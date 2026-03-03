Tháng Thanh niên 2026: Bốn học sinh, sinh viên vào đề cử 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2025

SVO - Trong 19 đề cử vào vòng bình chọn trực tuyến Giải thưởng 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' năm 2025, có bốn đại diện là học sinh, sinh viên được giới thiệu ở lĩnh vực Học tập và Văn hóa Nghệ thuật.

Danh sách do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam và báo Tiền Phong công bố.

Học sinh lớp 12 chuyên Sinh giành Huy chương Vàng IBO

Nguyễn Lương Thái Duy (sinh năm 2008) hiện là học sinh lớp 12 chuyên Sinh, trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam (Hà Nội), do cô Bùi Thị Thu Hà chủ nhiệm. Đây là lớp học được biết đến với nhiều học sinh đạt huy chương quốc tế, cúp quán quân các cuộc thi học thuật lớn, trong đó có Trần Bùi Bảo Khánh – nhà vô địch Chung kết năm của Đường Lên Đỉnh Olympia lần thứ 25.

Thái Duy là một trong ba đề cử thuộc lĩnh vực Học tập và là người nhỏ tuổi nhất trong 19 ứng viên năm nay.

Năm 2025, khi còn học lớp 11, Duy dự Olympic Sinh học quốc tế (IBO) và giành Huy chương Vàng, xếp thứ 7 trong gần 300 thí sinh đến từ 81 quốc gia và vùng lãnh thổ. Em là thí sinh duy nhất của đoàn Việt Nam đạt Huy chương Vàng tại kỳ thi này và được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Trước đó, Duy giành Huy chương Bạc Olympic Sinh học Hoa Kỳ (USABO) 2025; Giải Nhất học sinh giỏi Sinh học cấp thành phố và quốc gia, năm học 2024 – 2025.

Theo thầy cô, Duy duy trì thành tích học tập nhóm đầu lớp, có thói quen ghi chép đầy đủ, nắm chắc trọng tâm bài giảng và chủ động tìm hiểu kiến thức nâng cao. Ngoài học tập, em từng là Trưởng ban truyền thông CLB Âm nhạc cổ điển The Classics của trường và nhận giải “Thanh niên sống đẹp” năm 2025 do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP. Hà Nội trao tặng.

Hai Huy chương Vàng Olympic quốc tế

Lê Kiến Thành (sinh năm 2007), học sinh trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (tỉnh Gia Lai), được đề cử lĩnh vực Học tập. Năm 2025, Thành giành Huy chương Vàng Olympic Tin học quốc tế (IOI) và được trao Huân chương Lao động hạng Nhì.

Lê Kiến Thành (sinh năm 2007), học sinh trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn.

Em cũng đoạt Huy chương Bạc Olympic Tin học châu Á – Thái Bình Dương (APIO) 2025; hai lần liên tiếp đoạt giải Nhất Học sinh giỏi quốc gia môn Tin học (2022 – 2023, 2023 – 2024). Ngoài ra, Thành giành Huy chương Vàng ICPC National và ICPC Regional Asia Hanoi bảng THPT, năm 2024; giải Nhất bảng Chuyên, cuộc thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXIX; danh hiệu “Học sinh 3 Tốt” cấp T.Ư, năm học 2024 – 2025.

﻿ Trần Minh Hoàng - trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội).

Trần Minh Hoàng (sinh năm 2007), sinh viên trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội), cũng được đề cử ở lĩnh vực Học tập.

Năm 2025, Hoàng giành Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế (IMO) và được trao Huân chương Lao động hạng Nhì. Trước đó, em đoạt Huy chương Bạc IMO 2024, Huân chương Lao động hạng Ba; ba năm liên tiếp giành Huy chương Vàng Olympic Hình học Iran (2022 – 2024); Giải Nhì học sinh giỏi quốc gia môn Toán, năm học 2023 – 2024; Giải thưởng Lê Văn Thiêm, năm học 2024 – 2025.

Phương Mỹ Chi với âm nhạc dân gian đương đại

Ở lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, ca sĩ Phương Mỹ Chi (sinh năm 2003) là đề cử đáng chú ý. Cô hiện theo học tại ĐH Swinburne và là Chủ tịch PMC Entertainment.

Trong năm 2025, Phương Mỹ Chi tiếp tục theo đuổi hướng đi kết hợp âm nhạc dân gian với cấu trúc pop hiện đại. Cô góp mặt tại nhiều chương trình, sự kiện cấp quốc gia dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, 80 năm Quốc khánh và Cách mạng tháng Tám, Đại hội Thi đua yêu nước.

Phương Mỹ Chi (ĐH Swinburne) là Chủ tịch PMC Entertainment.

Nữ ca sĩ giành Quán quân Em xinh say hi, vào Top 3 Sing! Asia 2025; nhận Huy hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn năm 2025; có tên trong danh sách Tatler Most Influential Vietnam 2025; đoạt giải Mai Vàng và danh hiệu Ca sĩ đột phá – Làn Sóng Xanh 2025; vào Top 10 nhân vật truyền cảm hứng WeChoice Awards 2025.

Trước đó, cô được vinh danh 'Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng' 2024, 'Công dân trẻ tiêu biểu TP. HCM' 2024 và Cúp Chiến thắng Làn Sóng Xanh 2023, hạng mục “Gương mặt mới của năm”.

Giải thưởng 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' sau 29 năm tổ chức đã tuyên dương 290 cá nhân tiêu biểu và 285 cá nhân triển vọng ở nhiều lĩnh vực. Nhiều người trong số đó tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong khoa học, quản lý, kinh tế và văn hóa nghệ thuật.