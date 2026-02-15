28 TẾT BÍNH NGỌ 2026 Ca sĩ Han Sara: ‘Tết là thời điểm để chậm lại, để biết ơn’

SVO - ‘Em xinh’ Han Sara từng chia sẻ, xem Việt Nam là quê hương thứ hai, sau Hàn Quốc. Do đó, mỗi dịp Tết đến Xuân về, nữ ca sĩ luôn tận hưởng cùng lúc hai bầu không khí đón năm mới.

Năm vừa qua đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của Han Sara, với nhiều hoạt động nghệ thuật nổi bật. Từ hiệu ứng tích cực của chương trình Em xinh say hi, đến dự án âm nhạc Unfrozen gồm EP và mini concert được đầu tư chỉn chu, Han Sara ngày càng khẳng định hình ảnh một nghệ sĩ gen Z đa năng, tự do thể hiện cá tính và bản sắc âm nhạc riêng.

Năm 2025 của Han Sara giống như một bản pop chậm pha ballad nhiều chiêm nghiệm.

Ngoài ra, Han Sara còn xuất sắc đạt danh hiệu “Female vocalist to lead 2026 – Vietnam” tại Korea first brand awards 2026. Nữ ca sĩ tiếp tục ghi dấu ấn trên hành trình vươn ra quốc tế, đồng thời củng cố vị thế nghệ sĩ trẻ tiềm năng, được kỳ vọng tạo ra những giá trị tích cực trong tương lai. Trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, cùng nghe Han Sara nhìn lại hành trình đầy thăng hoa vừa qua, và câu chuyện đón Xuân mới.

Nếu năm vừa qua là một ca khúc, Han Sara nghĩ đó sẽ là bản ballad nhiều chiêm nghiệm hay một bài pop đầy năng lượng?

Nếu được chọn, Sara nghĩ năm vừa rồi giống một bản pop chậm pha ballad. Vẫn có năng lượng, nhịp điệu, nhưng ở bên trong là rất nhiều suy nghĩ, chiêm nghiệm và những đoạn lặng để nhìn lại chính mình. Không còn là kiểu pop bùng nổ ngay từ đầu, mà là càng đi càng thấy rõ cảm xúc. Han Sara có sự chuyển mình rõ rệt, dám thử sức ở nhiều điều mới mẻ trong âm nhạc.

Điều gì đã thúc đẩy chị có những thay đổi như thế?

Có lẽ là vì Sara đã cho phép bản thân trưởng thành đúng nghĩa. Trước đây, Sara hay nghĩ, mình phải như thế này, phải như thế kia. Nhưng khi đủ trải nghiệm, đủ va chạm, Sara nhận ra, nếu không thử sẽ không bao giờ biết mình có thể đi xa đến đâu. Âm nhạc cũng vậy, phải thật với chính mình trước thì mới chạm được đến người khác.

Liệu rằng sau 2 năm im ắng, sự trở lại trong năm qua có phải là một “cuộc chạy đua” để Han Sara lấy lại danh tiếng hay tìm kiếm một điều gì khác ở chính mình?

Sara không xem đó là một “cuộc chạy đua”. Thật ra, khoảng thời gian im lặng giúp Sara hiểu rõ mình muốn gì và không muốn gì. Sự trở lại lần này giống như một hành trình tìm lại niềm vui làm nghề, tìm lại cảm giác được sống trọn vẹn với âm nhạc, hơn là chạy theo danh tiếng.

Có lúc nào trong năm qua Han Sara cảm thấy áp lực khi phải liên tục làm mới hình ảnh và phong cách?

Có chứ. Áp lực là điều không thể tránh khỏi, nhất là khi mình quyết định bước ra khỏi “vùng an toàn”. Nhưng Sara học cách xem áp lực như một người bạn, nhắc mình không được dừng lại. Quan trọng là không để áp lực làm mình mất đi sự chân thành.

Han Sara của năm 16 tuổi mới bước vào showbiz và Han Sara ở hiện tại có điều gì vẫn được giữ nguyên và điều gì đã thay đổi khi làm nghệ thuật?

Điều giữ nguyên có lẽ là tình yêu dành cho sân khấu và khán giả. Mỗi lần đứng trước mọi người, Sara vẫn hồi hộp như ngày đầu. Còn điều thay đổi là cách Sara nhìn nhận nghề: Bình tĩnh hơn, bền bỉ hơn và hiểu rằng làm nghệ thuật không chỉ cần đam mê, mà còn cần trách nhiệm với chính mình.

Khán giả giờ đây không chỉ muốn tiếp cận nghệ sĩ qua các sản phẩm nghệ thuật, mà họ còn muốn nhìn thấy những khía cạnh đời thường của nghệ sĩ. Vậy Han Sara làm gì để “chiều lòng” công chúng mà vẫn tách biệt được cuộc sống cá nhân?

Sara nghĩ, sự chia sẻ cũng cần có ranh giới. Sara sẵn sàng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường tích cực, gần gũi, nhưng vẫn giữ lại cho mình một khoảng riêng để cân bằng. Khi bản thân đủ bình yên, những gì mình chia sẻ ra ngoài cũng sẽ nhẹ nhàng và chân thật hơn.

Vậy trong dịp Tết 2026, chị sẽ đón năm mới theo truyền thống Hàn Quốc hay Việt Nam?

Han Sara luôn xem Việt Nam là quê hương thứ hai của mình. Có lẽ là một chút của cả hai. Sara rất yêu không khí Tết Việt Nam, từ sự ấm áp đến cảm giác sum vầy. Nhưng Sara cũng luôn giữ những nét truyền thống Hàn Quốc trong lòng, như một cách kết nối với gia đình và cội nguồn.

Tết với Sara là thời điểm để chậm lại, để biết ơn. Biết ơn vì mình vẫn còn sức khỏe, còn được làm nghề, còn được yêu thương. Dù ở đâu, chỉ cần có cảm giác bình an thì đó đã là một cái Tết trọn vẹn.

Tết ở Việt Nam và ở Hàn Quốc, Han Sara thấy có điểm nào tương đồng, đặc biệt về ẩm thực Tết?

Sara thấy điểm giống nhau lớn nhất là sự ấm áp trong bữa cơm gia đình. Dù là bánh chưng hay canh 떡국 (tteokguk), thì đều mang ý nghĩa sum họp và cầu chúc một năm mới tốt lành.

Và chị mong muốn năm mới 2026 của mình sẽ như thế nào?

Sara luôn cố gắng nói những điều tích cực vào ngày đầu năm và bắt đầu năm mới bằng sự biết ơn. Với 2026, Sara mong đó là một năm vững vàng hơn, làm nghề bằng sự tử tế, chậm nhưng chắc và có thêm nhiều cơ hội được gặp gỡ khán giả bằng những sản phẩm thật sự chân thành.

Cảm ơn Han Sara về cuộc trò chuyện này!