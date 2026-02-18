KINO của Pentagon đón năm mới Bính Ngọ 2026 theo cách đặc biệt

SVO - Thành viên Pentagon và nghệ sĩ solo KINO đã kết thúc thành công buổi hòa nhạc tại Seoul, đánh dấu một khởi đầu mạnh mẽ cho chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới năm 2026 của anh.
Ngày 24/1, KINO đã khởi động chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới năm 2026 mang tên FREE KINO tại Seoul, ở nhà hát Myeonghwa Live Hall, và dành một đêm đặc biệt bên người hâm mộ. Buổi concert là màn trình diễn thể hiện sự đa dạng trong âm nhạc và phong thái trình diễn đầy cuốn hút của anh với tư cách nghệ sĩ solo.
FREE KINO không chỉ đơn thuần là một tuyên ngôn giải phóng, mà còn là câu chuyện về việc học cách sống tự do. Tự kìm nén bản thân dưới những kỳ vọng và chuẩn mực xã hội, KINO đã tượng trưng cắt bỏ cả cà vạt và còng tay bằng chính đôi tay của mình trong buổi hòa nhạc này. Cùng với khán giả, anh ấy hò hét, thử nghiệm và thể hiện trọn vẹn ý nghĩa của việc sống chân thực và trung thực với bản năng của mình ngay trên sân khấu.
Sau khi lần đầu tiên công bố chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới năm 2026 mang tên FREE KINO, KINO đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ người hâm mộ toàn cầu. Do sự ủng hộ vượt trội, các điểm dừng chân bổ sung tại Manila, Los Angeles và Atlanta đã được thêm vào sau thông báo ban đầu, nâng tổng số thành phố lên 15.
Sau khi khai màn thành công chuyến lưu diễn KINO World Tour 2026 tại Seoul, KINO cũng chính thức khởi động chặng lưu diễn toàn cầu bắt đầu từ ngày 2/2 tại Frankfurt. Anh đã hoàn thành chặng châu Âu, dừng chân tại Berlin, Paris, London và Warsaw từ ngày 2 đến 9/2. Hiện anh đang chuẩn bị cho chuyến lưu diễn vòng quanh châu Á và Bắc Mỹ. Các buổi biểu diễn của anh sẽ tiếp tục diễn ra trong tháng Ba và tháng Tư tại các thành phố lớn, bao gồm Tokyo, Manila, New York, Los Angeles và nhiều nơi khác.
KINO thường được người hâm mộ gọi bằng biệt danh "Uni Prince" (Biệt danh thân mật gắn liền với sự yêu mến của cộng đồng fan UNIVERSE), sở hữu kỹ năng nhảy xuất sắc, khả năng sáng tác và sản xuất âm nhạc ấn tượng, nên còn được công nhận là một thần tượng toàn diện (all-rounder) trong nhóm, đảm nhận tốt cả vai trò main dancer, vocalist và rapper. Có thể nói Kino là thành viên luôn truyền tải được sự tự tin, tinh thần tốt nhất mỗi khi Pentagon chuyển sang concept khác.