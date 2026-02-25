Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Tam Triều Dâng khen Võ Điền Gia Huy 'ngoan' khi nên duyên trên màn ảnh

Bình Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Bộ phim 'Vì mẹ anh phán chia tay' vừa giới thiệu những hình ảnh đầu tiên, với sự góp mặt của Võ Điền Gia Huy và Lê Tam Triều Dâng.

Thuộc thể loại lãng mạn, hài hước, Vì mẹ anh phán chia tay dài 16 tập, do Vũ Khắc Tuận làm đạo diễn. Phim kể về Triệu Phú (Võ Điền Gia Huy đóng), thiếu gia “tinh ranh” giả liệt để né tránh cuộc hôn nhân với “người hợp mệnh” do mẹ sắp đặt theo lời “bề trên”.

vi-me-anh-phan-chia-tay-photobyvieon-10.jpg

Trớ trêu thay, người chăm sóc anh lại là Thanh Tâm (Tam Triều Dâng đóng). Cô là một hộ lý “ma lanh”, oan gia thời đi học 10 năm trước. Từ những va chạm mâu thuẫn, cả hai nhận ra tình cảm dành cho nhau, cùng vượt qua định kiến số phận lẫn hiểm nguy để chứng minh tình yêu đích thực còn mạnh mẽ hơn mọi lời đoán định mê tín.

vi-me-anh-phan-chia-tay-photobyvieon-8.png

Phim quy tụ dàn diễn viên nhiều thế hệ như: Võ Điền Gia Huy, Tam Triều Dâng, Hồng Ánh, NSND Lan Hương, NSƯT Mỹ Duyên, Thuỳ Anh, Trần Ngọc Vàng, Trung Lùn, Quốc Huy, Lê Phương, Ngọc Trai, Tuyền Mập.

vi-me-anh-phan-chia-tay-photobyvieon-4.png

Chia sẻ quá trình thực hiện dự án, đạo diễn Vũ Khắc Tuận tiết lộ, đã “trẻ hoá” bản thân bằng cách tham khảo nhiều "siêu phẩm" Hàn Quốc như Thư ký Kim sao thế, Hạ cánh nơi anh, Hậu duệ Mặt TrờiNgôi nhà hạnh phúc.

vi-me-anh-phan-chia-tay-photobyvieon-7.png

“Tôi xem để học hỏi tinh thần làm phim của họ, mang sự trẻ trung đó vào dự án. Trong những bộ phim Hàn, Ngôi nhà hạnh phúc có mô típ phù hợp với phim mình nhất, mặc dù nó được chiếu khoảng 20 năm trước nhưng khi xem lại, tôi vẫn học hỏi được nhiều điều”, đạo diễn chia sẻ.

vi-me-anh-phan-chia-tay-photobyvieon-3.png

Chia sẻ ấn tượng về bạn diễn Võ Điền Gia Huy, Tam Triều Dâng thành thật: “Ban đầu, cả hai cần nhiều thời gian để kết nối. Nhưng mà anh cũng ngoan, hơi nhõng nhẽo. Khi tôi chia sẻ, anh chịu nghe, chịu làm. Tôi cảm thấy bạn diễn đặt niềm tin ở mình. Trong lúc làm việc, tôi cũng cố gắng vun vén để quay bộ phim có yếu tố ngôn tình”.

vi-me-anh-phan-chia-tay-photobyvieon-6.png

Trong khi đó, Võ Điền Gia Huy cảm thấy bất ngờ trước tính cách hướng ngoại và cởi mở của “người tình màn ảnh” ngay từ lúc casting. Sự lăn xả của Tam Triều Dâng giúp anh mở lòng, tận hưởng thời gian làm việc chung.

vi-me-anh-phan-chia-tay-photobyvieon-2.png

“Dâng luôn là người chủ động. Trước giờ, không có quá nhiều người như vậy với tôi. Dâng luôn cố gắng để cả hai trò chuyện liên tục, nhờ vậy, chúng tôi hiểu nhau hơn và thoải mái khi gặp gỡ, ăn uống ngoài đời”, Võ Điền Gia Huy cho biết.

Bình Nguyễn
#Võ Điền Gia Huy #Tam Triều Dâng #Hồng Ánh #NSND Lan Hương #NSƯT Mỹ Duyên #Vì mẹ anh phán chia tay #Quốc Huy #Lê Phương

Xem thêm

Cùng chuyên mục