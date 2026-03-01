3 bộ phim Hàn 'bùng nổ' tháng Ba

SVO - Tháng Ba đầy bất ngờ ở phía trước với sự trở lại của những cái tên 'bảo chứng kịch bản' và cú chuyển mình của những thần tượng K-pop lấn sân sang diễn xuất.

Jisoo của BLACKPINK 'tỏa sáng' trong Boyfriend on Demand, Park Min-young và Wi Ha Joon của Squid Game đóng vai chính trong Siren's Kiss và Ju Ji Hoon dẫn dắt Climax, bạn không còn mong chờ gì hơn trong tháng Ba này.

Siren's Kiss: Vai diễn trải nghiệm chưa từng có của Park Min Young

Dựa trên loạt phim truyền hình Nhật Bản Ice World năm 1999, phim kể về Cha U Seok (Wi Ha Joon), người điều tra một vụ gian lận bảo hiểm liên quan đến hàng loạt cái chết bí ẩn và rồi vướng vào mối quan hệ với Han Seol A (Park Min Young), người bị nghi ngờ là trung tâm của mọi chuyện. Càng đào sâu vào bí mật của cô, anh càng sa vào một sức hút nguy hiểm có thể cướp đi mạng sống của anh. Với sự kết hợp đầy hấp dẫn giữa hai người, hứa hẹn một sự pha trộn không thể cưỡng lại giữa lãng mạn, hồi hộp và căng thẳng tâm lý, bộ phim đặt ra một câu hỏi không thể bỏ qua: Cô ấy là kẻ giết người, hay cô ấy đang bị gài bẫy? Và quan trọng hơn, liệu anh có sống sót đủ lâu để tìm ra sự thật?

Park Min Young vào vai Han Seol A, một nữ giám đốc đấu giá nghệ thuật xinh đẹp và quyến rũ, đồng thời là trưởng nhóm tại Royal Auction, nhà đấu giá nghệ thuật hàng đầu quốc gia. Seol A trông hoàn hảo không tì vết ở bên ngoài; tuy nhiên, ẩn sau vẻ ngoài thanh lịch đó là một bí mật rùng rợn: mọi người đàn ông từng yêu cô đều đã chết. Theo Park Min Young, Seol A là một nhân vật tự nhốt mình trong một chiếc hộp kính, tuyệt vọng tìm kiếm sự cô độc. Quá trình biến đổi của nhân vật yếu đuối và héo mòn này khi cô gặp Cha Woo Seok (do Wi Ha-Joon thủ vai) thật sự rất thú vị.

Wi Ha Joon vào vai Cha U Seok là điều tra viên xuất sắc của Đơn vị Điều tra Gian lận Bảo hiểm (SIU). Nổi tiếng với trực giác sắc bén và tầm nhìn vượt trội, U Seok đã nắm giữ kỷ lục bắt giữ nhiều vụ gian lận bảo hiểm nhân thọ nhất trong ngành suốt nhiều năm. Quyết tâm hạ gục những kẻ biến mạng sống con người thành lợi nhuận, lý trí kiên định của anh đột nhiên bị đảo lộn khi nhận được một manh mối quan trọng dẫn anh trực tiếp đến Han Seol A.

Boyfriend on Demand: Sự trỗi dậy của một Jisoo phiên bản diễn viên

Với concept tương tự như bộ phim Love Phobia đang phát sóng, series này có sự tham gia của Jisoo trong vai Seo Mi Rae, một nhà sản xuất webtoon quá tải công việc, người đăng ký tham gia một chương trình hẹn hò thực tế ảo, nơi cô gặp gỡ những người bạn trai trong mơ của mình. Trong thế giới ảo Boyfriend on Demand này, cô hẹn hò với nhiều người đàn ông hoàn hảo, do một loạt các 'ngôi sao' khách mời thủ vai như Lee Soo Hyuk, Seo Kang Jun, Kim Sung Cheol, Lee Jae Wook, Ong Seong Wu, Jay Park, Lee Sang Yi, Lee Hyun Wook, Kim Young Dae.

'Dàn bạn trai siêu nam thần' của Jisoo.

Seo In Guk vào vai Park Kyung Nam, đồng nghiệp của Mi Rae, người giỏi giang trong công việc nhưng thái độ lạnh lùng của anh khiến cô cảm thấy khó chịu.

Jisoo của BLACKPINK hiện đang hướng tới danh hiệu 'nữ hoàng phim hài lãng mạn' trong series sắp ra mắt của Netflix 'Boyfriend on Demand'. Nữ ca sĩ kiêm diễn viên sẽ vào vai Mi Rae, một nhà sản xuất webtoon kiệt sức, người tìm thấy sự giải thoát trong một ứng dụng bí ẩn cung cấp một chàng trai lý tưởng được thiết kế riêng mỗi tháng để đáp ứng nhu cầu tình cảm của cô: "Thực tế ảo không còn là điều xa vời, và nhân vật Mi-rae của tôi cũng trạc tuổi tôi. Tôi chọn dự án này vì tôi thực sự có thể đồng cảm với cách Mi-rae vật lộn với những lo lắng và vượt qua chúng". Dịch vụ hẹn hò ảo trong phim cung cấp 900 cuộc hẹn theo chủ đề chỉ bằng một thao tác đơn giản trên thiết bị, cho phép bất cứ ai cũng có thể trải nghiệm tình yêu không rủi ro, rất phù hợp với những người đang mệt mỏi với cuộc sống hiện đại, khi ngay cả việc hẹn hò cũng trở nên nhàm chán: “Là một người thích ở nhà, khi nhìn thấy thiết bị đó, tôi lập tức nghĩ: Bạn có thể du hành qua đủ loại thế giới mà không cần rời khỏi nhà, và điều đó thật hấp dẫn. Tôi nhớ mình đã nghĩ: Tôi ghen tị quá – Mi-rae thật may mắn. Nó không hề phi thực tế, mà giống như: Điều này hoàn toàn có thể xảy ra trong tương lai. Điều đó khiến cốt truyện trở nên gần gũi và thú vị hơn”. Khi hình đại diện ảo của Mi-rae thay đổi theo gói đăng ký, nghề nghiệp của cô ấy cũng thay đổi: “Có một phân đoạn tôi trở thành tiếp viên hàng không, và một sự cố nghiêm trọng xảy ra giữa chuyến bay. Thật thú vị khi tưởng tượng ra một thiết bị cho phép bạn trải nghiệm những tình huống siêu thực như vậy một cách an toàn". Cô ấy cũng diện khoảng 250 bộ trang phục xuyên suốt series, mang đến một loạt các phong cách đa dạng, đảm bảo mang lại một bữa tiệc thị giác mãn nhãn.

Boyfriend on Demand lên sóng vào 6/3 là một trong hai series của đạo diễn Kim Jung Sik (đạo diễn của No Gain No Love) cùng với Human X Gumiho ra mắt trong năm nay.

Climax: "Bữa tiệc mới mẻ của cái ác"

Climax là bộ phim truyền hình đầu tay của Lee Ji Won, người nổi tiếng nhờ vai trò đạo diễn phim độc lập Miss Baek.

Ju Ji Hoon thủ vai chính Bang Tae Seop, một công tố viên đầy tham vọng đang cố gắng vươn lên đỉnh cao của giới thượng lưu Hàn Quốc. Tae Seop vụt sáng thành tâm điểm chú ý sau khi kết hôn với cựu ngôi sao hàng đầu Choo Sang Ah (Ha Ji Won), người sẽ làm mọi cách để giành lại danh tiếng của mình.

Ha Ji Won vào vai nữ diễn viên nổi tiếng nhất quốc gia, Choo Sang Ah, giờ đây được coi là đã qua thời đỉnh cao sau khi kết hôn.

Nana (Mask Girl) vào vai Hwang Jeong Won, người bí mật làm người cung cấp thông tin cho Tae Seop và nắm giữ chìa khóa có thể vạch trần những bí mật đen tối của một tập đoàn quyền lực đang trải qua cuộc tranh giành quyền kế vị.

Joo Ji Hoon và Ha Ji Won, những người lần đầu tiên xuất hiện trên phim truyền hình của ENA, sẽ cùng góp mặt với Nana và Oh Jung Se. Chỉ riêng dàn diễn viên thôi cũng đủ để lấp đầy nhiều trang báo. Một bữa tiệc mới mẻ của cái ác dành cho những khán giả đã mệt mỏi với những nhân vật chính diện tốt bụng. Phim sẽ khởi chiếu vào ngày 16/3.