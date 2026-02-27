'Thần đồng âm nhạc' Xuân Nghi khoe tin vui, được 'dàn sao' Việt gửi lời chúc phúc

SVO - Trên trang cá nhân, 'bé' Xuân Nghi vừa chia sẻ tin vui khi nhận lời cầu hôn từ bạn trai lâu năm.

Ca sĩ Xuân Nghi được mệnh danh là "thần đồng âm nhạc" của Việt Nam, khi nổi tiếng từ nhỏ. Cô sở hữu giọng hát trong trẻo và khả năng biểu diễn chuyên nghiệp khi còn nhỏ.

Là gương mặt nổi tiếng cùng thời, Xuân Nghi được ví như "đối thủ" của bé Xuân Mai, khi gặt hái nhiều thành công. Từ khi 5 tuổi, Xuân Nghi là giọng ca nhí đã phát hành nhiều album, tham gia diễn xuất trong các phim như Hoa ngũ sắc, Sơn ca không hát.

Sau đó, "bé" Xuân Nghi đình đám năm nào bất ngờ "mất hút" trong làng nhạc Việt để sang Mỹ theo học chuyên ngành Music industry and marketing. Đến năm 2024, Xuân Nghi trở lại Việt Nam, góp mặt trong chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng.

Màn tái xuất của "thần đồng âm nhạc" đã làm "sống lại" tuổi thơ của nhiều khán giả thế hệ 8X - 9X. Từ hiệu ứng của chương trình, Xuân Nghi tiếp tục có nhiều hoạt động âm nhạc trong nước.

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ đã chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc khi nhận lời cầu hôn từ bạn trai lâu năm.

Dưới bài đăng này, nhiều "sao Việt" như Phạm Quỳnh Anh, Khổng Tú Quỳnh, Văn Mai Hương, Tóc Tiên, Ngọc Phước... đã gửi lời chúc phúc đến Xuân Nghi.

Ngoài những khoảnh khắc trình diễn trên sân khấu, Xuân Nghi là nghệ sĩ rất chăm chỉ tương tác với người hâm mộ trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ chia sẻ nhiều khoảnh khắc đời thường, gần gũi.

Không ít lần, Xuân Nghi công khai hình ảnh bên bạn trai. Cả hai đã bên nhau nhiều năm, đồng hành qua nhiều thời điểm khác nhau trong sự nghiệp lẫn cuộc sống của Xuân Nghi.