'Đập hộp' dàn máy triệu đô 'xịn' bậc nhất thế giới, lần đầu có ở Việt Nam tại Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2

Thay vì mất hàng giờ di chuyển vào trung tâm Hà Nội để thăm khám như trước, người dân khu vực phía Đông và các tỉnh thành lân cận như Hưng Yên, Hải Phòng hiện đã có thể tiếp cận hệ thống chẩn đoán hình ảnh hiện đại hàng đầu thế giới cùng các dịch vụ y tế tiêu chuẩn quốc tế chỉ trong vài phút. Tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Ocean Park 2, hàng loạt thiết bị y khoa tiên tiến bậc nhất được đầu tư đồng bộ, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh chuyên sâu với độ chính xác cao.
Chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/03/2026, Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2 nhanh chóng thu hút đông đảo người dân khu vực phía Đông Hà Nội, tỉnh Hưng Yên cùng các vùng lân cận đến thăm khám.
Theo ThS.Bs Đào Danh Vĩnh - Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh & Điện quang can thiệp, Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2, hệ thống trang thiết bị tiên tiến chỉ thực sự phát huy hết giá trị khi được vận hành bởi đội ngũ bác sĩ có chuyên môn sâu và kinh nghiệm lâm sàng vững vàng.
“Trang thiết bị hiện đại có thể mang lại hình ảnh rất chi tiết nhưng việc đọc, phân tích và đưa ra quyết định chính xác vẫn phụ thuộc vào năng lực của bác sĩ. Tại Vinmec, chúng tôi không chỉ đầu tư vào công nghệ, mà còn đầu tư vào con người để khai thác tối đa sức mạnh của công nghệ đó”, BS Đào Danh Vĩnh chia sẻ.
Với lợi thế vị trí chiến lược, nền tảng công nghệ vượt trội cùng đội ngũ chuyên gia đầu ngành, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Ocean Park 2 được kỳ vọng sẽ trở thành tâm điểm y tế hàng đầu khu vực phía Đông Hà Nội và các tỉnh lân cận, góp phần nâng tầm chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đồng thời định hình tiêu chuẩn mới cho dịch vụ y tế hiện đại tại Việt Nam.
Nhân dịp khai trương, Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2 triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng đến thăm khám và tầm soát sức khỏe. Cụ thể, bệnh viện miễn phí khám bệnh (trừ khám cấp cứu) trong thời gian chương trình. Đồng thời, nhiều dịch vụ chẩn đoán hình ảnh được ưu đãi lên tới 70%, trong đó siêu âm vú chỉ 300.000 đồng/lượt, chụp X-quang vú 600.000 đồng/lượt, chụp MRI não hoặc cột sống cổ, ngực, thắt lưng 800.000 đồng/lượt và chụp MRI mạch não chỉ 300.000 đồng/lượt. Ngoài ra, các dịch vụ chẩn đoán hình ảnh khác được giảm 50%, trong khi các dịch vụ xét nghiệm, phẫu thuật - thủ thuật và lưu viện được giảm 30%.