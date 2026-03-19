Đề xuất tăng tuyên truyền chủ quyền biển đảo từ Trường Sa

SVO - Diễn đàn ‘Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn’ năm nay ghi nhận ý kiến từ các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Trường Sa, bên cạnh các câu hỏi của thanh niên trên đất liền.

Từ đảo Sinh Tồn, Thượng úy Bùi Đức Khánh - cán bộ Đoàn, phân đội trưởng, đề nghị T.Ư Đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền biển đảo trên các nền tảng số và qua các phong trào thanh niên.

Thượng úy Bùi Đức Khánh, cán bộ Đoàn, phân đội trưởng tại đảo Sinh Tồn đề xuất tại Diễn đàn.

Anh cũng kiến nghị tăng cường các chương trình hỗ trợ ngư dân trẻ vươn khơi bám biển tại các ngư trường truyền thống, đặc biệt ở khu vực Hoàng Sa, Trường Sa, nhằm phát triển kinh tế gắn với bảo vệ chủ quyền.

Phản hồi đề xuất, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội T.Ư Nguyễn Phạm Duy Trang gửi lời thăm hỏi tới các cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Trường Sa, đồng thời bày tỏ sự tri ân đối với những đóng góp của lực lượng nơi tuyến đầu.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội T.Ư chia sẻ tại Diễn đàn.

Theo chị Nguyễn Phạm Duy Trang, các nội dung mà Thượng úy Bùi Đức Khánh nêu cũng là trọng tâm trong Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, biển đảo” đang được tổ chức Đoàn triển khai.

Thời gian qua, T.Ư Đoàn tăng cường tuyên truyền về chủ quyền biển đảo thông qua sản phẩm truyền thông số, ấn phẩm và các cuộc thi tìm hiểu; đồng thời tham gia đấu tranh, phản bác thông tin sai lệch.

Nhiều chương trình hướng về biển đảo tiếp tục được mở rộng như “Hành trình Tuổi trẻ với biển đảo quê hương”, “Sinh viên với biển đảo Tổ quốc”, “Tháng Ba biên giới”, “Xuân biên giới”, “Tết biển đảo”.

Các hoạt động tình nguyện, công trình thanh niên được triển khai nhằm hỗ trợ sinh kế, cải thiện đời sống người dân vùng biên giới, hải đảo.

Tổ chức Đoàn cũng vận động thanh niên tham gia phát triển kinh tế gắn với bảo vệ chủ quyền, thông qua hỗ trợ sinh kế, chuyển giao kỹ thuật, kết nối nguồn vốn và xây dựng mô hình khởi nghiệp; đồng thời phối hợp lực lượng chức năng hỗ trợ ngư dân bám biển.

Công tác hỗ trợ bộ đội xuất ngũ học nghề, tìm việc làm và các mô hình thanh niên tự quản bảo vệ an ninh, trật tự khu vực biên giới tiếp tục được duy trì.

Ban Bí thư T.Ư Đoàn cho biết, sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng nhằm phát huy vai trò của thanh niên, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo.