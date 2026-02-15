28 TẾT BÍNH NGỌ 2026 Sự thật đằng sau bức ảnh Hoa hậu Đoàn Thiên Ân 'suýt' trao nụ hôn cho một 'mỹ nam' ngày cận Tết

Hẹn em ngày nhật thực đã chính thức tung ra hình ảnh đầu tiên của hai nhân vật chính Thiên Ân (Hoa hậu Đoàn Thiên Ân thủ vai) và An Thiên (Khương Lê thủ vai) trong một khung cảnh rất lãng mạn của một câu chuyện tình yêu có pha chút màu sắc kỳ bí.

Bối cảnh bộ phim diễn ra xuyên suốt những năm cuối thập niên 1980 và 1990. Trong đó, một trong những khoảnh khắc thiên nhiên đặc biệt nhất từng được hàng triệu người Việt Nam quan tâm và theo dõi là hiện tượng nhật thực toàn phần diễn ra vào ngày 24/10/1995.

Yếu tố kỳ bí xoay quanh hiện tượng này sẽ đan kết vào câu chuyện tình yêu lãng mạn, tạo nên sức hút riêng biệt của bộ phim do Lê Thiện Viễn làm đạo diễn.

Bộ phim đánh dấu sự trở lại của Hoa hậu Đoàn Thiên Ân sau thành công rực rỡ của Nụ hôn bạc tỷ. Lần đảm nhiệm vai nữ chính tiếp theo trong một dự án điện ảnh đầy lãng mạn tiếp tục là một thử thách khó khăn với Thiên Ân. Nhất là khi bối cảnh câu chuyện diễn ra vào khoảng thời gian và một không gian rất đặc biệt.

Cùng với đó, nam diễn viên Khương Lê sau vai diễn phản diện đầy ấn tượng trong bộ phim điện ảnh Báu vật trời cho chiếu Tết 2026, bỗng chốc hóa thân thành một anh chàng thợ điện ngây thơ và si tình, sẽ là một bất ngờ với khán giả.

Hẹn em ngày nhật thực do đạo diễn Lê Thiện Viễn cầm trịch dự án, cùng với sự hỗ trợ của nhà sản xuất Lý Minh Thắng.