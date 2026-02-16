30 TẾT BÍNH NGỌ 2026 Trò chuyện trước thềm Giao thừa với ca sĩ Isaac: ‘Tôi thích Tết vì gợi lại ký ức bằng những thứ rất đời’

SVO - Dù là một nghệ sĩ bận rộn nhưng Isaac luôn ưu tiên thời gian đón Tết bên gia đình. Với anh, những ngày đầu Xuân mới mang đến nhiều dư vị, quan trọng nhất vẫn là sum vầy bên cả nhà.

Hành trình 15 năm làm nghề, điều gì vẫn giữ Isaac bền bỉ với công việc và luôn biết cách bước ra khỏi “vùng an toàn” làm mới bản thân?

Tôi luôn tin rằng, nghệ thuật chỉ thật sự có giá trị khi mình đam mê và nghiêm túc với công việc. Mình liên tục quan sát, học hỏi và không cho phép bản thân dừng lại ở những gì đã đạt được. Việc bước ra khỏi “vùng an toàn” không phải để thử thách cho vui, mà để hiểu rõ hơn mình là ai, đang ở đâu trong bức tranh chung của nghề. Và mình còn có thể đi xa đến mức nào. Đó cũng là cách để tôi làm mới mình, nuôi dưỡng cảm hứng và tiếp tục đồng hành với khán giả một cách trọn vẹn.

Show có thể thêm, dự án có thể dời, nhưng thời gian cho gia đình thì không ai trả lại được.

Trước sự thay đổi và xuất hiện của các nhân tố gen Z trong V-pop, anh làm thế nào để không đánh mất màu sắc riêng đã theo mình nhiều năm mà không bị áp lực?

V-pop hiện nay có sự thay đổi rất nhanh ở thị hiếu, nền tảng và cách tiếp cận khán giả. Sự nổi lên của các nghệ sĩ gen Z là điều tất yếu của một thị trường đang trẻ hóa. Tôi không xem đó là áp lực, mà là tín hiệu cho thấy mình cần cập nhật, học hỏi và làm việc tinh chỉnh hơn. Nhưng giữa mọi chuyển động, điều quan trọng là biết mình sở hữu “màu gì” và phục vụ phân khúc nào, như vậy mới không bị “hòa lẫn”.

Isaac cũng được khán giả ví là “ông hoàng quảng cáo”, “nam thần không tuổi” của showbiz Việt. Giờ đây, anh đón nhận những danh xưng của khán giả ưu ái cho mình với tâm thế như thế nào?

Cảm ơn mọi người nhưng tôi không dám nhận danh xưng này đâu. Trộm vía, tôi cũng được đồng hành cùng rất nhiều nhãn hàng ở vai trò đại sứ thương hiệu trong suốt 15 năm làm nghề của mình. Có những thương hiệu gắn bó từ 2 đến 6 năm. Tôi thật sự cảm thấy rất biết ơn nhưng với tâm thế rất rõ ràng, chúng chỉ thật sự có ý nghĩa khi tôi tiếp tục làm việc tốt và phát triển. Nếu muốn giữ được bất kỳ danh xưng nào, mình phải có lý do để khán giả tiếp tục gọi như vậy.

Trước đây, Isaac có chia sẻ bản thân hay bị “overthinking”. Hiện tại, anh có khắc phục được việc suy nghĩ quá nhiều này chưa, nhất là khi guồng quay công việc buộc nghệ sĩ phải luôn nghĩ đến bước tiếp theo làm gì để "giữ nhiệt" tên tuổi?

Ngày trước, tôi hay “overthinking” và hay bị những suy nghĩ tiêu cực kéo lại. Bây giờ, tôi chưa “hết bệnh”, nhưng tôi biết cách sống với nó nhẹ nhàng hơn. Nếu đã vậy rồi thì tôi dùng nó để suy nghĩ kỹ hơn cho công việc và cho các dự án của mình. Còn phần tiêu cực, tôi “giải phóng” bằng cách chia sẻ với người thân, đi làm, đi diễn, gặp bạn bè và khi có dịp thì bay show kết hợp du lịch để đầu óc được thoáng. Cứ sống vui, sống bận, sống thật, những lo nghĩ không còn làm mình nặng nề như trước.

Vừa qua, Isaac cũng lần đầu tiên ra mắt ca khúc nhạc Tết của riêng mình Hơn ngàn mùa Xuân. Tại sao mãi đến tận bây giờ anh mới ra mắt ca khúc Tết?

Thật ra, trước đây tôi chưa từng nghĩ đến chuyện làm một ca khúc nhạc Tết, vì đây là dòng nhạc không dễ. Bài hát vừa phải tạo được không khí mùa Xuân, vừa phải chạm đến cảm xúc và câu chuyện của khán giả. Tôi luôn nghĩ, nếu làm thì phải làm cho ra, chứ không phải để cho có.

Và Hơn ngàn mùa Xuân đến với tôi rất đúng lúc, khi tôi đang cần một bài Xuân cho show diễn Giao thừa. Khi nhạc sĩ Avi Kim Anh gửi nghe bản demo mới, tôi thấy mình trong ca từ, thấy sự đồng cảm và năng lượng rất đẹp. Điều này khiến tôi hiểu rằng, đây là thời điểm phù hợp để lần đầu tiên ra mắt một ca khúc Tết của riêng mình.

Sau nhiều năm tất bật làm nghề, Tết giúp anh nhìn rõ hơn giá trị của sự sum vầy gia đình quý giá như thế nào?

Nhiều năm làm nghề giúp tôi hiểu rất rõ điều mình ưu tiên. Thường dịp Tết, tôi vẫn đi diễn vì đó là một phần công việc. Nhưng sau đó, tôi sẽ dành trọn thời gian cho ba mẹ. Đó là lựa chọn tôi muốn giữ cho bản thân.

Gia đình tôi sống mỗi người một nơi, ba mẹ và chị ở Mỹ, em gái ở Cần Thơ, còn tôi ở TP. HCM nên để cả nhà có mặt đầy đủ vào đúng dịp Tết là điều không dễ. Năm nay, ba mẹ không về Việt Nam. Nên sau khi diễn Giao thừa xong, tôi về Cần Thơ ăn Tết cùng em gái. Sau Tết, khi sắp xếp xong lịch trình, tôi sẽ tranh thủ bay sang Mỹ để dành thời gian với ba mẹ và chị gái. Cảm giác này cũng giống tinh thần của bài Hơn ngàn mùa Xuân mà tôi vừa ra mắt. Quan trọng là gặp được nhau, còn không khí Xuân thì mình tự mang theo.

Anh thường là người thích tự tay chuẩn bị Tết hay là người chờ Tết trong gia đình?

Vào những ngày Tết, ở nhà của tôi chuẩn bị khá gọn vì phần lớn thời gian phải đi biểu diễn. Còn về Cần Thơ, em gái của tôi sẽ là người chuẩn bị mọi thứ để cả nhà có không khí Xuân. Tôi thích Tết vì gợi lại ký ức bằng những thứ rất đời: Mùi thịt kho hột vịt, lời chúc năm mới khi lì xì và tiếng pháo bông Giao thừa. Chỉ vậy thôi cũng đủ mang lại cảm giác năm mới đang thật sự bắt đầu.

Cảm ơn Isaac đã chia sẻ!