi hoặc có nhiều bệnh nền, giảm sang chấn, phục hồi nhanh và sớm trở lại sinh hoạt bình thường.