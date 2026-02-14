V của BTS là 'sao nam' được mong muốn đón Tết Nguyên đán cùng nhiều nhất

SVO - V của BTS đứng đầu danh sách 'Những ngôi sao nam bạn muốn cùng đón Tết Nguyên đán'.
V đứng đầu cuộc khảo sát mang tên Bạn muốn cùng đón Tết Nguyên đán với nam thần nào? được thực hiện từ ngày 27/1 đến ngày 13/2 trên ứng dụng di động giải trí STARPOLL.
V tự tin giành vị trí đầu tiên với 24.536 phiếu bầu, chiếm 61,8% tổng số 39.725 phiếu. Nam diễn viên kiêm ca sĩ Lee Junho đứng thứ hai với 7.498 phiếu, và nam diễn viên Byun Woo Seok đứng thứ ba với 5.382 phiếu.
