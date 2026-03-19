'Đau như lưng bị gãy ra' cảnh báo chấn thương cột sống nguy hiểm

TPO - Sau cú té ngã tưởng chừng nhẹ, người phụ nữ 44 tuổi bắt đầu chịu đựng cơn đau “như lưng bị gãy ra” suốt nhiều tháng nhưng không tìm được nguyên nhân. Tại Bệnh viện S.I.S Cần Thơ, các bác sĩ phát hiện, bệnh nhân bị trượt đốt sống lưng rất nguy hiểm.

Ngày 18/3, BS-CKI Nguyễn Quang Hưng, Trưởng đơn vị Ngoại Thần kinh Bệnh viện S.I.S Cần Thơ cho biết, khoảng 6 tháng trước, chị T.T.T.M. (44 tuổi, ngụ Cần Thơ) bị té ngã, chấn thương vùng hông lưng. Ban đầu chỉ là cảm giác đau nhẹ nhưng theo thời gian, cơn đau ngày càng tăng. Theo chia sẻ của chị M., mỗi lần đứng lên là chị đau như lưng bị gãy ra, phải nằm xuống mới đỡ.

Vị trí trượt đốt sống thắt lưng gây ra những cơn đau dữ dội cho bệnh nhân (hình ảnh trước và sau mổ)

Trong suốt thời gian đó, chị M. đã đi khám và điều trị tại nhiều cơ sở, áp dụng nhiều phương pháp như dùng thuốc, vật lý trị liệu, thậm chí dùng cả các biện pháp dân gian. Tuy nhiên, tình trạng không thuyên giảm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hàng ngày.

Trước diễn tiến bệnh ngày càng nặng, chị M. đã đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ thăm khám. Qua kiểm tra lâm sàng và chụp MRI 3T cột sống thắt lưng, các bác sĩ xác định chị bị trượt đốt sống mất vững. Đây là tình trạng các đốt sống bị lệch khỏi vị trí bình thường và không còn ổn định khi vận động.

Theo BS Quang Hưng, không phải mọi trường hợp trượt đốt sống đều cần phẫu thuật. Tuy nhiên, với những ca mất vững và không đáp ứng điều trị bảo tồn, việc can thiệp ngoại khoa là cần thiết.

“Ở bệnh nhân này, cột sống không còn ổn định, khi cúi thì đốt sống trượt ra trước, khi ưỡn thì khe giữa các đốt sống lại hở ra. Nếu chỉ giải phóng chèn ép thần kinh là chưa đủ mà cần phải tái lập sự vững chắc cho cột sống”, BS Hưng cho biết.

Sau khi được bác sĩ phẫu thuật cố định cột sống, giải phóng chèn ép thần kinh sức khỏe bệnh nhân đã bình phục tốt

Thông tin chuyên môn từ bệnh viện cho hay, trước đây những trường hợp tương tự thường phải mổ hở với đường mổ dài, gây tổn thương mô mềm và thời gian hồi phục lâu. Hiện nay, bệnh viện đã triển khai kỹ thuật phẫu thuật nội soi cột sống một cổng – phương pháp xâm lấn tối thiểu, giúp giảm đau và rút ngắn thời gian hồi phục.

Trong ca mổ, ê kíp đã sử dụng hệ thống nội soi để giải phóng chèn ép thần kinh, loại bỏ phần đĩa đệm tổn thương và thực hiện ghép xương liên thân đốt. Một miếng ghép được đặt vào giữa hai đốt sống, kết hợp với xương tự thân và vật liệu hỗ trợ để thúc đẩy quá trình liền xương. Sau đó, cột sống được cố định bằng hệ thống vít qua da.

Ưu điểm nổi bật của phương pháp này là thực hiện qua vết mổ nhỏ, hạn chế tối đa tổn thương mô mềm, giúp bệnh nhân giảm đau sau mổ và sớm vận động trở lại so với mổ hở truyền thống.

Sau phẫu thuật, chị M. đã gần như hết đau, có thể đi lại dễ dàng, cuộc sống sinh hoạt dần trở lại bình thường.