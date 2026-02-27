Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

'Thần đồng âm nhạc' Xuân Nghi khoe tin vui, được 'dàn sao' Việt gửi lời chúc phúc

Văn Sơn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Trên trang cá nhân, 'bé' Xuân Nghi vừa chia sẻ tin vui khi nhận lời cầu hôn từ bạn trai lâu năm.

Ca sĩ Xuân Nghi được mệnh danh là "thần đồng âm nhạc" của Việt Nam, khi nổi tiếng từ nhỏ. Cô sở hữu giọng hát trong trẻo và khả năng biểu diễn chuyên nghiệp khi còn nhỏ.

606019985-10163362151977612-6593646144198754813-n.jpg

Là gương mặt nổi tiếng cùng thời, Xuân Nghi được ví như "đối thủ" của bé Xuân Mai, khi gặt hái nhiều thành công. Từ khi 5 tuổi, Xuân Nghi là giọng ca nhí đã phát hành nhiều album, tham gia diễn xuất trong các phim như Hoa ngũ sắc, Sơn ca không hát.

587467301-18539961685059540-8283786623190676599-n.jpg

Sau đó, "bé" Xuân Nghi đình đám năm nào bất ngờ "mất hút" trong làng nhạc Việt để sang Mỹ theo học chuyên ngành Music industry and marketing. Đến năm 2024, Xuân Nghi trở lại Việt Nam, góp mặt trong chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng.

631766143-10163548170077612-6699583065903824743-n.jpg

Màn tái xuất của "thần đồng âm nhạc" đã làm "sống lại" tuổi thơ của nhiều khán giả thế hệ 8X - 9X. Từ hiệu ứng của chương trình, Xuân Nghi tiếp tục có nhiều hoạt động âm nhạc trong nước.

642403709-10163616251452612-1413953018560037357-n.jpg

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ đã chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc khi nhận lời cầu hôn từ bạn trai lâu năm.

641640041-10163616251587612-1002396398242028498-n.jpg

Dưới bài đăng này, nhiều "sao Việt" như Phạm Quỳnh Anh, Khổng Tú Quỳnh, Văn Mai Hương, Tóc Tiên, Ngọc Phước... đã gửi lời chúc phúc đến Xuân Nghi.

644453311-10163616251507612-2074645015377530213-n.jpg

Ngoài những khoảnh khắc trình diễn trên sân khấu, Xuân Nghi là nghệ sĩ rất chăm chỉ tương tác với người hâm mộ trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ chia sẻ nhiều khoảnh khắc đời thường, gần gũi.

610785160-10163382971072612-3140540981336233659-n.jpg

Không ít lần, Xuân Nghi công khai hình ảnh bên bạn trai. Cả hai đã bên nhau nhiều năm, đồng hành qua nhiều thời điểm khác nhau trong sự nghiệp lẫn cuộc sống của Xuân Nghi.

Văn Sơn
#Xuân Nghi #bé Xuân Nghi #cầu hôn #hạnh phúc #ca sĩ Xuân Nghi #thần đồng âm nhạc

Xem thêm

Cùng chuyên mục