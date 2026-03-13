Lý do tem đăng kiểm mới không in ngày hết hạn

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Từ ngày 1/3, tem kiểm định ô tô mẫu mới sẽ không còn in ngày hết hạn cụ thể. Thực tế này đòi hỏi tài xế phải thay đổi thói quen theo dõi xe để tránh bị phạt tiền và trừ điểm bằng lái.

Theo Thông tư 30/2024/TT-BGTVT, kể từ ngày 1/3, tem kiểm định dán ở góc trên bên phải kính lái ô tô đã có sự thay đổi lớn khi không còn dòng thông tin ngày hết hạn đăng kiểm cụ thể như mẫu cũ. Không gian này trên tem sẽ được nhường chỗ để hiển thị thông tin về cơ sở đăng kiểm và mức khí thải của xe.

Sự điều chỉnh này thời gian qua khiến nhiều chủ xe băn khoăn. Chia sẻ về vấn đề này, đại diện chi nhánh Đăng kiểm 2903V tại Hà Nội, cho biết, thực tế nhiều tài xế có thói quen chỉ nhìn lướt qua phần tháng và năm trên tem dán ở kính lái. Với mẫu tem mới, nếu không chú ý lưu lại ngày hết hạn cụ thể, ô tô rất dễ rơi vào tình trạng quá hạn đăng kiểm.

Đáng nói, theo quy định hiện hành, dù xe chỉ quá hạn đăng kiểm đúng một ngày thì tài xế cũng có thể bị xử phạt.

mau-tem-dang-kiem.png
Mẫu tem đăng kiểm mới (màu vàng) không còn dòng thông tin ngày hết hạn đăng kiểm cụ thể như mẫu cũ (màu xanh). Ảnh: Lộc Liên.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, chế tài xử phạt đối với lỗi xe quá hạn đăng kiểm rất nặng. Vị đại diện chi nhánh Đăng kiểm 2903V lưu ý, người điều khiển ô tô không có giấy chứng nhận, tem kiểm định hoặc có nhưng đã hết hiệu lực dưới 1 tháng sẽ phải đối mặt với mức phạt 3-4 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe. Trong trường hợp phương tiện quá hạn kiểm định từ 1 tháng trở lên, mức phạt tiền sẽ tăng lên 4-6 triệu đồng và tiếp tục bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Để tránh tình cảnh "mất tiền oan", đại diện chi nhánh Đăng kiểm 2903V khuyến cáo các chủ xe sở hữu phương tiện dùng tem đăng kiểm từ 1/3 cần chủ động theo dõi thời hạn kiểm định, thay vì chỉ nhìn vào tem dán trên kính lái như trước.

dang-kiem-1.pngChủ xe nên tập thói quen thường xuyên tra cứu thông tin trên hệ thống điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Ảnh: CMH.

Ngoài ra, chủ xe nên tập thói quen thường xuyên tra cứu thông tin trên hệ thống điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Để biết chính xác ngày hết hạn đăng kiểm, chủ xe truy cập website chính thức của cơ quan đăng kiểm để tra cứu chứng nhận kiểm định điện tử.

Tại hệ thống này, người dùng cần nhập chính xác thông tin phương tiện bao gồm: "Biển đăng ký" điền liền mạch; "Số khung" nhập 6 số cuối của số khung; "Loại phương tiện" chọn xe cơ giới hoặc xe máy chuyên dùng.

Sau khi nhấn nút "Tra cứu", hệ thống sẽ trả về kết quả là giấy chứng nhận điện tử thể hiện đầy đủ thời hạn hiệu lực chi tiết (gồm cả ngày, tháng, năm) và mức khí thải đạt được của xe (mức 3, mức 4...). Bản điện tử này cũng được tích hợp mã QR liên kết thẳng tới hệ thống website để phục vụ cho việc kiểm tra, xác thực của các lực lượng chức năng.

Trong trường hợp chủ xe vẫn có nhu cầu sử dụng bản giấy, các cơ sở đăng kiểm sẽ tiến hành in giấy chứng nhận trực tiếp từ phần mềm quản lý (không còn sử dụng phôi ấn chỉ in sẵn như trước đây) và đóng dấu xác nhận để cấp cho người dân.

Lộc Liên
#đăng kiểm #phạt lỗi #tài xế #tem kiểm định #quản lý xe #quy định mới #hướng dẫn

