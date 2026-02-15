28 TẾT BÍNH NGỌ 2026 'Bộ ba Bắc Bling' Xuân Hinh, Hoà Minzy và Tuấn Cry tái hợp, khuấy đảo thị trường nhạc Tết

Mới đây, "bộ ba trăm tỷ view" Xuân Hinh, Hoà Minzy và Tuấn Cry chính thức tái hợp sau thành công vang dội của Bắc Bling. Theo đó, Lão ông cưới vợ được giới thiệu đúng dịp Valentine và thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Ca khúc do chủ nhân bản hit Việt Nam ơi, Minh Beta sáng tác và “phù thủy âm nhạc” Masew hòa âm phối khí. Kể câu chuyện về đám cưới tưng bừng rộn rã, bài hát gây ấn tượng với ca từ dễ nhớ và phần điệp khúc bắt tai, phù hợp không khí sum họp của Xuân Bính Ngọ.

Lối ngân nga kéo dài, đầy nội lực của nghệ sĩ Xuân Hinh khiến người nghe không khỏi "nổi da gà". Trong khi đó, Tuấn Cry tiếp tục tạo dấu ấn bằng cách nhấn nhá duyên dáng, hóm hỉnh, đầy màu sắc. Sự hòa quyện với chất giọng ngọt ngào của Hòa Minzy đã góp phần tạo nên một tổng thể vừa truyền thống, vừa tươi mới, dễ chạm đến cảm xúc của đông đảo khán giả.

Xuân Hinh, Hoà Minzy và Tuấn Cry tái hợp trong OST phim 'Mùi phở'.

Lão ông cưới vợ là một phần trong tổng thể phần nhạc phim của Mùi phở. Bộ phim điện ảnh này lấy bối cảnh đời sống người Việt, chọn phố cổ Hà Nội làm không gian chính và tái hiện không khí Tết qua các lát cắt sinh hoạt quen thuộc. Phần âm nhạc của phim sử dụng nhiều chất liệu truyền thống như thang âm ngũ cung, tiếng đàn nguyệt, tiếng sáo, cùng các yếu tố hát chầu văn, hát xẩm… được biến tấu để phù hợp với cảm nhận của khán giả đương đại.

Với màn tái hợp lần này, Xuân Hinh, Hòa Minzy và Tuấn Cry tiếp tục cho thấy sự ăn ý khi cùng khai thác chất liệu dân gian trong một hình thức thể hiện mang hơi thở đương đại.

Cùng với Lão ông cưới vợ, phim Tết Mùi phở còn gây dấu ấn với hàng loạt OST khác như: Chầu văn Cô Bé, Em bé quê… Các ca khúc đều hướng đến tôn vinh văn hóa Việt, đặc biệt là hát chầu văn, hát xẩm… Chất liệu văn hóa truyền thống được khéo léo “xào nấu” cùng âm nhạc đương đại không chỉ tô đậm thêm cho thông điệp của phim, mà còn mang đến sự hân hoan, rộn ràng cho khán giả trong dịp Xuân Bính Ngọ.