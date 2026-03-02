Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam cam kết thúc đẩy nông nghiệp công nghệ cao tại 12 xã phía Nam Hà Nội

SVO - Tại hội nghị tiếp xúc cử tri Đơn vị bầu cử số 8, GS. TS Nguyễn Thị Lan – Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam cam kết, nếu trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, bà sẽ tập trung hoàn thiện chính sách nông nghiệp, thúc đẩy sản xuất theo chuỗi giá trị và ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng thu nhập cho người dân.

Hội nghị diễn ra chiều 2/3, với sự tham dự của cử tri 12 xã thuộc ba huyện cũ Phú Xuyên, Mỹ Đức và Ứng Hòa.

Hội nghị tiếp xúc cử tri Đơn vị bầu cử số 8. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Bà Nguyễn Thị Lan cho biết, đây là địa bàn bà từng công tác với vai trò đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ trước. “Tôi hiểu rõ sự vinh dự cũng như trách nhiệm nặng nề của người đại biểu nhân dân. Đại biểu phải nói tiếng nói của dân và bảo vệ quyền lợi chính đáng của dân”, bà nói.

Sản xuất còn nhỏ lẻ, giá trị gia tăng thấp

Trình bày chương trình hành động, bà Nguyễn Thị Lan cho biết, dù các địa phương đã ổn định tổ chức sau sáp nhập và duy trì phát triển kinh tế – xã hội, song sản xuất nông nghiệp vẫn chủ yếu nhỏ lẻ, giá trị gia tăng chưa cao, liên kết thị trường thiếu bền vững.

GS. TS Nguyễn Thị Lan – Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Tình trạng “được mùa rớt giá”, ô nhiễm môi trường tại một số khu vực sản xuất và làng nghề, cùng với hạn chế trong đào tạo nghề và nước sạch nông thôn là những vấn đề cần ưu tiên giải quyết.

“Mỗi xã có lợi thế khác nhau: Nơi mạnh về thủy sản, nơi có làng nghề truyền thống, nơi có tiềm năng du lịch sinh thái. Chính sách phải linh hoạt, có trọng tâm, không thể dàn trải”, bà nói.

Nếu được cử tri tín nhiệm, bà cho biết, sẽ tham gia xây dựng và giám sát chính sách theo hướng phát triển nông nghiệp sinh thái, tuần hoàn, công nghệ cao; hoàn thiện cơ chế đất đai và bảo vệ môi trường; mở rộng tiếp cận tín dụng và bảo hiểm nông nghiệp; thúc đẩy chuyển đổi số trong tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị.

“Nông nghiệp phải chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất giá trị cao, lấy khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực”, bà Nguyễn Thị Lan nhấn mạnh.

Cử tri đặt câu hỏi về vai trò khoa học – công nghệ

Tại phần thảo luận, bà Đoàn Thị Chúc, cử tri xã Phú Xuyên, đánh giá cao sự chuẩn bị công phu của các ứng cử viên.

“Tôi nhận thấy, các chương trình hành động đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và sự quan tâm đến phát triển kinh tế – xã hội, cải cách hành chính, hạ tầng nông thôn, an sinh xã hội… Tôi tin tưởng, nếu trúng cử, các ông, bà sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ”, bà Chúc nói.

Tuy nhiên, với tư cách là người trực tiếp sản xuất nông nghiệp, bà Chúc đặt câu hỏi riêng với ứng cử viên Nguyễn Thị Lan:

“Với vai trò là Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam và là một nhà khoa học có nhiều đóng góp trong lĩnh vực nông nghiệp, bà sẽ phát huy lợi thế khoa học – công nghệ của mình như thế nào trong hoạt động đại biểu Quốc hội để hỗ trợ tốt hơn người dân các xã thuộc cụm số 8?”.

Cam kết kết nối nguồn lực khoa học với địa phương

Trả lời cử tri, bà Nguyễn Thị Lan cho biết, lợi thế lớn nhất của bà là khả năng kết nối nguồn lực khoa học – công nghệ của Học viện với nhu cầu thực tiễn địa phương.

Theo bà, nếu trở thành đại biểu Quốc hội, bà sẽ thúc đẩy hoàn thiện chính sách để tăng cường chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; đồng thời, trực tiếp phối hợp với các xã xây dựng mô hình nông nghiệp hàng hóa, hữu cơ, công nghệ cao.

Bà cũng cam kết hỗ trợ đào tạo nghề cho nông dân, nâng cao năng lực hợp tác xã, phát triển sản phẩm OCOP, xây dựng thương hiệu địa phương và nghiên cứu giải pháp xử lý môi trường trong chăn nuôi, sản xuất.

“Tôi sinh ra ở vùng nông nghiệp, được đào tạo và làm việc trong lĩnh vực này. Nếu tiếp tục được tín nhiệm, tôi mong muốn mang kiến thức và kinh nghiệm của mình để góp phần nâng cao đời sống người dân nông thôn Hà Nội”, bà Nguyễn Thị Lan nói.

Đơn vị bầu cử số 8 gồm 12 xã phía Nam thành phố: Vân Đình, Phú Xuyên, Phượng Dực, Chuyên Mỹ, Đại Xuyên, Mỹ Đức, Hồng Sơn, Phúc Sơn, Hương Sơn, Ứng Thiên, Ứng Hòa và Hòa Xá, nơi có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, làng nghề và du lịch sinh thái.