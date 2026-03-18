Nhiều người vi vu TPHCM bằng xe đạp điện công cộng

TPO - Những ngày qua, tại khu vực trung tâm TPHCM, dịch vụ xe đạp điện công cộng chính thức được đưa vào vận hành, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Clip người trẻ thích thú trải nghiệm xe điện. Video: Mai Trinh - Quỳnh Như.

Hệ thống xe đạp điện ra mắt tại TPHCM với chương trình ưu đãi miễn phí 15 phút đầu cho mỗi khách hàng từ ngày 15-31/3. Theo kế hoạch, đến cuối tháng 3, hệ thống sẽ mở rộng lên khoảng 500 xe, phủ tại các điểm ở trung tâm thành phố, quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ nhằm phục vụ nhu cầu di chuyển quãng ngắn và kết nối giao thông công cộng.

Trạm xe được đặt ngay trung tâm thành phố. Ảnh: Trà My.

Việc triển khai loại hình này nhằm đa dạng hóa phương tiện công cộng, khuyến khích người dân sử dụng phương tiện xanh, góp phần giảm ùn tắc và ô nhiễm môi trường.

Ghi nhận thực tế cho thấy, ngay trong những ngày đầu vận hành, dịch vụ xe đạp điện đã tạo sức hút lớn. Nhiều bạn trẻ tỏ ra thích thú khi trải nghiệm phương tiện mới, tiện lợi và dễ sử dụng.

Hai bạn trẻ trải nghiệm xe điện trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: Quỳnh Như

Chị My (24 tuổi) cho biết, việc sử dụng khá đơn giản, xe chạy êm và dễ điều khiển. Trong khi đó, chị Phương chia sẻ ban đầu hơi lúng túng khi khởi động nhưng nhanh chóng làm quen.

Sau thời gian ưu đãi, giá dịch vụ dự kiến từ 10.000 đồng cho 15 phút, 20.000 đồng/30 phút và 35.000 đồng/60 phút, tăng dần theo thời gian sử dụng.

Nhiều bạn trẻ thích thú check - in cùng xe điện. Ảnh: Mai Trinh.

Đại diện Trung tâm Quản lý giao thông công cộng nhận định, việc phát triển xe đạp và xe đạp điện công cộng không chỉ mở rộng hệ sinh thái vận tải mà còn góp phần thay đổi thói quen di chuyển theo hướng xanh, bền vững, hướng tới giảm phát thải trong giao thông đô thị.