ĐÓN TẾT BÍNH NGỌ 2026 Diễn viên Lê Phương: ‘Tết không cần xa hoa, chỉ cần có ba mẹ bên cạnh đã là một điều may mắn’

SVO - Diễn viên Lê Phương luôn là tên tuổi luôn biết cách làm mới bản thân sau mỗi vai diễn trên màn ảnh. ‘Chị Hai quốc dân’ luôn hướng đến những giá trị bền vững khi làm nghệ thuật và luôn cho khán giả thấy được nguồn năng lượng làm việc đầy tích cực.

Diễn viên Lê Phương tiếp tục khẳng định vị thế "chị Hai quốc dân" qua các hoạt động nghệ thuật nổi bật, đặc biệt là vai diễn trong phim Cuộc chiến hạ lưu, Cô đừng hòng thoát khỏi tôi. Ngoài sự nghiệp thành công, nữ diễn viên có cuộc sống viên mãn bên ca sĩ Trung Kiên và hai con.

Với khán giả, cô nhận được sự công nhận về cả tài năng diễn xuất lẫn đời tư hạnh phúc.

Vì sao chị có sự thay đổi khi chọn các vai gai góc, cá tính hơn?

Thật ra, đó không hẳn là sự thay đổi đột ngột, mà là quá trình tự nhiên. Sau nhiều năm làm nghề, tôi cảm nhận rõ hơn mình đang ở giai đoạn nào của cuộc sống, của cảm xúc. Tôi không còn muốn an toàn hay lặp lại hình ảnh cũ, mà muốn thử thách bản thân, đào sâu tâm lý nhân vật và chạm đến những vùng cảm xúc khó hơn. Tôi xem đó là cách để tôn trọng khán giả và cũng là cách giữ lửa nghề cho chính mình.

Điều gì giúp chị giữ được sự nghiêm túc và đam mê với nghề sau nhiều năm?

Tôi nghĩ đó là sự biết ơn. Biết ơn nghề đã cho mình một cuộc sống tốt, biết ơn khán giả vẫn luôn dõi theo và yêu thương. Khi còn được tin tưởng giao vai, tôi luôn nhắc mình phải làm hết sức, không cho phép bản thân hời hợt hay lười biếng. Với tôi, đam mê không phải lúc nào cũng rực cháy, mà là sự bền bỉ và nghiêm túc mỗi ngày.

Khi hóa thân vào vai diễn, làm sao để Lê Phương phân ra ranh giới giữa cảm xúc cá nhân và cảm xúc nhân vật của chị?

Ranh giới giữa hai cảm xúc đó của tôi là sự tỉnh táo. Tôi cho phép mình chạm tới những cảm xúc thật nhất, nhưng luôn biết đó là cảm xúc của nhân vật, không mang cảm xúc đó ra đời sống cá nhân. Khi máy quay bật, tôi mở lòng để nhân vật sống trọn vẹn. Khi máy quay tắt, tôi trở về là chính mình.

Tết đủ đầy, đó là sức khỏe của gia đình, là tiếng cười của các con và cảm giác bình an khi bước sang năm mới.

Vì sao khán giả phải chờ chị khá lâu để thấy chị xuất hiện ở điện ảnh?

Tôi nghĩ đó là do duyên. Có những thời điểm, dù gặp được vai diễn hay nhưng lại không thể sắp xếp được lịch trình nên đành bỏ lỡ. Tôi từng từ chối cùng lúc hai dự án điện ảnh vì đã nhận lời tham gia Cuộc chiến hạ lưu. Tôi không đặt nặng hay tạo áp lực cho bản thân là phải xuất hiện ở điện ảnh. Bởi với tôi, ở lĩnh vực nào cũng có thể tỏa sáng, nếu vai diễn thật sự chạm được cảm xúc người xem.

Thời gian vừa qua, phim truyền hình có phần “lép vế”, chị có nghĩ đến gameshow hay truyền hình thực tế?

Tôi nghĩ, mỗi lĩnh vực đều có khán giả riêng. Riêng tôi, tôi vẫn chọn tập trung cho diễn xuất, vốn là điều mình làm tốt nhất. Còn gameshow hay truyền hình thực tế, tôi sẵn sàng cân nhắc nếu gặp được chương trình phù hợp. Tôi cảm ơn bản thân vì đã không bỏ cuộc. Dù có những lúc mệt mỏi, bất lực, tôi vẫn chọn đi tiếp, chọn làm nghề tử tế và giữ được sự bình yên trong lòng.

Giữa thời đại mạng xã hội, chị làm gì để giữ không khí Tết ấm áp cho gia đình?

Không đợi đến Tết mà mỗi ngày tôi luôn cố gắng gìn giữ sự êm ấm từ những điều rất nhỏ như duy trì bữa cơm gia đình để cả nhà cùng nhau trò chuyện, hỏi thăm nhau, cùng xem phim, đi du lịch. Tết này, tôi đã chủ động sắp xếp lịch công việc kết thúc trước 20 tháng Chạp để có thể đưa hai con về thăm nhà nội và nhà ngoại. Sau đó, mùng 2 Tết trở lại TP. HCM để tham gia chuỗi kịch Tết tại sân khấu Thiên Đăng. Hai anh em sẽ ở quê ngoại đến khi nhập học. Các con tôi rất hiểu tính chất công việc của mẹ, lại khá tự lập nên tôi không lo lắng nhiều. Sau Tết thư thả hơn, tôi sẽ lại sắp xếp đưa các con đi du lịch.

Một cái Tết đủ đầy với Lê Phương bây giờ được đo bằng điều gì?

Đủ đầy không còn được đo bằng vật chất, mà bằng sự hiện diện. Chỉ cần cả nhà khỏe mạnh, quây quần đông đủ bên mâm cơm mẹ nấu đã là hạnh phúc rồi.

Gia đình chị có phong tục Tết nào luôn giữ gìn?

Gia đình Phương luôn giữ thói quen cùng nhau đón Giao thừa và sum họp trong ngày đầu năm. Mùng 1 Tết, cả nhà quây quần mừng tuổi ông bà, cha mẹ và dành cho nhau những lời chúc tốt lành. Đó là những giá trị Phương luôn muốn các con ghi nhớ và gìn giữ.

Cảm xúc đón Tết của chị thay đổi thế nào khi làm mẹ?

Khi có con, Tết trở nên nhiều cảm xúc hơn. Nhìn các con lớn lên từng năm, háo hức đón Tết, tôi vui vì các con khoẻ mạnh khôn lớn từng ngày, nhưng cũng lo và tự nhắc mình phải nỗ lực hơn nữa để có thể lo cho tương lai của các con.

Kỷ niệm Tết nào chị luôn nhớ và muốn kể cho các con nghe?

Đó là những cái Tết thời thơ ấu của tôi. Mùng 1 Tết, cả nhà vào chúc Tết ông bà ngoại, rồi được ba mẹ đưa đi chơi Ao Bà Om, đền thờ Bác. Tôi luôn kể cho các con nghe để các con hiểu rằng, Tết không cần xa hoa, chỉ cần có ba mẹ bên cạnh đã là một điều may mắn. Được yêu thương và lớn lên trong một gia đình nề nếp là giá trị rất đáng trân trọng, để sau này, các con biết cách xây dựng cho mình một thế giới ấm áp như thế.

Trong năm mới Bính Ngọ, Lê Phương có vai diễn mới trong phim Mẹ anh phán chia tay. Đây liệu có phải là một màn “lột xác” mới của chị trên màn ảnh?

Tôi không dám gọi là “lột xác”, nhưng chắc chắn là một vai diễn nhiều mới lạ, có tính cách và tạo hình khác hẳn với những gì khán giả quen thấy ở tôi. Nhân vật khá thú vị, vừa gần gũi, vừa khó đoán. Tôi hy vọng khán giả sẽ yêu thích vai diễn này.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!