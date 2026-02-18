MÙNG 2 TẾT BÍNH NGỌ 2026 KINO của Pentagon đón năm mới Bính Ngọ 2026 theo cách đặc biệt

SVO - Thành viên Pentagon và nghệ sĩ solo KINO đã kết thúc thành công buổi hòa nhạc tại Seoul, đánh dấu một khởi đầu mạnh mẽ cho chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới năm 2026 của anh.

Ngày 24/1, KINO đã khởi động chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới năm 2026 mang tên FREE KINO tại Seoul, ở nhà hát Myeonghwa Live Hall, và dành một đêm đặc biệt bên người hâm mộ. Buổi concert là màn trình diễn thể hiện sự đa dạng trong âm nhạc và phong thái trình diễn đầy cuốn hút của anh với tư cách nghệ sĩ solo.

FREE KINO không chỉ đơn thuần là một tuyên ngôn giải phóng, mà còn là câu chuyện về việc học cách sống tự do. Tự kìm nén bản thân dưới những kỳ vọng và chuẩn mực xã hội, KINO đã tượng trưng cắt bỏ cả cà vạt và còng tay bằng chính đôi tay của mình trong buổi hòa nhạc này. Cùng với khán giả, anh ấy hò hét, thử nghiệm và thể hiện trọn vẹn ý nghĩa của việc sống chân thực và trung thực với bản năng của mình ngay trên sân khấu.

Sau khi lần đầu tiên công bố chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới năm 2026 mang tên FREE KINO, KINO đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ người hâm mộ toàn cầu. Do sự ủng hộ vượt trội, các điểm dừng chân bổ sung tại Manila, Los Angeles và Atlanta đã được thêm vào sau thông báo ban đầu, nâng tổng số thành phố lên 15.

Sau khi khai màn thành công chuyến lưu diễn KINO World Tour 2026 tại Seoul, KINO cũng chính thức khởi động chặng lưu diễn toàn cầu bắt đầu từ ngày 2/2 tại Frankfurt. Anh đã hoàn thành chặng châu Âu, dừng chân tại Berlin, Paris, London và Warsaw từ ngày 2 đến 9/2. Hiện anh đang chuẩn bị cho chuyến lưu diễn vòng quanh châu Á và Bắc Mỹ. Các buổi biểu diễn của anh sẽ tiếp tục diễn ra trong tháng Ba và tháng Tư tại các thành phố lớn, bao gồm Tokyo, Manila, New York, Los Angeles và nhiều nơi khác.

KINO: "Tôi chuẩn bị chuyến lưu diễn này với một hy vọng mơ hồ nhưng chân thành: “Tôi muốn mọi người cảm thấy tự do hơn bất cứ nơi nào khác khi họ đến xem buổi hòa nhạc của tôi. Tôi muốn tạo ra một buổi biểu diễn như vậy. Nhưng mọi người đã cảm nhận được một mức độ tự do vượt xa những gì tôi tưởng tượng. Điều đó nhắc nhở tôi rằng khán giả có thể phản ứng sâu sắc như thế nào tùy thuộc vào tâm trạng mà tôi mang lên sân khấu. Chứng kiến ​​mọi người thả lỏng và cùng nhau nhảy múa thật sự rất xúc động. Thật đáng kinh ngạc, một album ra đời từ khát vọng tự do đã dẫn đến một buổi hòa nhạc cuối cùng giúp chúng ta trải nghiệm sự giải phóng thực sự".

KINO: "Thay vì chỉ đơn thuần dàn dựng một chương trình với những sân khấu ấn tượng, tôi đã dồn hết tâm huyết vào từng sự sắp xếp lại, từng quyết định về danh sách bài hát và từng màn trình diễn cá nhân, với hy vọng khán giả sẽ thực sự kết nối được với nó. Tôi càng hiểu rõ hơn rằng truyền tải cảm xúc quan trọng hơn việc phô diễn những động tác hay âm nhạc ấn tượng. Đó là điều làm nên sự khác biệt của chuyến lưu diễn này so với các buổi hòa nhạc trước đây của tôi. Về mặt âm nhạc, tôi đã dàn dựng nhiều khoảnh khắc để mọi người có thể hét lên hết cỡ và hoàn toàn thả lỏng. Và điều đó thực sự hiệu quả. Sau các buổi biểu diễn, nhiều người nói với tôi rằng chưa bao giờ nhảy nhót cuồng nhiệt như thế trong đời mà không quan tâm đến suy nghĩ của người khác”.

KINO: "Khi chuyến lưu diễn tiến triển, tôi đang học cách định hình diễn biến cảm xúc của buổi biểu diễn một cách năng động hơn. Đến khi bắt đầu chuyến lưu diễn tại Mỹ, mỗi bài hát và mỗi sân khấu sẽ hoàn toàn thấm đẫm vào tôi. Tôi tự tin rằng mình sẽ có thể hòa mình vào âm nhạc nhiều hơn và truyền đạt sâu sắc hơn so với hiện tại. Và người hâm mộ ở Mỹ thực sự biết cách tận hưởng niềm vui. Tôi muốn cho họ thấy ý nghĩa thực sự của việc cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc".

KINO: "Sự trở lại của Pentagon là một sân khấu mà tôi đã nhớ nhung từ lâu. Các thành viên, người hâm mộ và cả tôi đều cảm thấy như vậy. Thời gian gián đoạn kéo dài hơn dự kiến, nhưng khoảnh khắc chúng tôi đứng cùng nhau, mọi thứ ăn khớp như thể thời gian chưa hề trôi qua. Chứng kiến ​​các thành viên phối hợp nhịp nhàng một cách tự nhiên khiến tôi nghĩ: “Đây là gia đình. Đây là Pentagon”. Mười năm làm việc nhóm không phải là chuyện đùa. Đó là một sân khấu khiến tôi càng thêm háo hức chờ đợi những điều tốt đẹp hơn nữa dành cho Pentagon trong tương lai. Tôi đang chuẩn bị rất nhiều điều thú vị. Về âm nhạc, điều khiến tôi hào hứng nhất là KINO của những ngày đầu và KINO của hiện tại đang gặp nhau để tạo ra những âm thanh mới và kể những câu chuyện mới. Khi tôi trở nên chân thật với mọi người, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Giờ đây, tôi cảm thấy mình có thể tiếp tục khám phá "con người thật của mình". Tôi nghĩ rằng việc nghe nhạc của tôi từ giờ trở đi giống như cùng tôi bước đi trên con đường đời".