Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

30 TẾT BÍNH NGỌ 2026

Trò chuyện trước thềm Giao thừa với ca sĩ Isaac: ‘Tôi thích Tết vì gợi lại ký ức bằng những thứ rất đời’

Thuận Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Dù là một nghệ sĩ bận rộn nhưng Isaac luôn ưu tiên thời gian đón Tết bên gia đình. Với anh, những ngày đầu Xuân mới mang đến nhiều dư vị, quan trọng nhất vẫn là sum vầy bên cả nhà.

Hành trình 15 năm làm nghề, điều gì vẫn giữ Isaac bền bỉ với công việc và luôn biết cách bước ra khỏi “vùng an toàn” làm mới bản thân?

Tôi luôn tin rằng, nghệ thuật chỉ thật sự có giá trị khi mình đam mê và nghiêm túc với công việc. Mình liên tục quan sát, học hỏi và không cho phép bản thân dừng lại ở những gì đã đạt được. Việc bước ra khỏi “vùng an toàn” không phải để thử thách cho vui, mà để hiểu rõ hơn mình là ai, đang ở đâu trong bức tranh chung của nghề. Và mình còn có thể đi xa đến mức nào. Đó cũng là cách để tôi làm mới mình, nuôi dưỡng cảm hứng và tiếp tục đồng hành với khán giả một cách trọn vẹn.

tnh-1155.jpg

Show có thể thêm, dự án có thể dời, nhưng thời gian cho gia đình thì không ai trả lại được.

Trước sự thay đổi và xuất hiện của các nhân tố gen Z trong V-pop, anh làm thế nào để không đánh mất màu sắc riêng đã theo mình nhiều năm mà không bị áp lực?

V-pop hiện nay có sự thay đổi rất nhanh ở thị hiếu, nền tảng và cách tiếp cận khán giả. Sự nổi lên của các nghệ sĩ gen Z là điều tất yếu của một thị trường đang trẻ hóa. Tôi không xem đó là áp lực, mà là tín hiệu cho thấy mình cần cập nhật, học hỏi và làm việc tinh chỉnh hơn. Nhưng giữa mọi chuyển động, điều quan trọng là biết mình sở hữu “màu gì” và phục vụ phân khúc nào, như vậy mới không bị “hòa lẫn”.

ban-sao-cua-tnh-7174-mr1658025575991.jpg

Isaac cũng được khán giả ví là “ông hoàng quảng cáo”, “nam thần không tuổi” của showbiz Việt. Giờ đây, anh đón nhận những danh xưng của khán giả ưu ái cho mình với tâm thế như thế nào?

Cảm ơn mọi người nhưng tôi không dám nhận danh xưng này đâu. Trộm vía, tôi cũng được đồng hành cùng rất nhiều nhãn hàng ở vai trò đại sứ thương hiệu trong suốt 15 năm làm nghề của mình. Có những thương hiệu gắn bó từ 2 đến 6 năm. Tôi thật sự cảm thấy rất biết ơn nhưng với tâm thế rất rõ ràng, chúng chỉ thật sự có ý nghĩa khi tôi tiếp tục làm việc tốt và phát triển. Nếu muốn giữ được bất kỳ danh xưng nào, mình phải có lý do để khán giả tiếp tục gọi như vậy.

tnh-7315-mr1658025987331.jpg

Trước đây, Isaac có chia sẻ bản thân hay bị “overthinking”. Hiện tại, anh có khắc phục được việc suy nghĩ quá nhiều này chưa, nhất là khi guồng quay công việc buộc nghệ sĩ phải luôn nghĩ đến bước tiếp theo làm gì để "giữ nhiệt" tên tuổi?

Ngày trước, tôi hay “overthinking” và hay bị những suy nghĩ tiêu cực kéo lại. Bây giờ, tôi chưa “hết bệnh”, nhưng tôi biết cách sống với nó nhẹ nhàng hơn. Nếu đã vậy rồi thì tôi dùng nó để suy nghĩ kỹ hơn cho công việc và cho các dự án của mình. Còn phần tiêu cực, tôi “giải phóng” bằng cách chia sẻ với người thân, đi làm, đi diễn, gặp bạn bè và khi có dịp thì bay show kết hợp du lịch để đầu óc được thoáng. Cứ sống vui, sống bận, sống thật, những lo nghĩ không còn làm mình nặng nề như trước.

q3.jpg

Vừa qua, Isaac cũng lần đầu tiên ra mắt ca khúc nhạc Tết của riêng mình Hơn ngàn mùa Xuân. Tại sao mãi đến tận bây giờ anh mới ra mắt ca khúc Tết?

Thật ra, trước đây tôi chưa từng nghĩ đến chuyện làm một ca khúc nhạc Tết, vì đây là dòng nhạc không dễ. Bài hát vừa phải tạo được không khí mùa Xuân, vừa phải chạm đến cảm xúc và câu chuyện của khán giả. Tôi luôn nghĩ, nếu làm thì phải làm cho ra, chứ không phải để cho có.

Hơn ngàn mùa Xuân đến với tôi rất đúng lúc, khi tôi đang cần một bài Xuân cho show diễn Giao thừa. Khi nhạc sĩ Avi Kim Anh gửi nghe bản demo mới, tôi thấy mình trong ca từ, thấy sự đồng cảm và năng lượng rất đẹp. Điều này khiến tôi hiểu rằng, đây là thời điểm phù hợp để lần đầu tiên ra mắt một ca khúc Tết của riêng mình.

q1-1950.jpg

Sau nhiều năm tất bật làm nghề, Tết giúp anh nhìn rõ hơn giá trị của sự sum vầy gia đình quý giá như thế nào?

Nhiều năm làm nghề giúp tôi hiểu rất rõ điều mình ưu tiên. Thường dịp Tết, tôi vẫn đi diễn vì đó là một phần công việc. Nhưng sau đó, tôi sẽ dành trọn thời gian cho ba mẹ. Đó là lựa chọn tôi muốn giữ cho bản thân.

Gia đình tôi sống mỗi người một nơi, ba mẹ và chị ở Mỹ, em gái ở Cần Thơ, còn tôi ở TP. HCM nên để cả nhà có mặt đầy đủ vào đúng dịp Tết là điều không dễ. Năm nay, ba mẹ không về Việt Nam. Nên sau khi diễn Giao thừa xong, tôi về Cần Thơ ăn Tết cùng em gái. Sau Tết, khi sắp xếp xong lịch trình, tôi sẽ tranh thủ bay sang Mỹ để dành thời gian với ba mẹ và chị gái. Cảm giác này cũng giống tinh thần của bài Hơn ngàn mùa Xuân mà tôi vừa ra mắt. Quan trọng là gặp được nhau, còn không khí Xuân thì mình tự mang theo.

q2.jpg

Anh thường là người thích tự tay chuẩn bị Tết hay là người chờ Tết trong gia đình?

Vào những ngày Tết, ở nhà của tôi chuẩn bị khá gọn vì phần lớn thời gian phải đi biểu diễn. Còn về Cần Thơ, em gái của tôi sẽ là người chuẩn bị mọi thứ để cả nhà có không khí Xuân. Tôi thích Tết vì gợi lại ký ức bằng những thứ rất đời: Mùi thịt kho hột vịt, lời chúc năm mới khi lì xì và tiếng pháo bông Giao thừa. Chỉ vậy thôi cũng đủ mang lại cảm giác năm mới đang thật sự bắt đầu.

Cảm ơn Isaac đã chia sẻ!

Thuận Tùng
#Ý nghĩa của Tết và gia đình #Hành trình sự nghiệp của Isaac #Thay đổi và cập nhật trong V-pop #Danh xưng và hình ảnh nghệ sĩ #Sống tích cực và vượt qua suy nghĩ tiêu cực #Ra mắt ca khúc nhạc Tết 'Hơn ngàn mùa Xuân' #Giá trị của sum vầy dịp Tết #Chia sẻ về chuẩn bị Tết và ký ức tuổi thơ

Xem thêm

Cùng chuyên mục