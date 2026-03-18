Nhiều người vi vu TPHCM bằng xe đạp điện công cộng

Hệ thống xe đạp điện ra mắt tại TPHCM với chương trình ưu đãi miễn phí 15 phút đầu cho mỗi khách hàng từ ngày 15-31/3. Theo kế hoạch, đến cuối tháng 3, hệ thống sẽ mở rộng lên khoảng 500 xe, phủ tại các điểm ở trung tâm thành phố, quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ nhằm phục vụ nhu cầu di chuyển quãng ngắn và kết nối giao thông công cộng.
Việc triển khai loại hình này nhằm đa dạng hóa phương tiện công cộng, khuyến khích người dân sử dụng phương tiện xanh, góp phần giảm ùn tắc và ô nhiễm môi trường.
Ghi nhận thực tế cho thấy, ngay trong những ngày đầu vận hành, dịch vụ xe đạp điện đã tạo sức hút lớn. Nhiều bạn trẻ tỏ ra thích thú khi trải nghiệm phương tiện mới, tiện lợi và dễ sử dụng.
Chị My (24 tuổi) cho biết, việc sử dụng khá đơn giản, xe chạy êm và dễ điều khiển. Trong khi đó, chị Phương chia sẻ ban đầu hơi lúng túng khi khởi động nhưng nhanh chóng làm quen.
Sau thời gian ưu đãi, giá dịch vụ dự kiến từ 10.000 đồng cho 15 phút, 20.000 đồng/30 phút và 35.000 đồng/60 phút, tăng dần theo thời gian sử dụng.
Đại diện Trung tâm Quản lý giao thông công cộng nhận định, việc phát triển xe đạp và xe đạp điện công cộng không chỉ mở rộng hệ sinh thái vận tải mà còn góp phần thay đổi thói quen di chuyển theo hướng xanh, bền vững, hướng tới giảm phát thải trong giao thông đô thị.
Từ ngày 15/3, TPHCM chính thức đưa dịch vụ xe đạp điện công cộng vào vận hành nhằm đa dạng hóa phương thức tiếp cận giao thông công cộng, đồng thời khuyến khích người dân sử dụng phương tiện xanh, thân thiện với môi trường. Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng (Sở Xây dựng TPHCM) cho biết, việc triển khai xe đạp điện công cộng sẽ được thực hiện song song với hệ thống xe đạp công cộng hiện hữu trên địa bàn thành phố. Trạm xe đạp công cộng được đặt tại Thương xá Tax, đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TPHCM (giao đường Lê Lợi - Nguyễn Huệ).