Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

28 TẾT BÍNH NGỌ 2026

'Nữ sinh có năng lực đặc biệt' Minami Hamabe trong 'Hodonaku, Owakare Desu' khiến fan 'nức lòng'

Vân Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Minami Hamabe tặng 200 thỏi sô cô la kèm những lời nhắn viết tay cho đoàn làm phim 'Hodonaku, Owakare Desu'.

Vào ngày 14/2, đạo diễn phim Takahiro Miki đã cập nhật tài khoản X (trước đây là Twitter) của mình, tiết lộ món quà mà Minami Hamabe (hay còn được gọi là Minami-chan), người đóng vai chính Misora ​​​​Shimizu, đã tặng ông vào ngày Valentine năm 2025 khi đang quay bộ phim Hodonaku, Owakare Desu, vừa ra mắt ngày 6/2/2026.

127897c7836f10c7ab612d777605e13f-1.jpg

Miki đã viết về sự kiện bất ngờ xảy ra vào ngày Valentine năm ngoái: 'Nghĩ lại thì, đúng vào khoảng thời gian này năm ngoái, chúng tôi đang quay phim và Minami-chan đã mang đến cho chúng tôi 200 thỏi sô cô la, và điều khiến tôi ngạc nhiên là cô ấy đã đính kèm những lời nhắn viết tay với những lời nhắn khác nhau". Anh ấy cũng đăng một bức ảnh cho thấy số lượng lớn sô cô la mà Hamabe tặng được xếp xung quanh một tấm thiệp có ghi: "Sô cô la kèm lời nhắn Valentine từ Shimizu Misora!! Chúng tôi đã nhận được!!". Miki kết luận bình luận của mình bằng cách ca ngợi sự chu đáo của Hamabe: "Tình yêu và sự nhiệt tình của Minami-chan thực sự đã nâng cao tinh thần của toàn bộ ê kíp trên phim trường!".

Miki kết luận bình luận của mình bằng cách nói, "Tình yêu (và sự nhiệt tình) của Minami đã nâng cao tinh thần của toàn bộ ê kíp trên phim trường!", đồng thời ca ngợi sự chu đáo của Hamabe.

Đáp lại bài đăng này, người hâm mộ đã hết lời khen ngợi cô: Đây là lý do tại sao tôi không thể ngừng hâm mộ cô ấy; Tôi không thể tưởng tượng được việc phải nghĩ ra 200 tin nhắn khác nhau khó khăn đến mức nào; Cô ấy thật xinh đẹp và chu đáo, thật tuyệt vời; Cô ấy bận rộn như vậy mà vẫn xoay sở viết tay 200 tin nhắn; Giờ tôi càng hâm mộ cô ấy hơn nữa; Thật là một câu chuyện tuyệt vời...

Hodonaku, Owakare Desu (tạm dịch Sắp đến lúc, Ta nói lời tạm biệt) trong đó Minami Hamabe đóng vai nữ chính kể về Shimizu Misora, một sinh viên đại học gặp khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm. Cô tình cờ bắt đầu thực tập tại Bando Kaikan, một công ty dịch vụ tang lễ gần Tokyo Skytree. Tại đây, Misora được hướng dẫn bởi Urushibara Reiji (Ren Meguro), một chuyên gia tổ chức tang lễ nghiêm khắc nhưng tận tâm. Dưới sự chỉ dẫn của Urushibara, Misora học cách tổ chức những buổi lễ ý nghĩa, giúp người sống và người đã khuất tìm được sự an ủi và bình yên.​

mo2njq-3f.jpg
Minami Hamabe vừa vào vai Shimizu Misora, sinh viên có "năng lực" đặc biệt tạo nên phép màu trong những khoảnh khắc cuối đời, làm việc tại nhà tang lễ Bando Hall, trong bộ phim điện ảnh ra mắt vào 6/2, "Hodonaku, Owakare Desu". Cô được người điều phối nghiêm khắc Urushihara Reiji (Meguro) dìu dắt, dần thấu hiểu và ngưỡng mộ sự tận tâm của anh đối với người đã khuất và gia đình họ.
Vân Linh
#Tình cảm và sự chu đáo của diễn viên #Phản ứng của fan đối với hành động của Minami Hamabe #Chuyện phim về sinh viên tìm kiếm việc làm #Thông điệp về tình yêu và lòng biết ơn #Chi tiết về bộ phim Soon #Farewell #Ý nghĩa của các lễ tang và tổ chức lễ nghĩa #Ảnh hưởng của hành động nhỏ đến tinh thần đội nhóm #Chương trình truyền cảm hứng từ nghệ thuật

