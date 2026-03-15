Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam bỏ phiếu tại Hà Nội

Dương Triều
SVO - Sáng 15/3, anh Nguyễn Minh Triết – Uỷ viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, đến Tổ bầu cử số 8, đơn vị bầu cử số 2 (phường Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội) để bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội Việt Nam và HĐND các cấp.

Từ sáng sớm, nhiều cử tri đã có mặt tại khu vực bỏ phiếu. Tình nguyện viên hướng dẫn người dân kiểm tra danh sách, nhận phiếu và thực hiện các bước theo quy định.

Cùng bỏ phiếu tại tổ bầu cử này, có ông Ngô Văn Tuấn – Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước; ông Nguyễn Sinh Nhật Tân – Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Các đại biểu tham dự lễ chào cờ khai mạc.

Một số cử tri đặc biệt cũng tham gia bỏ phiếu, trong đó có cụ Chu Thị Được, 101 tuổi. Ngoài ra, nhiều cử tri 18 tuổi lần đầu thực hiện quyền công dân.

Sau khi bỏ phiếu, anh Nguyễn Minh Triết đánh giá công tác tổ chức tại địa phương được chuẩn bị chu đáo, đúng quy định. Theo anh, lễ khai mạc diễn ra trang trọng, thể hiện tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở.

Các đại biểu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Anh Nguyễn Minh Triết cho rằng, sự tham gia đông đảo của người dân cho thấy ý thức và trách nhiệm của cử tri với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

“Tôi kỳ vọng, sự lựa chọn của cử tri sẽ tìm ra những đại biểu có đủ năng lực, phẩm chất, đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của nhân dân, đồng thời phản ánh kịp thời các vấn đề từ cơ sở tới nghị trường”, anh Triết nói.

Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết bỏ phiếu tại Hà Nội.

Trong buổi sáng, cử tri tại tổ bầu cử đến bỏ phiếu trong không khí phấn khởi, trật tự. Công tác hướng dẫn và kiểm tra danh sách được thực hiện nhanh chóng, đảm bảo quá trình bỏ phiếu diễn ra thuận lợi.

Dương Triều
#Hội Sinh viên Việt Nam #bầu cử #Nguyễn Minh Triết #Hà Nội #quốc hội #HĐND #bình chọn

