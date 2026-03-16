Lý do Thanh Hóa ưu tiên đầu tư 11 sân golf

TPO - Thanh Hóa dự kiến thu hút đầu tư 11 dự án sân golf tiêu chuẩn giai đoạn 2026-2030. Địa phương này kỳ vọng ngoài khu vực chơi golf còn có các hạ tầng dịch vụ kết nối khác như đô thị, du lịch, khách sạn nghỉ dưỡng… nhằm thúc đẩy kinh phát triển, tăng thu ngân sách, tạo việc làm cho lao động.

UBND tỉnh Thanh Hóa mới đây ban hành danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030, phục vụ hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026, dự kiến tổ chức ngày 29/3 tại phường Sầm Sơn.

Theo danh mục ban hành, trong 5 năm tới, Thanh Hóa sẽ ưu tiên thu hút 11 dự án sân golf tiêu chuẩn 18-36 lỗ. Trong đó có 4 sân tiêu chuẩn 36 lỗ, tổng vốn đầu tư dự kiến mỗi sân hơn 1.000 tỷ đồng, xây dựng tại các xã Hà Long, Hoằng Tiến, Như Thanh, Hải Long và phường Hải Lĩnh.

Một dự án sân golf ở phường Sầm Sơn, Thanh Hóa.

Ngoài ra, còn có 6 sân golf tiêu chuẩn 18 lỗ, với tổng vốn đầu tư dự kiến 540 tỷ đồng mỗi sân, đang được ưu tiên thu hút đầu tư. Các sân này xây dựng tại các xã Ba Đình, Các Sơn, Công Chính, Lam Sơn, Sao Vàng, Cẩm Lương, Cổ Lũng, Cẩm Tú và phường Hải Bình.

Sân golf duy nhất nằm trong danh mục thu hút đầu tư thuộc khu vực gần trung tâm tỉnh Thanh Hóa cũ có tiêu chuẩn 27 lỗ, tổng mức đầu tư 810 tỷ đồng, đặt tại phường Đông Quang.

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, 8/11 dự án sân golf đã có trong quy hoạch, còn 3 dự án đang được đề xuất bổ sung trong quá trình điều chỉnh quy hoạch tỉnh.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn làm cơ quan đầu mối cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư quan tâm đến 11 dự án sân golf thuộc diện thu hút đầu tư.

Thanh Hóa ưu tiên đầu tư các dự án sân golf trong thời gian tới.

Ông Lê Trọng Thụ - Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa - cho biết, trong số 11 dự án sân golf ưu tiên thu hút đầu tư, có 2 dự án ưu tiên triển khai nhanh là sân golf Đông Quang và sân golf Thọ Xuân. Đây đều là các khu vực kinh tế trọng điểm của tỉnh Thanh Hóa có lợi thế về giao thông, kết nối các điểm du lịch.

Theo lãnh đạo Sở Tài chính, các dự án sân golf ưu tiên thu hút đầu tư 5 năm tới của tỉnh Thanh Hóa, ngoài khu vực chơi golf còn có các hạ tầng dịch vụ kết nối khác như đô thị, du lịch, khách sạn nghỉ dưỡng… Từ đó, thúc đẩy kinh phát triển, tăng thu ngân sách, tạo việc làm cho lao động địa phương.

Ngoài các dự án sân golf, danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư tỉnh Thanh Hóa đợt này còn có hơn 100 dự án thuộc nhiều lĩnh vực như: Công nghiệp chế biến, chế tạo, khoa học, đổi mới sáng tạo, hạ tầng kỹ thuật đô thị, năng lượng, môi trường, y tế. Dự án có vốn đầu tư dự kiến lớn nhất là khu đô thị Đông Nam thuộc địa bàn phường Quảng Phú (120.000 tỷ đồng, quy mô 1.807ha).

Để đồng hành cùng doanh nghiệp, tỉnh Thanh Hóa cũng đưa ra các chính sách ưu đãi nhằm thu hút đầu tư trên địa bàn.