Khi cuộc gặp gỡ đặc biệt thắp sáng khát vọng phụng sự trong sinh viên Học viện Hành chính và Quản trị công

SVO - Sáng ngày 28/02/2026, tại Học viện Hành chính và Quản trị công, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm và làm việc với Học viện. Buổi gặp gỡ không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng mà còn khơi dậy trong tuổi trẻ Học viện ý thức trách nhiệm, khát vọng phụng sự và quyết tâm rèn luyện vì nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ Nhân dân.

Trong buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao đổi về định hướng xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Những yêu cầu về đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, bản lĩnh và tinh thần phụng sự được nhấn mạnh với tinh thần quyết liệt, trách nhiệm.

Thông điệp: “Suy nghĩ phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt” không chỉ là phương châm điều hành, mà còn là lời nhắn gửi trực tiếp tới sinh viên, những người sẽ tiếp bước trong bộ máy quản lý nhà nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với tuổi trẻ Học viện Hành chính và Quản trị công.

Học để đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Là một trong số ít sinh viên được tham dự buổi làm việc, Ngọc Bích (sinh viên lớp Quản trị thông tin K23) cho biết, điều đọng lại sau buổi làm việc không chỉ là những nội dung trao đổi, mà còn giúp em nhận thức rõ hơn mối liên hệ mật thiết giữa dữ liệu, thực tiễn và quá trình hoạch định chính sách. Những thông tin, con số vốn quen thuộc trong học tập nay được đặt trong bối cảnh quản trị quốc gia, gắn trực tiếp với đời sống Nhân dân và sự phát triển của đất nước.

“Em hiểu rằng phía sau mỗi quyết sách là quá trình phân tích, tổng hợp dữ liệu và cân nhắc thấu đáo trên tinh thần trách nhiệm trước Nhân dân. Điều đó khiến em nhìn ngành học của mình với ý thức sâu sắc hơn về vai trò và sứ mệnh”, Ngọc Bích chia sẻ.

Từ trải nghiệm này, Bích cho biết bản thân xác định sẽ tiếp tục trau dồi kiến thức chuyên môn, rèn luyện tư duy hệ thống và nâng cao năng lực xử lý thông tin theo hướng khoa học, khách quan. Theo Bích, bài học lớn nhất em rút ra không chỉ nằm ở nội dung buổi làm việc, mà còn ở sự thức nhận sâu sắc về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc góp phần xây dựng nền quản trị hiện đại, minh bạch và hiệu quả.

Cờ hoa rực rỡ, hàng sinh viên chỉnh tề trong sắc áo trang trọng, ánh mắt háo hức xen lẫn tự hào khi được trực tiếp đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến thăm và làm việc tại Học viện Hành chính và Quản trị công.

Đại diện sinh viên Học viện Hành chính và Quản trị công tặng hoa chúc mừng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi thăm và làm việc.

Rèn năng lực, vững bản lĩnh cho con đường công vụ

Cùng chung cảm nhận đó, Đỗ Nguyên Bá (sinh viên lớp 2305QDLA) cho rằng buổi gặp gỡ là dịp để bản thân nhìn lại mục tiêu học tập và định hướng rèn luyện trong thời gian tới.

Theo Bá, những nội dung nhấn mạnh về yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực chuyên môn vững vàng, bản lĩnh chính trị và tinh thần phụng sự đã để lại trong em nhiều suy nghĩ. Trong bối cảnh đất nước đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với chất lượng nguồn nhân lực, Bá nhận thấy việc học tập không thể dừng lại ở việc hoàn thành chương trình đào tạo, mà cần được nhìn nhận như một quá trình chuẩn bị nghiêm túc cho trách nhiệm nghề nghiệp và trách nhiệm công dân trong tương lai.

“Khi nghe nhấn mạnh đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực và tinh thần phụng sự, em hiểu rằng học tập không chỉ để có kiến thức, mà để chuẩn bị cho một trách nhiệm lớn hơn. Em thấy mình cần nghiêm túc hơn, kỷ luật hơn trong từng ngày học”, Bá chia sẻ. Từ buổi gặp gỡ, nam sinh cho biết bản thân sẽ đặt ra yêu cầu cao hơn trong rèn luyện tác phong, ý thức tự học và tinh thần trách nhiệm, coi đó là nền tảng để đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của thực tiễn.

Những nụ cười rạng rỡ của sinh viên Học viện Hành chính và Quản trị công trong bức ảnh lưu niệm cùng Thủ tướng Chính phủ.

Từ công tác tổ chức đến bài học về kỷ luật và trách nhiệm

Ở một góc nhìn khác, Hồ Thị Thanh (sinh viên lớp 2205QLDA), sinh viên tham gia hỗ trợ công tác tổ chức, đón tiếp tại sự kiện, cho rằng trải nghiệm thực tiễn lần này đã giúp em nhận diện rõ hơn những chuẩn mực nghề nghiệp mà sinh viên Học viện cần hướng tới.

Theo Thanh, việc trực tiếp tham gia vào quá trình chuẩn bị, phối hợp và đảm bảo công tác tổ chức diễn ra chu đáo, trang trọng đã mang lại cho em nhiều bài học về tác phong, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm. Từ thực tế đó, em nhận thấy yêu cầu đối với sinh viên không chỉ dừng lại ở năng lực chuyên môn, mà còn bao hàm những chuẩn mực về đạo đức công vụ và ý thức phụng sự.

“Không chỉ giỏi chuyên môn, chúng em còn phải rèn luyện đạo đức công vụ, tư duy đổi mới và tinh thần phục vụ cộng đồng. Đó là yêu cầu xuyên suốt”, Thanh bày tỏ. Nữ sinh cho biết, sau sự kiện, bản thân càng ý thức rõ hơn việc cần chủ động hoàn thiện kỹ năng, xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp và nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm, coi đó là nền tảng để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của môi trường công vụ trong tương lai.

Tự xác định vị trí của mình trong dòng chảy phát triển đất nước

Chia sẻ về cảm nhận sau buổi làm việc, An Vũ (sinh viên lớp 2405QLVB) cho rằng sự kiện không chỉ khơi dậy niềm tự hào, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm của mỗi cá nhân trong hành trình học tập và trưởng thành.

Theo Vũ, việc trực tiếp lắng nghe người đứng đầu Chính phủ chia sẻ về khát vọng phát triển đất nước và những định hướng lớn trong thời gian tới đã giúp em cảm nhận rõ hơn vị trí, vai trò của thế hệ trẻ trong dòng chảy phát triển chung. Những thông điệp được truyền tải không chỉ mang ý nghĩa định hướng, mà còn đặt ra yêu cầu về sự nỗ lực, bản lĩnh và tinh thần dấn thân của mỗi sinh viên.

“Khi trực tiếp lắng nghe Thủ tướng Chính phủ chia sẻ về khát vọng phát triển đất nước, em cảm nhận rõ hơn vai trò của mình trong tương lai. Điều đó tạo động lực để em không ngừng hoàn thiện bản thân”, Vũ chia sẻ. Nam sinh cho biết, từ buổi làm việc, bản thân càng ý thức rõ hơn việc phải chủ động nâng cao năng lực chuyên môn, rèn luyện kỹ năng và bồi đắp tinh thần trách nhiệm, coi đó là hành trang cần thiết để đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước trong tương lai.

Sinh viên Học viện Hành chính và Quản trị công thêm vững ý thức trách nhiệm và khát vọng phụng sự sau buổi gặp gỡ.

Qua những chia sẻ chân thành, có thể cảm nhận rõ niềm vinh dự và tự hào lan tỏa trong sinh viên Học viện Hành chính và Quản trị công khi được trực tiếp lắng nghe những định hướng lớn dành cho thế hệ trẻ. Buổi gặp gỡ không chỉ củng cố nhận thức về trách nhiệm công vụ, mà còn khơi dậy mạnh mẽ khát vọng cống hiến và tinh thần phụng sự trong mỗi sinh viên của Học viện. Từ đó, các em thêm ý thức về sứ mệnh của mình, nuôi dưỡng quyết tâm học tập, rèn luyện bản lĩnh và sẵn sàng đóng góp trí tuệ, tâm huyết cho nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, vì Nhân dân phục vụ.

(Ảnh: NTCC)