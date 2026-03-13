Anh Phạm Tấn Phát giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hà Nội

SVO - Hội Sinh viên TP. Hà Nội vừa kiện toàn Ban Chấp hành khóa VIII, bổ sung 27 ủy viên mới. Anh Phạm Tấn Phát - Phó Trưởng ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi Ủy ban MTTQ TP. Hà Nội, được hiệp thương bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hà Nội.

Chiều 13/3, Hội Sinh viên TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 3, khóa VIII nhằm triển khai một số nhiệm vụ công tác năm học và tiến hành kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra Hội Sinh viên TP. Hà Nội.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị, có anh Nguyễn Tiến Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hà Nội; cùng lãnh đạo các ban chuyên môn của Thành Đoàn và các ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên TP. Hà Nội.

Anh Nguyễn Tiến Hưng - Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.

Theo Hội Sinh viên TP. Hà Nội, Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành gồm 45 người. Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động, nhiều ủy viên tốt nghiệp hoặc chuyển công tác nên xin rút khỏi bộ máy. Cụ thể, có 25 người xin rút khỏi Ban Chấp hành, 7 người rút khỏi Ban Thư ký và 6 người rút khỏi Ban Kiểm tra.

Ngày 11/3, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đã có văn bản thống nhất chủ trương kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thư ký và Ban Kiểm tra Hội Sinh viên TP. Hà Nội khóa VIII.

Các đại biểu hiệp thương tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, 100% đại biểu thống nhất kiện toàn bổ sung 27 người vào Ban Chấp hành, 9 người vào Ban Thư ký và 5 người vào Ban Kiểm tra. Hội nghị cũng thống nhất hiệp thương bầu anh Phạm Tấn Phát - Phó Trưởng ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi Ủy ban MTTQ TP. Hà Nội, giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hà Nội khóa VIII.

Phát biểu tại Hội nghị, anh Nguyễn Tiến Hưng cho biết, dù quy trình kiện toàn được thực hiện nhanh chóng nhưng có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động của Hội Sinh viên TP. Hà Nội trong thời gian tới.

Hội Sinh viên TP. Hà Nội kiện toàn Ban Chấp hành khóa VIII, bổ sung 27 ủy viên mới.

Theo anh Nguyễn Tiến Hưng, sự tham gia của các gương mặt mới đến từ các cơ sở Hội và đơn vị trực thuộc Thành Đoàn được kỳ vọng sẽ mang lại “luồng sinh khí mới”, góp phần thúc đẩy phong trào sinh viên Thủ đô phát triển mạnh mẽ hơn.

Anh Nguyễn Tiến Hưng cũng đề nghị các ủy viên Ban Chấp hành, đặc biệt là những người mới được kiện toàn, phát huy vai trò kết nối giữa phong trào sinh viên tại trường với hoạt động chung của Thành phố.

Thường trực Hội Sinh viên TP. Hà Nội khoá VIII.

“Các anh, chị không chỉ làm tốt công tác tại đơn vị mình mà còn cần có trách nhiệm với phong trào chung của sinh viên Thủ đô, trở thành cầu nối giữa phong trào của trường với phong trào của Thành phố”, anh Nguyễn Tiến Hưng nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo Hội Sinh viên TP. Hà Nội, khi sự gắn kết giữa các cơ sở Hội với cấp Thành phố được tăng cường, sinh viên sẽ có thêm nhiều cơ hội tham gia các chương trình, hoạt động quy mô lớn, qua đó góp phần tạo ra nhiều giá trị thiết thực cho cộng đồng và xã hội.