Tháng Thanh niên 2026: 500 đoàn viên, sinh viên ra quân hỗ trợ người dân làm thủ tục online, tham gia chuẩn bị bầu cử

SVO - Sáng 3/3, hàng trăm đoàn viên, thanh niên phường Đống Đa và sinh viên trường ĐH Công đoàn đã ra quân Tháng Thanh niên 2026, triển khai các đội hình hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và tham gia công tác chuẩn bị bầu cử.

Chương trình được tổ chức nhân Kỷ niệm 95 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2026) và hướng tới cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

500 đoàn viên, thanh niên, sinh viên ra quân hỗ trợ người dân làm thủ tục online, tham gia chuẩn bị bầu cử.

Ngay sau Lễ phát động, 5 đội hình tình nguyện tỏa về các tổ dân phố. Tại điểm hỗ trợ hành chính, bà Nguyễn Thị Hòa (68 tuổi) được sinh viên hướng dẫn tạo tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến. “Trước đây, tôi phải chờ con cháu làm giúp, nay tự làm được thấy yên tâm hơn”, bà nói.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Nguyễn Minh Anh (simh viên năm thứ hai) cho biết, nhóm được tập huấn quy trình trước khi ra quân. “Chúng mình không chỉ làm hộ mà hướng dẫn để người dân có thể tự thao tác lần sau”, Minh Anh nói.

Chị Nguyễn Thị Mai Anh - Bí thư Đoàn phường Đống Đa (Hà Nội) phát biểu tại chương trình.

Theo Ban tổ chức, trong Tháng Thanh niên năm nay, hai đơn vị đặt ra 10 chỉ tiêu và triển khai 6 công trình, phần việc thanh niên, tập trung vào chuyển đổi số, xây dựng văn minh đô thị và bảo vệ môi trường.

Các chi đoàn khu dân cư sẽ đảm nhận tuyến phố “xanh – sạch – đẹp”, tham gia bóc xóa quảng cáo sai quy định, tuyên truyền phân loại rác tại nguồn và an toàn thực phẩm. Song song với đó, đoàn viên, thanh niên, sinh viên sẽ tham gia tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ công tác tổ chức bầu cử tại địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, chị Nguyễn Thị Mai Anh - Bí thư Đoàn phường Đống Đa (Hà Nội) cho biết, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng và Đoàn các cấp nhiệm kỳ mới, do đó, hoạt động Tháng Thanh niên phải gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, tránh hình thức.

Đoàn viên, thanh niên phường Đống Đa và sinh viên trường ĐH Công đoàn ra quân Tháng Thanh niên 2026.

Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò nêu gương của thanh niên Thủ đô, lãnh đạo Đoàn kêu gọi đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần xung kích, coi mỗi ngày là một ngày hành động vì cộng đồng.

Đoàn viên, thanh niên, sinh viên tham gia hưởng ứng tại chương trình.

Tháng Thanh niên là hoạt động thường niên diễn ra trong tháng Ba, nhằm phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng đô thị văn minh và tham gia các nhiệm vụ trọng tâm tại địa phương.