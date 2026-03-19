Bộ Y tế và MSD thúc đẩy hợp tác, hướng tới chuyển giao công nghệ vắc xin HPV tại Việt Nam

Sáng 18/3, tại trụ sở Bộ Y tế, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã chủ trì buổi tiếp và làm việc với TS Andrew Otoo - Chủ tịch khu vực châu Á - Thái Bình Dương của MSD cùng đoàn công tác của MSD (được biết đến với tên gọi Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA tại Hoa Kỳ và Canada). Cuộc gặp có sự tham dự của lãnh đạo nhiều đơn vị trực thuộc Bộ Y tế và đại diện một số doanh nghiệp, tổ chức y tế trong nước.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Đào Hồng Lan ghi nhận và đánh giá cao vai trò đồng hành của MSD trong hơn 30 năm qua đối với ngành y tế Việt Nam. Theo Bộ trưởng, doanh nghiệp này đã có nhiều đóng góp từ lĩnh vực dự phòng, điều trị đến truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng, đồng thời cung ứng các loại vắc xin và thuốc thế hệ mới, giúp người dân có thêm cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao.

Quang cảnh buổi tiếp và làm việc.

Một trong những dấu ấn hợp tác nổi bật là chiến dịch truyền thông toàn quốc “Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV” triển khai năm 2025. Chương trình đã thu hút hàng chục nghìn lượt người tham gia trực tiếp và đạt hàng chục triệu lượt tiếp cận trên các nền tảng truyền thông, góp phần nâng cao nhận thức về phòng ngừa virus HPV và ung thư cổ tử cung.

Bên cạnh đó, MSD phối hợp với các đối tác triển khai chương trình hỗ trợ bệnh nhân ung thư bằng thuốc miễn dịch nhiều năm qua tại hàng chục bệnh viện trên cả nước. Đến cuối năm 2025, chương trình đã hỗ trợ hàng nghìn bệnh nhân với tổng giá trị lên tới hàng trăm triệu USD. Ngoài ra, sáng kiến “MSD vì Bà mẹ” cũng được triển khai tại nhiều địa phương khó khăn, duy trì gần một thập kỷ và hiện đang hợp tác với Quỹ Dân số Liên Hợp quốc (UNFPA), góp phần giảm tỷ lệ tử vong ở bà mẹ và mang thai ngoài ý muốn.

Tại buổi làm việc, TS Andrew Otoo bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu của ngành y tế Việt Nam, đặc biệt trong hoàn thiện chính sách và cải cách thủ tục hành chính. Ông cho biết MSD sẽ tiếp tục đồng hành, trong đó có việc duy trì cung ứng vắc xin HPV với mức giá hỗ trợ thông qua UNICEF đến hết năm 2027, đồng thời phối hợp với UNFPA để tăng cường truyền thông và mở rộng độ bao phủ tiêm chủng.

TS Andrew Otoo, Chủ tịch khu vực châu Á - Thái Bình Dương của MSD

Đáng chú ý, đại diện MSD cho biết doanh nghiệp đang xem xét khả năng chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin HPV tại Việt Nam trong tương lai, sau khi khảo sát một số cơ sở sản xuất trong nước. Đồng thời, MSD dự kiến tiếp tục đưa nhiều thuốc phát minh, trong đó có thuốc điều trị bệnh hiếm, vào thị trường Việt Nam. Chủ tịch khu vực châu Á - Thái Bình Dương của MSD cho hay MSD luôn sẵn sàng hợp tác triển khai tiếp tục các chương trình hỗ trợ bệnh nhân đối với thuốc ung thư và thuốc hiếm tại Việt Nam; đồng thời kỳ vọng danh mục thuốc được BHYT chi trả sẽ sớm được Bộ Y tế ban hành và có hiệu lực từ quý II.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan bày tỏ sự đồng thuận với các đề xuất hợp tác từ phía MSD, đặc biệt là định hướng chuyển giao công nghệ vắc xin. Bộ trưởng cũng đề nghị doanh nghiệp tiếp tục kéo dài chính sách hỗ trợ giá đối với vắc xin HPV, đồng thời cho biết Bộ Y tế đang khẩn trương hoàn thiện các quy định liên quan đến danh mục thuốc được bảo hiểm y tế chi trả. "Tôi cũng đã hứa với cử tri, do đó, tôi đã và đang yêu cầu các đơn vị liên quan của Bộ phối hợp với đơn vị đầu mối là Vụ BHYT nhanh chóng hoàn thiện để trình lãnh đạo Bộ xem xét thông qua"- Bộ trưởng Đào Hồng Lan nói.

Nhân dịp này, Bộ Y tế đã trao Bằng khen cho tập thể MSD Việt Nam nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật của công ty trong công tác truyền thông triển khai Chiến dịch “Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV”. Đồng thời, Bộ trưởng cũng trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” cho hai cá nhân xuất sắc: bà Katharina Geppert, Tổng Giám đốc, và bác sĩ Đàm Thị Hoàng Lan, Giám đốc Đối ngoại, MSD Việt Nam.

Đại diện MSD Việt Nam, bà Katharina Geppert, Tổng Giám đốc MSD Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục gắn bó lâu dài và đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của ngành y tế Việt Nam.

"Đây là một dấu mốc đặc biệt ý nghĩa - không chỉ để nhìn lại hành trình đã qua và báo cáo Bộ trưởng những thành tựu đáng tự hào, mà còn là dịp để tri ân các đối tác đã đồng hành cùng chúng tôi. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để chúng tôi tái khẳng định cam kết lâu dài và niềm tin vào tương lai phát triển bền vững của MSD tại Việt Nam"- bà Katharina Geppert nói.