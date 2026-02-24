Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thật hư việc Thái Hòa 'đối đầu' với đàn em Võ Tấn Phát vì chuyện từ thiện tiền tỷ?

Thuận Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Phim điện ảnh 'Anh hùng' của đạo diễn Võ Thạch Thảo là sự trở lại đáng mong chờ từ những cái tên 'bảo chứng diễn xuất' như Thái Hòa, Võ Tấn Phát.

Hình ảnh đầu tiên của phim gây ấn tượng với Thái Hòa trong vai Hùng. Anh là một tài xế taxi đang bị bao vây bởi đám đông và một “khu rừng” toàn cánh tay giơ cao điện thoại như một phiên tòa phán xét giữa đường phố. Thái Hoà chỉ xuất hiện trong bộ dạng một người đàn ông đời thường đang bàng hoàng đối diện một khoảnh khắc lật mặt.

bbab7b2b-0c00-414e-9ede-edb483cb7e07.jpg

Sau hàng loạt vai diễn ghi dấu ấn phòng vé, Thái Hòa lần này xuất hiện trong một hình ảnh khác kiệm lời, trầm mặc và trăn trở. Vai diễn ông Hùng đòi hỏi Thái Hòa lột tả trọn vẹn tâm thế của một người cha bị đặt giữa ánh nhìn từ gia đình và xã hội.

085d935e-70a3-4fd6-888b-bead3f3b4901.jpg

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của cái tên Võ Tấn Phát như một mảnh ghép đối trọng, gợi mở vai trò quan trọng cân bằng yếu tố giải trí đáng mong chờ của anh trong câu chuyện. Võ Tấn Phát trong vai Tuấn, là nhân vật có khả năng xoay chuyển cục diện.

245b993a-55c0-4662-8469-3664b3344cd8.jpg

Trailer cho thấy, Tuấn liên quan trực tiếp đến loạt sự kiện cá cược và có thể dính líu sâu đến vụ lừa đảo từ thiện tiền tỷ. Mối quan hệ giữa Hùng và Tuấn mở ra hàng loạt câu hỏi: Ai đang giật dây ai? Ai mới thật sự đứng sau trò lừa bạc tỷ này?

faec3f2c-ae4d-43f1-802b-16839c86038d.jpg

Ngoài ra, poster gây chú ý với câu tagline: “Vén màn sự thật vụ lừa đảo từ thiện tiền tỷ”. Đây như một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ về những câu chuyện lừa đảo núp bóng từ thiện gây rúng động mạng xã hội sắp sửa được vén màn.

dc0cdac9-1090-441b-82d0-2195606a11f2.jpg

Điều này cũng đặt câu hỏi hai nhân vật của Thái Hoà và Võ Tấn Phát sẽ được đặt vào hoàn cảnh nào, họ sẽ là người tốt đồng lòng hay hai kẻ đồng loã, nơi ranh giới giữa tốt và xấu trở nên mong manh?

b5b9e152-f61a-4433-bd37-cc4255056aea.jpg

Với phim Anh hùng, Võ Thạch Thảo đánh dấu cột mốc bước chân vào địa hạt điện ảnh bằng một câu chuyện gai góc, thời sự nhưng giàu cảm xúc. Bộ phim thuộc thể loại tâm lý, gia đình và xã hội, đặt trọng tâm vào niềm tin, danh dự.

Thuận Tùng
#Thái Hoà #Võ Tấn Phát #Đoàn Thế Vinh #Phương Thanh #Lê Thiện #Hồng Ánh #đạo diễn Võ Thạch Thảo #phim Anh hùng

