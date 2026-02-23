Những chi tiết nhỏ tạo ra xu hướng quan trọng hơn cả trang phục trong K-pop

SVO - Từ thắt lưng và phụ kiện đội đầu đến móng tay, ngày nay, những chi tiết nhỏ lại quan trọng hơn cả trang phục trong K-pop.
Từ sự trở lại gần đây của IVE cho đến Kiki và XG, bí quyết để hoàn thiện một concept K-pop hiện nay nằm ở những chi tiết nhỏ. Đó là những "điểm mấu chốt" ngay lập tức định hình nhân vật trên màn ảnh. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những điểm nhấn nhỏ nhưng đầy sức mạnh giúp hoàn thiện câu chuyện về hình ảnh của một thần tượng.
Một điểm đáng chú ý khác là thương hiệu pipikev, chuyên tạo ra các phụ kiện trông như được lấy thẳng từ hộp đồ chơi trong truyện cổ tích. Các hình dạng như ngôi sao, vòng quay ngựa gỗ và kẹo được kết hợp với màu sắc rực rỡ để tạo nên một phong cách độc đáo và đầy chất nghệ thuật. Từ kẹp tóc và nhẫn đến vòng cổ và băng đô, bộ sưu tập cung cấp nhiều loại phụ kiện, cho phép bạn thay đổi diện mạo chỉ với một món đồ nhỏ. Điều này đặc biệt hiệu quả khi thể hiện một ý tưởng đáng yêu nhưng cũng đầy tính thử nghiệm.