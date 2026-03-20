Hà Nội: Xe buýt trong vành đai 1 sử dụng nhiên liệu điện từ ngày 1/7

Anh Trọng
TPO - Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông TP. Hà Nội (Tramoc) vừa đưa ra phương án điều chỉnh, tăng cường các tuyến buýt phục vụ kế hoạch chuyển đổi phương tiện theo lộ trình của Chính phủ. Tramoc đưa ra 3 giai đoạn thực hiện nội dung này, trong đó từ ngày 1/7, 100% xe buýt trong Vành đai 1 sử dụng nhiên liệu điện.

Giai đoạn 1 (từ ngày 1/7/2026): Tramoc đưa ra phương án, giữ nguyên lịch trình hoạt động 20 tuyến buýt điện, buýt sử dụng khí CNG đang hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT đang trong thời gian thí điểm và 7 tuyến buýt do đã thay đổi sang phương tiện điện trước ngày 1/7. Thực hiện, điều chỉnh điểm đầu, cuối, lộ trình đối với 17 tuyến, trong đó có các tuyến: 40, 50, 52, 99, 107, 146...

Xe buýt điện hoạt động trên đường phố Hà Nội.

Giai đoạn 2 (từ ngày 1/1/2028): Thực hiện chuyển đổi đối với 22 tuyến buýt, trong đó có các tuyến số: 19, 21A, 21B, 47A, 47B, E03, E10, 161, 07, 96...

Với tuyến 65, 122 thực hiện chuyển đổi sang phương tiện điện trước ngày 1/1/2028. Điều chỉnh điểm đầu, cuối đối với 3 tuyến (tuyến số 48, 51, 84).

Giai đoạn 3 (từ năm 2030): Thực hiện chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh trong năm 2030 với tuyến số 95. Cùng với đó, thành phố sẽ mở mới 12 tuyến buýt mới.

Tramoc đánh giá, sau khi triển khai 3 giai đoạn trên, tổng số tuyến buýt dự kiến tăng từ 128 lên 146 tuyến. Năng lực vận chuyển toàn mạng đạt khoảng 2,63 triệu lượt khách/ngày, tăng gần 10%.

Riêng khu vực vành đai 1, năng lực phục vụ sẽ vượt 1,1 triệu lượt khách mỗi ngày, giúp người dân dễ dàng tiếp cận xe buýt hơn trong bối cảnh phương tiện cá nhân từng bước bị hạn chế.

Phương án điều chỉnh và mở mới như trên bảo đảm mục tiêu đến ngày 1/7, 100% xe buýt trong Vành đai 1 sử dụng nhiên liệu điện, xanh; đến ngày 1/1/2028, 100% xe buýt trong Vành đai 2 sử dụng nhiên liệu điện, xanh; từ năm 2030, 100% xe buýt trong Vành đai 3 sử dụng nhiên liệu điện, xanh.

Phương án đề xuất đã được Tramoc báo cáo Sở Xây dựng Hà Nội để từng bước thực hiện lộ trình chuyển đổi xe buýt truyền thống sang xe buýt điện theo chỉ đạo của Chính phủ.

