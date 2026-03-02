Tháng Thanh niên 2026: Tuổi trẻ Hà Nội ra quân Tháng Thanh niên 2026, tập trung chuyển đổi số và 5 'điểm nghẽn' đô thị

SVO - Tuổi trẻ Hà Nội đồng loạt ra quân Tháng Thanh niên 2026, với 8 đội hình tình nguyện, tập trung chuyển đổi số, cải cách hành chính và tham gia giải quyết 5 'điểm nghẽn' đô thị, khẳng định vai trò xung kích trong các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Chương trình do Thành Đoàn Hà Nội tổ chức tại xã Gia Lâm, hướng tới kỷ niệm 95 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tham dự, có anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; anh Lâm Tùng - Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Tiến Hưng - Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hà Nội, cùng đại diện lãnh đạo thành phố và đông đảo đoàn viên, thanh niên.

“Thanh niên số - Hành chính số” là điểm nhấn

Phát biểu tại Lễ khởi động, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng cho biết, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ XVII và cụ thể hóa các chủ trương của Đại hội Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVIII.

Bí thư Thành Đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng phát biểu tại chương trình.

Theo anh Nguyễn Tiến Hưng, Tháng Thanh niên năm nay đặt ra 10 chỉ tiêu cơ bản, tổ chức 6 hoạt động cao điểm cấp thành phố, tập trung vào 4 nhóm nội dung: Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên; đồng hành với thanh niên; chăm sóc, giáo dục thiếu nhi; và hỗ trợ thanh niên hội nhập quốc tế.

“Các hoạt động phải được triển khai thực chất, tránh hình thức, phù hợp từng địa phương, đơn vị; gắn Tháng Thanh niên với xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng”, anh Nguyễn Tiến Hưng nhấn mạnh.

Cac hoạt động nổi bật tại chương trình.

Bí thư Thành Đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, hình thành và lan tỏa tinh thần “Thanh niên số - Hành chính số”, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Thanh niên Thủ đô cũng được kêu gọi tiên phong trong chuyển đổi số, triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, chuyển đổi số cộng đồng, coi mỗi đoàn viên là một “chiến sĩ” trên mặt trận số, sẵn sàng đảm nhận khâu khó trong quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Xung kích xử lý 5 “điểm nghẽn” của thành phố

Một nội dung trọng tâm khác được lãnh đạo Thành Đoàn nhấn mạnh là vai trò của thanh niên trong xử lý 5 “điểm nghẽn” của Hà Nội gồm: Trật tự đô thị, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập úng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Các đại biểu tặng quà thiếu nhi tại chương trình.

Theo anh Nguyễn Tiến Hưng, đoàn viên cần chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động, gắn trách nhiệm tổ chức Đoàn với nhiệm vụ chính trị địa phương, tham gia xây dựng khu dân cư và Thủ đô xanh, sạch, đẹp, văn minh.

Tại chương trình, Thành Đoàn Hà Nội ra quân 8 đội hình tình nguyện, tập trung vào hỗ trợ dịch vụ hành chính công, chuyển đổi số cộng đồng, đổi mới sáng tạo, xây dựng văn minh đô thị và phát triển kinh tế thanh niên.

Trong khuôn khổ sự kiện, Thành Đoàn ký kết chương trình phối hợp năm 2026 với Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP. Hà Nội; giới thiệu người dân truy cập Cổng thông tin của Hội đồng Bầu cử Quốc gia để tìm hiểu thông tin về bầu cử; tổ chức tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong đời sống.

Các đoàn viên hưởng ứng chương trình.

Công trình “Số hóa di tích Đình - Đền - Chùa Sủi” được khánh thành; 40 thanh niên được kết nạp Đoàn; danh sách đoàn viên ưu tú được trao cho cấp ủy xem xét kết nạp Đảng.

Chương trình cũng trao sân chơi thiếu nhi trị giá 50 triệu đồng, 33 suất quà và học bổng cho học sinh khó khăn; tổ chức hiến máu tình nguyện phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu T.Ư và trồng mới cây xanh.

Tại chương trình, Bí thư Thành Đoàn kêu gọi tuổi trẻ Thủ đô phát huy tinh thần tiên phong trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của Tháng Thanh niên 2026, góp phần xây dựng Hà Nội “hiện đại - văn minh - hạnh phúc” trong kỷ nguyên mới.