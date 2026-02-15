Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nam diễn viên vừa được Trấn Thành lăng xê trong phim Tết tiếp tục 'khuấy đảo' màn ảnh, bên cạnh Phí Phương Anh

Văn Sơn
SVO - 'Chàng thơ' của đạo diễn Trấn Thành, Vĩnh Đam gây chú khi sánh vai cùng Phí Phương Anh trong dự án điện ảnh mới.

Phim điện ảnh BUS: Chuyến xe một chiều chính thức tung first look poster, hé lộ bầu không khí u ám, huyền bí. Hình ảnh đầu tiên của phim mở ra nhiều kỳ vọng về một tác phẩm mang màu sắc tâm linh rùng rợn trên màn ảnh Việt.

1000042419.jpg

Một trong những điểm thu hút sự chú ý lớn từ khán giả chính là sự tham gia của Vĩnh Đam. Sau Thỏ ơi của Trấn Thành, nam diễn viên đảm nhận vai diễn điện ảnh thứ hai, chỉ trong vòng một tháng. Qua đó, cho thấy tần suất hoạt động sôi nổi và sự tin tưởng của các nhà làm phim đối với khả năng diễn xuất của anh.

1000042425.jpg

Việc liên tiếp góp mặt trong các dự án điện ảnh giúp Vĩnh Đam từng bước khẳng định vị trí trong thị trường phim Việt. Đồng thời, nam diễn viên mở rộng hình ảnh cá nhân qua nhiều dạng vai khác nhau.

1000042424.jpg

Ở dự án này, Vĩnh Đam được kỳ vọng sẽ thử sức với màu sắc tâm linh rùng rợn, một thể loại đòi hỏi khả năng biểu đạt nội tâm tinh tế, cùng sự kiểm soát cảm xúc chặt chẽ.

1000042423.jpg

Thể loại này thường đặt diễn viên vào những tình huống căng thẳng, nơi ranh giới giữa sợ hãi, hoang mang và giằng xé tâm lý trở thành yếu tố quyết định sức thuyết phục của nhân vật.

1000042429.jpg

Bên cạnh Vĩnh Đam, dự án còn quy tụ dàn nghệ sĩ như: Vân Trang, Á hậu Huỳnh Minh Kiên và người đẹp Phí Phương Anh.

1000042427.jpg

Sự kết hợp giữa những gương mặt quen thuộc và các nhân tố mới được kỳ vọng tạo nên sự tươi mới cho bộ phim.

1000042428.jpg

Với dự án này, tôi muốn làm một bộ phim mang yếu tố về tâm linh, những chuyến xe chở những linh hồn về nơi yên nghỉ cuối cùng. Từ nhỏ, khi tôi thấy người thân người quen của gia đình mình mất đi, tôi luôn nghĩ khi chết đi con người sẽ thế nào? Sẽ đi về đâu? Liệu có ai đón họ ở trạm cuối không? Đó là ý tưởng tôi thực hiện bộ phim tâm linh này”, nữ đạo diễn Luk Vân chia sẻ.

1000042426.jpg

Dự án là sự hòa trộn giữa cảm xúc tuổi trẻ và những câu chuyện siêu nhiên có thể mang đến trải nghiệm điện ảnh mới mẻ cho khán giả. Với việc chia thành hai phần, bộ phim hứa hẹn xây dựng một thế giới điện ảnh có chiều sâu. Nơi mỗi câu chuyện đều gắn liền với hành trình cảm xúc của nhân vật.

Văn Sơn
