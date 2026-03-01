3 bộ phim Hàn 'bùng nổ' tháng Ba

SVO - Tháng Ba đầy bất ngờ ở phía trước với sự trở lại của những cái tên 'bảo chứng kịch bản' và cú chuyển mình của những thần tượng K-pop lấn sân sang diễn xuất.
Jisoo của BLACKPINK 'tỏa sáng' trong Boyfriend on Demand, Park Min-young và Wi Ha Joon của Squid Game đóng vai chính trong Siren's Kiss và Ju Ji Hoon dẫn dắt Climax, bạn không còn mong chờ gì hơn trong tháng Ba này.
Siren's Kiss: Vai diễn trải nghiệm chưa từng có của Park Min Young
Dựa trên loạt phim truyền hình Nhật Bản Ice World năm 1999, phim kể về Cha U Seok (Wi Ha Joon), người điều tra một vụ gian lận bảo hiểm liên quan đến hàng loạt cái chết bí ẩn và rồi vướng vào mối quan hệ với Han Seol A (Park Min Young), người bị nghi ngờ là trung tâm của mọi chuyện. Càng đào sâu vào bí mật của cô, anh càng sa vào một sức hút nguy hiểm có thể cướp đi mạng sống của anh. Với sự kết hợp đầy hấp dẫn giữa hai người, hứa hẹn một sự pha trộn không thể cưỡng lại giữa lãng mạn, hồi hộp và căng thẳng tâm lý, bộ phim đặt ra một câu hỏi không thể bỏ qua: Cô ấy là kẻ giết người, hay cô ấy đang bị gài bẫy? Và quan trọng hơn, liệu anh có sống sót đủ lâu để tìm ra sự thật?
Boyfriend on Demand: Sự trỗi dậy của một Jisoo phiên bản diễn viên
Với concept tương tự như bộ phim Love Phobia đang phát sóng, series này có sự tham gia của Jisoo trong vai Seo Mi Rae, một nhà sản xuất webtoon quá tải công việc, người đăng ký tham gia một chương trình hẹn hò thực tế ảo, nơi cô gặp gỡ những người bạn trai trong mơ của mình. Trong thế giới ảo Boyfriend on Demand này, cô hẹn hò với nhiều người đàn ông hoàn hảo, do một loạt các 'ngôi sao' khách mời thủ vai như Lee Soo Hyuk, Seo Kang Jun, Kim Sung Cheol, Lee Jae Wook, Ong Seong Wu, Jay Park, Lee Sang Yi, Lee Hyun Wook, Kim Young Dae.
Boyfriend on Demand lên sóng vào 6/3 là một trong hai series của đạo diễn Kim Jung Sik (đạo diễn của No Gain No Love) cùng với Human X Gumiho ra mắttrong năm nay.
Climax: "Bữa tiệc mới mẻ của cái ác"
Climax là bộ phim truyền hình đầu tay của Lee Ji Won, người nổi tiếng nhờ vai trò đạo diễn phim độc lập Miss Baek.
Joo Ji Hoon và Ha Ji Won, những người lần đầu tiên xuất hiện trên phim truyền hình của ENA, sẽ cùng góp mặt với Nana và Oh Jung Se. Chỉ riêng dàn diễn viên thôi cũng đủ để lấp đầy nhiều trang báo. Một bữa tiệc mới mẻ của cái ác dành cho những khán giả đã mệt mỏi với những nhân vật chính diện tốt bụng. Phim sẽ khởi chiếu vào ngày 16/3.