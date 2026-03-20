Vượt biển bằng trực thăng cứu nữ du khách châu Âu đột quỵ tại Phú Quốc

TPO - Chỉ trong vài giờ sinh tử, từ đảo Phú Quốc đến TP.HCM, các bác sĩ đã thực hiện cuộc “chạy đua với thời gian” giành lại sự sống và chức năng vận động cho nữ du khách châu Âu bị đột quỵ nặng. Cuộc đua thần tốc và kỹ thuật chuyên sâu của các bệnh viện trong “thời gian vàng” đã giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Ngày 20/3, BS Huỳnh Minh Triết, Khoa Bệnh lý mạch máu não, Bệnh viện Nhân dân 115 TP.HCM cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp đột quỵ nặng là nữ du khách quốc tịch Estonia, gặp biến cố khi đang du lịch tại Phú Quốc.

Bệnh nhân là bà A.L. (53 tuổi) khi đang đi du lịch ở Phú Quốc thì đột ngột xuất hiện các dấu hiệu điển hình của đột quỵ như méo miệng, nói khó, yếu liệt nửa người bên trái. Nhận thấy tình trạng nguy kịch, người bệnh nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện Vinmec Phú Quốc trong khung “giờ vàng” – yếu tố mang tính quyết định trong điều trị đột quỵ.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhân Dân 115 chẩn đoán, điều trị cho người bệnh

Các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân có điểm NIHSS 15, đánh giá mức độ đột quỵ nặng. Kết quả chẩn đoán xác định bệnh nhân bị nhồi máu não do tắc động mạch não giữa bên phải. Các bác sĩ nhận định tình trạng đột quỵ ở người bệnh có thể gây tổn thương não nghiêm trọng nếu không được xử trí kịp thời.

Ngay lập tức, ê kíp đã sử dụng thuốc tiêu sợi huyết nhằm làm tan cục máu đông, đồng thời kích hoạt quy trình chuyển viện khẩn cấp bằng trực thăng, có nhân viên y tế đi kèm, đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Nhân dân 115 bằng trực thăng để tiếp tục điều trị.

Tại đây, các bác sĩ tiến hành chẩn đoán hình ảnh, hội chẩn và quyết định can thiệp nội mạch lấy huyết khối. Thủ thuật được tiến hành khẩn trương, chính xác đã giúp tái thông hoàn toàn động mạch não giữa bên phải cho người bệnh. Đây là yếu tố then chốt để cứu vùng não còn khả năng hồi phục.

Sau can thiệp, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Điểm NIHSS giảm nhanh từ 15 xuống còn 4. Hiện, bệnh nhân đã có thể tự ngồi vững, bắt đầu tập đi, chức năng vận động gần như hồi phục.

Theo BS Triết, đây là trường hợp điển hình cho thấy hiệu quả của việc phát hiện sớm và xử trí đúng trong “thời gian vàng” của đột quỵ. “Mỗi phút trôi qua, hàng triệu tế bào não có thể bị tổn thương không thể phục hồi. Việc đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế kịp thời và kích hoạt quy trình cấp cứu ngay lập tức là yếu tố quyết định” - bác sĩ nhấn mạnh.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo, người dân cần nhận diện sớm các dấu hiệu đột quỵ theo quy tắc FAST: méo miệng (Face), yếu tay chân (Arm), nói khó (Speech) và gọi cấp cứu ngay (Time). Không nên chần chừ hay tự xử lý tại nhà, bởi điều này có thể khiến người bệnh đánh mất cơ hội hồi phục.

Vân Sơn
