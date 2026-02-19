MÙNG 3 TẾT BÍNH NGỌ 2026 Ahn Bo Hyun 'đốn tim' người hâm mộ với bộ ảnh ngày Tết

SVO - Nam diễn viên Ahn Bo Hyun vừa tung ra bộ ảnh khoe trọn vẻ quyến rũ đầy cuốn hút của mình.

Ahn Bo Hyun đã thể hiện vóc dáng độc đáo và vẻ gợi cảm tinh tế trong bộ ảnh đăng trên tạp chí thời trang phát hành ngày 19/2.

Trong bộ ảnh được công bố cùng ngày, Ahn Bo Hyun toát lên vẻ quyến rũ bí ẩn, pha trộn giữa sự lạnh lùng và năng lượng mãnh liệt. Anh nhìn thẳng vào ống kính với ánh mắt sâu thẳm mơ mộng, nửa khuôn mặt bị che khuất. Anh cũng mặc một chiếc áo phông trắng và nằm nghiêng, toát lên vẻ quyến rũ uể oải nhưng gợi cảm.

Trong một bức ảnh khác, anh quàng khăn chấm bi và khoác áo khoác có cúc vàng, thể hiện khí chất mạnh mẽ và đầy quyền uy.

Ahn Bo Hyun đã tỉ mỉ điều chỉnh cường độ ánh nhìn của mình để phù hợp với xu hướng thời trang thay đổi, tạo ra những kết quả chất lượng cao cho mỗi bức ảnh, nhận được lời khen ngợi từ đội ngũ làm phim. Xuyên suốt sự nghiệp của mình, Ahn Bo Hyun đã thể hiện khả năng diễn xuất đa dạng, từ đáng tin cậy và tốt bụng đến mạnh mẽ, thậm chí cả hài hước.

Trong bộ phim truyền hình "Spring Fever" vừa kết thúc, anh vào vai Seon Jae Gyu, một người đàn ông có vẻ ngoài thô ráp và mạnh mẽ, nhưng lại sở hữu một trái tim trong sáng và chính trực. Anh đã thể hiện xuất sắc một nhân vật vừa lãng mạn, vừa hài hước.

Sau "Spring Fever", Ahn Bo Hyun tiếp tục lịch trình bận rộn trong năm nay với "Flex X Cop Season 2" đóng cặp cùng Jung Eun Chae và "Sacred Jewel" cùng Claudia Kim. Trong khi "Sacred Jewel" là bộ phim lịch sử khắc họa tình bạn và tình yêu trong một đoàn thám hiểm lên đường tìm kiếm những bảo vật thiêng liêng của đất nước thì "Flex X Cop Season 2" lại nói về Jin I Su, người thừa kế gia tộc Chaebol, vô tình trở thành thám tử nhưng đã tìm thấy đam mê và tinh thần đồng đội mạnh mẽ trong quá trình đó. Anh trở lại Đội Điều tra Tội phạm Bạo lực số 1 sau khi hoàn thành khóa huấn luyện chính thức tại Học viện Cảnh sát. Tuy nhiên, khi Ju Hye Ra, "giáo viên khó tính" từng hành hạ Jin I Su thời còn ở học viện, được bổ nhiệm làm đội trưởng mới, một câu chuyện hợp tác đầy hỗn loạn sắp sửa diễn ra.

