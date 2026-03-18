Tây Ninh lần đầu ra mắt trung tâm đổi mới sáng tạo

Hữu Huy
TPO - Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Tây Ninh được kỳ vọng trở thành hạt nhân thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh.

Ngày 18/3, UBND tỉnh Tây Ninh phối hợp các đơn vị liên quan khánh thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo; khai mạc Tuần lễ “Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh năm 2026”.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh, Trung tâm Đổi mới sáng tạo được định vị là đầu mối kết nối tri thức, công nghệ và các nguồn lực đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ tại địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh thực hiện nghi thức khánh thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh.

Trung tâm được thành lập theo Đề án số 2638 ngày 15/12/2025 của UBND tỉnh, với mục tiêu xây dựng một đầu mối thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; đồng thời kết nối hiệu quả các chủ thể của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo gồm Nhà nước - viện, trường - doanh nghiệp - nhà đầu tư.

Trong giai đoạn đầu, Trung tâm sẽ triển khai nhiều chương trình hỗ trợ như tư vấn đổi mới công nghệ, kết nối cung - cầu công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ chuyển đổi số và kết nối các quỹ đầu tư cho dự án khởi nghiệp. Các hoạt động này nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị kinh tế số.

Ông Lê Văn Hẳn - Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh - phát biểu tại chương trình.

Sự kiện khánh thành cũng mở đầu cho chuỗi hoạt động của Tuần lễ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026, với nhiều hoạt động như trưng bày sản phẩm, giải pháp công nghệ; kết nối doanh nghiệp với viện, trường; tổ chức các hội thảo chuyên đề về đổi mới sáng tạo, chính sách hỗ trợ và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Văn Hẳn - Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh - cho biết năm 2026 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, trong đó tập trung thực hiện các nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị như Nghị quyết 57 về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cùng Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân.

Theo ông Hẳn, việc đưa Trung tâm Đổi mới sáng tạo vào hoạt động là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa các chủ trương này, đồng thời tạo nền tảng kết nối Nhà nước - nhà khoa học - doanh nghiệp - nhà đầu tư, thúc đẩy hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo lấy doanh nghiệp làm trung tâm.

Ông Nguyễn Văn Quyết - Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh tham dự chương trình.

Việc vận hành Trung tâm diễn ra trong bối cảnh Tây Ninh đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển kinh tế tri thức. Năm 2025, tỉnh hoàn thành 168/169 nhiệm vụ theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị; 99,8% hồ sơ thủ tục hành chính được nộp trực tuyến; 100% ấp, khu phố đã phủ sóng internet và mạng di động.

Theo định hướng, Trung tâm sẽ đóng vai trò hạt nhân kết nối các nguồn lực khoa học - công nghệ, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư công nghệ và phát triển các lĩnh vực tiềm năng như nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, logistics và dịch vụ số.

#đổi mới sáng tạo #chuyển đổi số #tây ninh #khoa học công nghệ #hệ sinh thái sáng tạo #công nghệ cao #phát triển kinh tế

