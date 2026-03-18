Xe máy loại nào phải kiểm định khí thải từ ngày 1/7?

Lộc Liên
TPO - Với quy định mới sắp có hiệu lực, hàng chục triệu xe máy đang lưu thông sẽ phải tiến hành kiểm định khí thải. Để tránh bỡ ngỡ, chủ phương tiện cần nắm rõ lộ trình, thủ tục cũng như các quy định hạn chế xe xăng tại các thành phố lớn.

Thông tư 92/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường nêu rõ, từ ngày 30/6 năm nay, quy chuẩn khí thải đối với mô tô, xe gắn máy (gọi chung là xe máy) tham gia giao thông sẽ chính thức có hiệu lực. Dự kiến, việc thực hiện kiểm định trên thực tế sẽ bắt đầu từ ngày 1/7/2027 theo lộ trình của Chính phủ. Với gần 70 triệu xe máy trên cả nước, đây là một thay đổi lớn đòi hỏi người dân cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Theo quy định tại Thông tư 47/2024 của Bộ Xây dựng, không phải mọi xe máy đều phải đi kiểm định ngay lập tức. Theo đó, chỉ những xe máy có niên hạn sử dụng từ 5 năm trở lên mới bắt buộc phải trải qua quá trình kiểm định định kỳ.

Đối với xe máy dưới 5 năm, chủ xe không cần mang xe đến cơ sở đăng kiểm. Giấy chứng nhận sẽ được Cục Đăng kiểm Việt Nam (ĐKVN) cấp tự động dưới dạng bản điện tử dựa trên cơ sở dữ liệu chất lượng ban đầu được liên thông với Bộ Công an.

Từ ngày 30/6 năm nay, quy chuẩn khí thải đối với xe máy đang lưu hành sẽ chính thức có hiệu lực. Ảnh: Lộc Liên.

Để tránh tình trạng quá tải tại các trạm đăng kiểm, Cục ĐKVN đã đề xuất một lộ trình "cuốn chiếu" linh hoạt. Cụ thể: Tại các thành phố lớn, trong 1,5 năm đầu tiên, chỉ tập trung kiểm định những xe "đời sâu" sản xuất trước năm 2008 - vốn là nguồn phát thải lớn nhất. 2 năm tiếp theo áp dụng cho xe sản xuất trước năm 2017. Sau 3,5 năm mới áp dụng cho toàn bộ xe máy trên địa bàn.

Tại các địa phương khác, 1,5 năm đầu tập trung vào xe sản xuất trước 2017; sau đó mới áp dụng cho toàn bộ phương tiện.

Quá trình đo khí thải được thiết kế theo hướng số hóa để tiết kiệm thời gian cho người dân. Chủ xe có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại trạm hoặc đặt lịch hẹn trực tuyến.

Khi đi kiểm định, người dân chỉ cần chuẩn bị một trong các loại giấy tờ sau: Bản chính chứng nhận đăng ký xe; bản sao có chứng thực (hoặc bản sao điện tử được chứng thực); hoặc bản chính giấy hẹn cấp chứng nhận đăng ký xe.

Việc thực hiện kiểm định xe máy trên thực tế sẽ bắt đầu từ ngày 1/7/2027. Ảnh: BXD.

Nếu xe đạt tiêu chuẩn, chủ xe sẽ được cấp chứng nhận kiểm định khí thải bản điện tử, tích hợp thẳng vào tài khoản định danh điện tử (VNeID) của chủ phương tiện, giúp loại bỏ việc phải mang theo giấy tờ vật lý. Nếu xe không đạt, cơ sở đăng kiểm sẽ lập thông báo từ chối và gửi cho chủ xe để khắc phục.

Bên cạnh việc kiểm định, người dân sống tại Hà Nội và TPHCM cần đặc biệt chú ý đến lộ trình thiết lập các Vùng phát thải thấp (LEZ), hạn chế xe máy chạy xăng để có kế hoạch chuyển đổi phương tiện phù hợp.

Tại Hà Nội, từ 1/7 tới, thành phố thí điểm vùng phát thải thấp tại lõi Hoàn Kiếm, sau đó mở rộng dần ra trung tâm và các vành đai trong 3 - 5 năm tới. Thành phố khuyến khích phương tiện đạt chuẩn, phát triển giao thông xanh, đồng thời siết chặt, tiến tới hạn chế xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch và phương tiện không đạt chuẩn khí thải.

Còn ở TPHCM, giai đoạn 2026 - 2027, thành phố đề xuất thiết lập vùng hạn chế xe xăng, dầu tại khu vực trung tâm như quận 1, quận 3, đồng thời cân nhắc lùi thời điểm áp dụng để đảm bảo hạ tầng; đến 2028 cấm hoàn toàn xe không đạt chuẩn vào trung tâm và từ 2029 dừng xe máy xăng trong giao hàng, xe ôm công nghệ, hướng tới giao thông xanh.

#kiểm định khí thải #xe máy #quy định mới #đăng kiểm #môi trường #hạn chế phương tiện

