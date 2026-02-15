Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

28 TẾT BÍNH NGỌ 2026

'Em xinh' Vũ Thảo My tiết lộ điều đặc biệt những ngày giáp Tết Bính Ngọ

Bình Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Vũ Thảo My kết hợp cùng APJ trong MV 'Từ từ thôi'. Bản nhạc là sự giao thoa giữa nhạc pop và R&B quyến rũ, khai thác tối đa chất giọng đặc biệt của nữ ca sĩ.

Sau hành trình tại Em xinh say hi, Vũ Thảo My trở lại đường đua V-pop với MV Từ từ thôi. Dự án là màn kết hợp giữa Vũ Thảo My và APJ. Anh là nghệ sĩ đa năng đang được đánh giá nổi bật gần đây.

1000042415.jpg

Ca khúc tiếp nối hành trình âm nhạc mang đậm dấu ấn cá nhân của Vũ Thảo My. Bài hát mang chất liệu pop/R&B trở thành không gian để nữ ca sĩ phô diễn trọn vẹn chất giọng dày, giàu nội lực, khả năng xử lý luyến láy tinh tế.

1000042412.jpg

Với ca khúc này, Vũ Thảo My không gồng mình khoe kỹ thuật, mà để cảm xúc dẫn dắt một cách gợi cảm, trưởng thành và đầy kiểm soát. Đây cũng là hình ảnh âm nhạc nữ ca sĩ theo đuổi trong giai đoạn mới. Cô hướng đến sự nữ tính, quyến rũ, tự do hơn và sẵn sàng lắng lại để đào sâu cảm xúc.

1000042416.jpg

Còn APJ là nghệ sĩ xuất thân từ những "tổ đội hip hop" lớn tại Việt Nam, được biết đến với tư duy âm nhạc hiện đại và màu sắc cá tính rõ nét. Sở hữu chất giọng "high-tenor" hiếm, cùng khả năng sáng tác, sản xuất, anh tạo ấn tượng qua các ca khúc như 12h03, Không ra gì. Trong lần kết hợp với Vũ Thảo My, APJ mang đến cho tinh thần R&B pha trap/hip-hop cho bài hát.

1000042417.jpg

Chia sẻ về lý do dự án không ra mắt ngay sau Em xinh say hi, Vũ Thảo My cho biết: “My muốn mình phải kỹ với âm nhạc trước khi cho ra mắt bất cứ sản phẩm nào, chứ không chạy đua theo deadline nhất định. Tất nhiên, để tận dụng "sức nóng" của cuộc thi cũng rất tốt. Nhưng khi nghe một bài nhạc bị gượng ép hoặc cho ra mắt chỉ vì vội vàng, My sẽ cảm nhận được ngay".

1000042413.jpg

"My muốn tự cảm nhận âm nhạc của bản thân phải hay trước đã. Bên cạnh đó, Từ từ thôi cũng là bài hát My và APJ viết chung với nhau. Tụi mình gặp nhau tầm 3 lần trong studio là xong bài rồi. Mọi thứ diễn ra một cách rất vui vẻ và tự nhiên. My đề cao sự tự nhiên đó trong âm nhạc. My mong rằng, mọi người cũng sẽ đón nhận ca khúc như cách mình cảm nhận nó", nữ ca sĩ bộc bạch.

Bình Nguyễn
#Em xinh Vũ Thảo My #Vũ Thảo My #Em xinh say hi #APJ #Tết #Tết Bính Ngọ

Xem thêm

Cùng chuyên mục