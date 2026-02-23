Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Những chi tiết nhỏ tạo ra xu hướng quan trọng hơn cả trang phục trong K-pop

Vân Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Từ thắt lưng và phụ kiện đội đầu đến móng tay, ngày nay, những chi tiết nhỏ lại quan trọng hơn cả trang phục trong K-pop.

Từ sự trở lại gần đây của IVE cho đến Kiki và XG, bí quyết để hoàn thiện một concept K-pop hiện nay nằm ở những chi tiết nhỏ. Đó là những "điểm mấu chốt" ngay lập tức định hình nhân vật trên màn ảnh. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những điểm nhấn nhỏ nhưng đầy sức mạnh giúp hoàn thiện câu chuyện về hình ảnh của một thần tượng.

fashion-1.jpg
Điều đầu tiên thu hút sự chú ý trong những bức ảnh concept của IVE chính là phần eo và chân. Chiếc thắt lưng ba lớp đính đinh tán của Ray và đôi bốt cao đến đầu gối đục lỗ của Lee Seo đều là sản phẩm của August Baron. Chiếc thắt lưng nhiều lớp và những chi tiết kim loại tinh xảo làm nổi bật từ khóa "bangers" (phong cách mạnh mẽ, cá tính). Chúng đồng thời gợi lên cả sự bụi bặm của thập niên 2000 và chất rock, làm tăng thêm sức nóng cho toàn bộ concept.
fashion-2.jpg
Điều nổi bật trong những bức ảnh concept của Kiki chính là bối cảnh và đạo cụ. Từ mũi tên khổng lồ đến những chi tiết lấp đầy phông nền, các đạo cụ định hình ấn tượng của cảnh quay chiếm vị trí trung tâm. Đây là tác phẩm của nghệ sĩ đạo cụ 3D Park Eun Bin, và chúng không chỉ đơn thuần là đạo cụ; chúng là những yếu tố định hình sắc thái của cảnh quay.
fashion-3.jpg
Mũ đội đầu và móng tay của XG cũng được thực hiện theo cùng một cách, giúp làm rõ ý tưởng một cách trực quan.

Một điểm đáng chú ý khác là thương hiệu pipikev, chuyên tạo ra các phụ kiện trông như được lấy thẳng từ hộp đồ chơi trong truyện cổ tích. Các hình dạng như ngôi sao, vòng quay ngựa gỗ và kẹo được kết hợp với màu sắc rực rỡ để tạo nên một phong cách độc đáo và đầy chất nghệ thuật. Từ kẹp tóc và nhẫn đến vòng cổ và băng đô, bộ sưu tập cung cấp nhiều loại phụ kiện, cho phép bạn thay đổi diện mạo chỉ với một món đồ nhỏ. Điều này đặc biệt hiệu quả khi thể hiện một ý tưởng đáng yêu nhưng cũng đầy tính thử nghiệm.

19ceb459-0fc5-45f6-8f8c-3e13b6cc93e2.jpg
fashion-4.jpg
Những món trang sức mà Chaeyoung của Twice đeo trong những bức ảnh kỳ nghỉ gần đây cũng rất nổi bật. Những món đồ thuộc bộ sưu tập "Jewelry Box" này kết hợp ngọc trai, cúc áo và hạt cườm nhiều màu sắc, nổi bật bởi hình dáng tự nhiên, được làm thủ công thay vì những chi tiết cầu kỳ. Với nhiều kích cỡ và màu sắc khác nhau, chỉ cần một món đồ cũng có thể tạo điểm nhấn, thêm phần sinh động cho cả phong cách đơn giản.
fashion-5.jpg
Một số thương hiệu đã được sử dụng nhiều lần trên sân khấu. Yiyounggyeoung là một thương hiệu phụ kiện thủ công đã được sử dụng trong phong cách của BLACKPINK, Twice và Eyelet. Những chiếc mũ đội đầu và trang sức của họ, được làm từ ren, ruy băng và vải vintage, toát lên vẻ hoài cổ đồng thời tạo nên sự hiện diện mạnh mẽ dưới ánh đèn sân khấu. Đặc điểm nổi bật của họ là khả năng bổ sung một cách trực quan cho cá tính của các nhân vật.
Vân Linh
#Chi tiết nhỏ trong phong cách K-pop #Phụ kiện và đạo cụ tạo ấn tượng #Xu hướng trang phục và phụ kiện hiện đại #Vai trò của đạo cụ trong xây dựng hình tượng #Phong cách cá tính và nghệ thuật trong K-pop #Sáng tạo phụ kiện từ thương hiệu pipikev #Trang sức thủ công và điểm nhấn phong cách #Ảnh hưởng của thời trang thập niên 2000 và rock #Sử dụng phụ kiện vintage và hoài cổ #Tác động của chi tiết nhỏ trong hình ảnh thần tượng

Xem thêm

Cùng chuyên mục