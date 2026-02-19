Ahn Bo Hyun 'đốn tim' người hâm mộ với bộ ảnh ngày Tết

SVO - Nam diễn viên Ahn Bo Hyun vừa tung ra bộ ảnh khoe trọn vẻ quyến rũ đầy cuốn hút của mình.
Ahn Bo Hyun đã thể hiện vóc dáng độc đáo và vẻ gợi cảm tinh tế trong bộ ảnh đăng trên tạp chí thời trang phát hành ngày 19/2.
Trong bộ ảnh được công bố cùng ngày, Ahn Bo Hyun toát lên vẻ quyến rũ bí ẩn, pha trộn giữa sự lạnh lùng và năng lượng mãnh liệt. Anh nhìn thẳng vào ống kính với ánh mắt sâu thẳm mơ mộng, nửa khuôn mặt bị che khuất. Anh cũng mặc một chiếc áo phông trắng và nằm nghiêng, toát lên vẻ quyến rũ uể oải nhưng gợi cảm.
Trong một bức ảnh khác, anh quàng khăn chấm bi và khoác áo khoác có cúc vàng, thể hiện khí chất mạnh mẽ và đầy quyền uy.
Ahn Bo Hyun đã tỉ mỉ điều chỉnh cường độ ánh nhìn của mình để phù hợp với xu hướng thời trang thay đổi, tạo ra những kết quả chất lượng cao cho mỗi bức ảnh, nhận được lời khen ngợi từ đội ngũ làm phim. Xuyên suốt sự nghiệp của mình, Ahn Bo Hyun đã thể hiện khả năng diễn xuất đa dạng, từ đáng tin cậy và tốt bụng đến mạnh mẽ, thậm chí cả hài hước.