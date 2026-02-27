Tuổi trẻ thắp sáng đường biên, trao sinh kế cho người dân vùng biên

SVO - Hàng trăm suất quà, mô hình sinh kế 2.000 con gà giống, công trình ‘Thắp sáng đường biên’ cùng Lễ Chào cờ tại cột mốc biên giới Việt – Lào đã tạo nên dấu ấn của chương trình ‘Tháng Ba biên giới’ 2026, lan tỏa tinh thần xung kích của thanh niên trong bảo vệ chủ quyền và đồng hành cùng người dân nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Tối 27/2, tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (xã Sơn Kim 1, Hà Tĩnh), T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ban Thanh niên Quân đội và tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình “Tháng Ba biên giới” cấp T.Ư tại các tỉnh giáp biên.

T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ban Thanh niên Quân đội và tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình “Tháng Ba biên giới” cấp T.Ư.

Chương trình hưởng ứng Tháng Thanh niên 2026, hướng tới Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2026), 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959 – 3/3/2026) và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 – 3/3/2026).

Tham dự có anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; Thiếu tướng Vũ Quốc Ân - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng; cùng lãnh đạo các đơn vị T.Ư, địa phương và đông đảo đoàn viên, thanh niên.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Tường Lâm cho biết, Tháng Ba hằng năm là dịp để người trẻ thể hiện tình yêu Tổ quốc bằng những hành động cụ thể hướng về biên giới. “Tháng Ba biên giới” là hoạt động cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới, giai đoạn 2025 – 2030”, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thanh niên trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Theo anh Nguyễn Tường Lâm, chương trình năm nay được triển khai đồng bộ tại các xã biên giới trên toàn quốc, tập trung vào tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền lãnh thổ; đổi mới phương thức truyền thông trên nền tảng số; tổ chức các hoạt động tri ân, giao lưu, kết nghĩa quân – dân; hỗ trợ sinh kế cho thanh niên và chăm lo thiếu nhi vùng biên.

Tại xã Sơn Kim 1, Ban tổ chức trao 100 suất quà cho gia đình chính sách, đoàn viên, học sinh; 5 suất quà cho 5 em nuôi người Lào do Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo nhận đỡ đầu (mỗi suất gồm một triệu đồng tiền mặt và túi an sinh trị giá 300.000 đồng). Ngoài ra, 500 cờ Tổ quốc, 100 ảnh Bác Hồ, 80 bản đồ Việt Nam treo tại các phòng học và 10 máy lọc nước được trao tặng các điểm trường trên địa bàn.

Tuổi trẻ thắp sáng đường biên, trao sinh kế cho người dân vùng biên.

Một mô hình sinh kế gồm 2.000 con gà giống và một tấn thức ăn chăn nuôi cũng được trao cho thanh niên địa phương nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế, ổn định đời sống.

Trong khuôn khổ chương trình, công trình “Thắp sáng đường biên” dài 3 km với 70 đèn năng lượng Mặt trời, kinh phí 100 triệu đồng, được khánh thành tại thôn Hà Trai. Hoạt động góp phần đảm bảo an ninh trật tự và tạo thuận lợi cho sinh hoạt, sản xuất của người dân khu vực biên giới.

Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” diễn ra tại Cột mốc 476 biên giới Việt Nam – Lào. Đoàn công tác cũng thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo nhân dịp Kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng.

Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” diễn ra tại Cột mốc 476 biên giới Việt Nam – Lào.

Buổi tối cùng ngày, chương trình văn nghệ “Tháng Ba biên giới” với sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ biên phòng, nghệ sĩ trẻ và đoàn viên địa phương diễn ra sôi nổi. Hoạt động lửa trại khép lại chương trình trong không khí đoàn kết, gắn bó quân – dân nơi tuyến đầu Tổ quốc.

“Tháng Ba biên giới” là hoạt động thường niên nhằm phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế – xã hội, chăm lo đời sống nhân dân và góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.