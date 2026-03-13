Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Đoàn - Hội

Google News

Anh Phạm Tấn Phát giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hà Nội

Dương Triều
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Hội Sinh viên TP. Hà Nội vừa kiện toàn Ban Chấp hành khóa VIII, bổ sung 27 ủy viên mới. Anh Phạm Tấn Phát - Phó Trưởng ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi Ủy ban MTTQ TP. Hà Nội, được hiệp thương bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hà Nội.

Chiều 13/3, Hội Sinh viên TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 3, khóa VIII nhằm triển khai một số nhiệm vụ công tác năm học và tiến hành kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra Hội Sinh viên TP. Hà Nội.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị, có anh Nguyễn Tiến Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hà Nội; cùng lãnh đạo các ban chuyên môn của Thành Đoàn và các ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên TP. Hà Nội.

sv-pho-chu-tich2.jpg
Anh Nguyễn Tiến Hưng - Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.

Theo Hội Sinh viên TP. Hà Nội, Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành gồm 45 người. Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động, nhiều ủy viên tốt nghiệp hoặc chuyển công tác nên xin rút khỏi bộ máy. Cụ thể, có 25 người xin rút khỏi Ban Chấp hành, 7 người rút khỏi Ban Thư ký và 6 người rút khỏi Ban Kiểm tra.

Ngày 11/3, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đã có văn bản thống nhất chủ trương kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thư ký và Ban Kiểm tra Hội Sinh viên TP. Hà Nội khóa VIII.

sv-pho-chu-tich.jpg
Các đại biểu hiệp thương tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, 100% đại biểu thống nhất kiện toàn bổ sung 27 người vào Ban Chấp hành, 9 người vào Ban Thư ký và 5 người vào Ban Kiểm tra. Hội nghị cũng thống nhất hiệp thương bầu anh Phạm Tấn Phát - Phó Trưởng ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi Ủy ban MTTQ TP. Hà Nội, giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hà Nội khóa VIII.

Phát biểu tại Hội nghị, anh Nguyễn Tiến Hưng cho biết, dù quy trình kiện toàn được thực hiện nhanh chóng nhưng có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động của Hội Sinh viên TP. Hà Nội trong thời gian tới.

sv-pho-chu-tich1.jpg
Hội Sinh viên TP. Hà Nội kiện toàn Ban Chấp hành khóa VIII, bổ sung 27 ủy viên mới.

Theo anh Nguyễn Tiến Hưng, sự tham gia của các gương mặt mới đến từ các cơ sở Hội và đơn vị trực thuộc Thành Đoàn được kỳ vọng sẽ mang lại “luồng sinh khí mới”, góp phần thúc đẩy phong trào sinh viên Thủ đô phát triển mạnh mẽ hơn.

Anh Nguyễn Tiến Hưng cũng đề nghị các ủy viên Ban Chấp hành, đặc biệt là những người mới được kiện toàn, phát huy vai trò kết nối giữa phong trào sinh viên tại trường với hoạt động chung của Thành phố.

sv-pho-chu-tich3.jpg
Thường trực Hội Sinh viên TP. Hà Nội khoá VIII.

“Các anh, chị không chỉ làm tốt công tác tại đơn vị mình mà còn cần có trách nhiệm với phong trào chung của sinh viên Thủ đô, trở thành cầu nối giữa phong trào của trường với phong trào của Thành phố”, anh Nguyễn Tiến Hưng nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo Hội Sinh viên TP. Hà Nội, khi sự gắn kết giữa các cơ sở Hội với cấp Thành phố được tăng cường, sinh viên sẽ có thêm nhiều cơ hội tham gia các chương trình, hoạt động quy mô lớn, qua đó góp phần tạo ra nhiều giá trị thiết thực cho cộng đồng và xã hội.

z7615342048352-9e72e00b7537cc45f76756aa16c879cc.jpg
Dương Triều
#Hội Sinh viên Hà Nội #Phạm Tấn Phát #Chức vụ #Thanh niên #Phong trào sinh viên #Công tác đoàn

Xem thêm

Cùng chuyên mục