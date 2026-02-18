Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

MÙNG 2 TẾT BÍNH NGỌ 2026

Tiêu Chiến giúp Đài truyền hình Bắc Kinh giành vị trí dẫn đầu về tỷ lệ người xem chương trình 'Gala Tết Nguyên đán'

Thuý Phương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Đài truyền hình Bắc Kinh đã giành vị trí dẫn đầu về tỷ lệ người xem chương trình 'Gala Tết Nguyên đán' trong bốn năm liên tiếp. Tỷ lệ người xem đã vượt mốc 1% trong vòng 15 phút đầu tiên, đạt đỉnh điểm trên 1,5% và duy trì tương đối ổn định cho đến khi chương trình kết thúc lúc 10h tối (theo giờ địa phương).

Không khó để nhận thấy bí quyết thu hút lượng người xem cao của chương trình Gala Tết Nguyên đán của Đài truyền hình Bắc Kinh nằm ở tính toàn diện của nó. Nói một cách đơn giản, chương trình có tất cả những gì bạn muốn xem. Mỗi năm, máy quay đều lia qua các ngôi sao trong khán giả, và mỗi người đều có tên tuổi. Ngôi sao hàng đầu Tiêu Chiến gần như là khách mời thường xuyên của chương trình Gala Tết Nguyên đán của Đài truyền hình Bắc Kinh.

tieu-chien-1.jpg
tieu-chien.jpg

Không những là tâm điểm giúp Đài truyền hình Bắc Kinh giữ vững tỷ lệ người xem hàng đầu trong các chương trình Gala Tết Nguyên đán, Tiêu Chiến còn khiến người hâm mộ 'nức lòng' sau những chia sẻ đầu năm mới của một diễn viên quần chúng về hậu trường quay phim Small Town Prescription (diễn ra vào tháng 10/2025): "Người thân của tôi làm diễn viên quần chúng trên phim trường Small Town Prescription trong một ngày. Bất ngờ thay, anh ấy được quay cảnh cùng với Tiểu Chiến. Người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi này, chỉ vì một món tráng miệng, đã về nhà không ngừng khen ngợi Tiêu Chiến. Anh ấy không khen vẻ ngoài, mà là phẩm chất hoàn hảo của Tiêu Chiến, chu đáo, khiêm tốn và xứng đáng với vị thế ngôi sao hàng đầu mãi mãi. Cảnh quay của người thân tôi chỉ là đi xung quanh Tiểu Chiến, không có lời thoại và không biểu cảm. Trong gió Đông lạnh giá, Tiểu Chiến, ăn mặc mỏng manh, tai đỏ ửng vì lạnh, nhưng anh ấy không hề than phiền. Trong giờ nghỉ giải lao, nhân viên của Tiêu Chiến phát đồ ăn nhẹ cho mọi người. Người thân của tôi nói rằng ban đầu anh ấy nghĩ diễn viên quần chúng sẽ không được ăn và định bỏ đi để tránh xấu hổ. Nhưng nhân viên của Tiêu Chiến nói: Anh ơi, đừng đi! Ăn trước đi, ai cũng được ăn cả. Người thân của tôi lập tức cảm động. Anh ấy nói rằng mình từng làm diễn viên quần chúng trên nhiều phim trường, và trong khi các diễn viên khác đối xử tốt với mọi người, thì họ luôn ưu tiên đoàn làm phim chứ không phải diễn viên quần chúng. Tiêu Chiến là ngôi sao lớn đầu tiên mà anh ấy gặp đối xử với diễn viên quần chúng theo cách tương tự. Thật lòng mà nói, ai cũng có thể mua được món tráng miệng Meet Fresh, nhưng việc một người nổi tiếng hàng đầu xử lý một vấn đề nhỏ như vậy một cách hoàn hảo thật đáng quý. Người thân của tôi nói rằng Tiêu Chiến quả thực đẹp trai và tài năng, nhưng tính cách của anh ấy còn tỏa sáng hơn nữa. Nếu không có biến cố bất ngờ nào xảy ra, Tiêu Chiến sẽ mãi là một ngôi sao hàng đầu suốt đời".

Tiêu Chiến vào vai Lưu Trịnh Lượng trong phim Small Town Prescription, một “thiên tài y học” đến từ bệnh viện hạng nhất, người sau một sự cố y khoa đã buộc phải rời bỏ thành phố lớn và trở về làm việc tại một bệnh viện tuyến cơ sở ở một thị trấn nhỏ vùng Đông Bắc. Phim dự kiến có 30 tập, và quá trình quay kéo dài khoảng 4 tháng (17/10/2025-17/2/2026).

001ltf2wgy1ia8ryvj0yaj60j60sr7hn02.jpg
005ynsligy1iae178nk60j30h60hgaao.jpg
0008-1a5a9eac4dd836ca30040719b4e63090.jpg
Trong đêm Giao thừa (16/2), Tiêu Chiến đã đăng lời chúc: "Chúc mừng Năm mới! Chúc mọi người một năm mới vui vẻ, thành công trong mọi việc và sức khỏe dồi dào!" Một số cư dân mạng nhận thấy rằng búp bê gấu trúc trong bức ảnh Tiêu Chiến đăng tải có thiết kế giống hệt với sản phẩm văn hóa và sáng tạo của @NanjingHongshanForestZoo. Rất nhiều cư dân mạng cũng đã chia sẻ ảnh những con búp bê họ mua ở vườn thú: "Chúng ta cũng đang dùng những món đồ giống hệt ngôi sao hàng đầu".
Thuý Phương
#Tiêu Chiến và chương trình Gala Tết Nguyên đán #Ảnh hưởng của ngôi sao trong truyền hình #Tính cách và phẩm chất của sao Hollywood #Tương tác tích cực giữa ngôi sao và khán giả #Chúc mừng năm mới của Tiêu Chiến #Ảnh hưởng văn hóa và sáng tạo từ vườn thú

