Chưa ghi nhận phản hồi tiêu cực về xăng E5, E10

TPO - Việc mở rộng sử dụng nhiên liệu sinh học giúp giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, nhất là khi nguồn cung năng lượng toàn cầu luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro do xung đột và cạnh tranh địa chính trị.

Ngày 13/3, tại TP. Đà Nẵng, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị triển khai lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống trong thời kỳ mới, nhằm thúc đẩy chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh, bền vững.

Hội nghị có sự tham gia của các cơ quan quản lý, nhà khoa học và doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng, xăng dầu. Nhiều trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp phát triển nguồn cung ethanol trong nước, đồng thời hoàn thiện quy trình phối trộn, pha chế và phân phối các loại xăng sinh học như E5, E10 đến người tiêu dùng thu hút sự quan tâm.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Lâm Giang - Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, Bộ Công Thương - cho biết việc sử dụng nhiên liệu sinh học là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường, đồng thời góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới còn nhiều biến động.

f4f4f6b07027fe79a736.jpg
Bà Nguyễn Thị Lâm Giang - Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công - phát biểu tại hội nghị.

Theo bà Giang, thúc đẩy sử dụng xăng sinh học như E5, E10 không chỉ giúp giảm phát thải so với xăng khoáng truyền thống mà còn góp phần phát triển các ngành công nghiệp liên quan, tạo việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt tại khu vực nông thôn.

Bên cạnh đó, việc mở rộng sử dụng nhiên liệu sinh học cũng giúp giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, nhất là khi nguồn cung năng lượng toàn cầu luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro do xung đột và cạnh tranh địa chính trị.

Hiện nay, nhiều quốc gia trên thế giới đã sử dụng rộng rãi các loại xăng sinh học như E10, E15, E20 với tỷ lệ phối trộn cao, trong đó có Hoa Kỳ, Brazil, các nước châu Âu, Trung Quốc, Thái Lan và Philippines.

Tại Việt Nam, từ năm 2018, xăng sinh học E5 RON92 đã được phân phối trên phạm vi toàn quốc. Đến ngày 1/10/2025, xăng E10 RON95 được triển khai thí điểm tại một số khu vực.

Đáng chú ý, theo bà Nguyễn Thị Lâm Giang, đến nay chưa ghi nhận bất kỳ phản ánh tiêu cực nào từ phía người tiêu dùng về chất lượng xăng sinh học cũng như các tác động bất lợi của xăng E5 và E10 đối với hoạt động hay tuổi thọ của các chi tiết trong động cơ xăng.

Tại hội nghị, đại diện Bộ Công Thương nhấn mạnh việc triển khai lộ trình phát triển nhiên liệu sinh học không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành công thương, mà cần sự phối hợp của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các bên liên quan nhằm đạt được các mục tiêu về môi trường, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

