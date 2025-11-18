Bán xăng E10 trên toàn quốc từ 1/6/2026

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 50 quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam.

Theo đó, từ thời điểm 1/6/2026, các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối và toàn bộ hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải chuyển sang kinh doanh E10, đồng thời ngừng bán xăng E5 RON92. Các đơn vị kinh doanh phải bảo đảm nguồn cung ổn định, tuân thủ Quy chuẩn quốc gia QCVN 01:2023/BKHCN; hệ thống bán lẻ phải hoàn tất ghi nhãn, niêm yết, hướng dẫn sử dụng và cảnh báo kỹ thuật cho người tiêu dùng.

Bộ Công Thương khẳng định, xăng E10 với tỷ lệ ethanol sinh học 10% sẽ giúp giảm phụ thuộc nhiên liệu hóa thạch, giảm phát thải khí nhà kính và tạo đầu ra bền vững cho ngành sản xuất ethanol trong nước. Thực nghiệm và thực tế sử dụng tại nhiều địa phương cho thấy E10 không ảnh hưởng tới động cơ nếu người dùng tuân thủ khuyến cáo của nhà sản xuất xe.

Xăng E10 sẽ triển khai trên cả nước từ 1/6/2026.

Để bảo đảm thực thi đúng lộ trình, Thông tư 50 yêu cầu các thương nhân đầu mối hoàn tất chuyển đổi kho bãi, hệ thống phối trộn và kiểm soát chất lượng ethanol trước ngày 30/4/2026; Sở Công Thương các địa phương tăng cường kiểm tra kinh doanh và chất lượng nhiên liệu sinh học, đồng thời đẩy mạnh truyền thông hướng dẫn người tiêu dùng.

Về năng lượng sản xuất, phối trộn và cung ứng, theo đánh giá của Bộ Công Thương, hiện Việt Nam có 6 nhà máy ethanol (E100) với tổng công suất thiết kế khoảng 600.000 m³/năm, nếu hoạt động 100% sẽ đáp ứng khoảng 40% nhu cầu etanol cho pha chế E10 (ước tính 1,5 triệu m³ E100/năm, dựa trên tổng nhu cầu xăng khoảng 15 triệu m³ năm 2024).

Phần còn thiếu có thể bù đắp bằng nguồn nhập khẩu từ Mỹ và Brazil - hai quốc gia sản xuất cồn lớn nhất thế giới luôn sẵn sàng cung ứng, với kênh tiếp nhận tại các cảng lớn như B12 (Quảng Ninh), Nhà Bè (TPHCM), Vân Phong (Khánh Hòa).

Ghi nhận thời gian qua cho thấy tỷ lệ tiêu thụ xăng E10 vẫn thấp, chủ yếu tập trung ở các đô thị lớn và khu vực có hạ tầng bán lẻ hiện đại. Một số tỉnh miền núi và vùng sâu chưa mặn mà do tâm lý e ngại, thói quen dùng xăng truyền thống và hạ tầng phối trộn ethanol còn hạn chế. Ngoài ra, biến động giá ethanol và mức chênh chưa nhiều giữa E5 - RON95 khiến doanh nghiệp chưa thực sự chủ động quảng bá E10.

Các doanh nghiệp xăng dầu thừa nhận khó khăn nhưng đồng thời nhìn thấy cơ hội. Petrolimex cho biết, người dùng vẫn có tâm lý dè dặt với nhiên liệu sinh học. Dù E10 đã chứng minh an toàn cho động cơ, thói quen sử dụng và thông tin không đồng đều trên thị trường khiến sức mua chưa tăng như kỳ vọng.